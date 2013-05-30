Загадка моря

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 18:30

Сделано_в_СССР Просмотров: 390 Комментарии: 1 +6 Сегодня, 18:30 by

Я люблю уходить под вечер подальше от многолюдного пляжа, к тишине и спокойствию под обрывистые скалы морского побережья, к большому валуну на отмели. Раздеваюсь догола, купаюсь и отдыхаю, лёжа на мелкой, тёплой гальке, нагретой палящим летним солнцем за день.В те сутки солнце уже давно зашло за горизонт и над ночным морем повисла полная яркая луна, играя переливами серебра по тихой водной глади, рассыпая его с шелестом о прибрежную гальку. Я как обычно лежал один на спине у самой воды и смотрел в ночное звёздное небо, ни о чём не думая, просто блаженствуя в этом прекрасном месте, созданным морской стихией, штормами и ветрами, что высекли и вымыли причудливые силуэты прибрежных скал.Но что это? До моего слуха от большого валуна в воде долетел тихий женский смех, скорее не смех, а смущённое перехихикивание двух особ, от моего, наверное, обнажённого вида, обращённого к ним всеми своими прелестями. Конечно, как порядочного мужчину это заставило меня встать и надеть плавки, лежащие рядом на полотенце, не сводя глаз с валуна, лежащего как на ладони без каких-либо посторонних силуэтов рядом с ним. Через время послышалось ещё пару тихих хихиканий, и любопытство взяло верх над всеми моими сомнениями, толкая по колено в воде к одинокому валуну. Но только я приблизился к обратной его стороне, как послышался всплеск воды, словно рыба билась на мели, но взгляду моему предстали только две полосы встревоженной воды, уходящие в открытое море, искрясь лунными дорожками. Не скрою: стало немного не по себе, от чего я прижался спиной к гладкому отполированному волнами валуну, по ощущению, словно к коже какого-то морского животного, от неприятного прикосновения я машинально повернулся к нему лицом. У самой воды на нём под лунным светом искрилась, переливаясь разными цветами маленькая точка, я протянул к ней руку, и к моим пальцам от камня прилипла чешуя зеленоватого оттенка, переливающаяся перламутром с десятирублёвую монету, на хранится у меня в шкатулке и по сей день.Есть русалки или нет, верить в них или не верить - дело, конечно, личное каждого, но меня уже не переубедить, что они бывают только в сказках, и я всегда с трепетом в душе беру нежно в руки эту играющую разными цветами чешую, потерянную однажды или подаренную мне русалкой.Автор: UR Есаул UR.

Ключевые слова: Морское побережье отдых валун смех чешуя русалка

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