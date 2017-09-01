Дом старообрядцев

Новость отредактировал Девятихвостый Лис - Сегодня, 10:20

Причина: Стилистика автора сохранена

TiTaN_2017 Просмотров: 82 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 10:20 by

В 2015 году мы купили небольшой старенький домик в деревне, где раньше жили староверы и переехали туда всей семьей. В доме пахло стариной, а по стенам были развешаны иконы и портреты пожилых людей, при первом взгляде на которые меня пробрала дрожь.Первая ночь прошла спокойно. Утром я решил заняться демонтажем старой покосившейся бани, чтоб на ее месте поставить новую. Весь день я разбирал строение, мой шестилетний сын Руслан помогал мне – откидывал доски, жена прибирала в доме и варила ужин.Вечером мы стали готовиться ко сну. Руслана, как и в прошлую ночь, положили на старой кровати, которая была в доме, а себе постелили на полу.Около 3 часов ночи меня разбудил чей-то шепот. Я открыл глаза и увидел сына, сидящего на пороге входной двери и читавшего на непонятном языке молитву. В руках мальчик держал икону из тонкого металла.– Сынок, что с тобой? – спросил я, чувствуя, как от ужаса холодеют конечности.Но вместо ответа я услышал, как на веранде громко хлопнула дверь, как будто кто-то в сердцах ее сильно толкнул. Руслан очнулся, бросил икону и зарыдал. Проснувшуюся жену (да и себя тоже) я стал успокаивать тем, что у нашего сына, наверное, лунатизм.Утром я решил разузнать о прошлых хозяевах дома. Соседи рассказали, что раньше здесь жил поп. У него был маленький сын, которого он силой день напролет заставлял зубрить молитвы и колотил его за малейшую ошибку. Но однажды бичи сожгли часовню вместе с закрывшимся там попом. А мальчика, которому на тот момент, как и нашему Руслану, было 6 лет, отдали в детский дом.Мы с женой, которой я рассказал, что на самом деле произошло ночью, отправились на местное кладбище. Отыскали могилу попа и, держась за крест, долго говорили о том, кто мы, как попали в его дом, попросили больше не беспокоить нас и Руслана, объяснили, что это не его сын. А придя домой, устроили поминки по попу, прося Господа упокоить его душу.С тех пор никаких загадочных событий в доме не происходило.

Ключевые слова: Старенький домик в деревне мальчик с иконкой поп кладбище. крест

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