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Истории из жизни

Молодая ведьма

Андрей никогда не верил в мистику, привидений и прочую нечисть. Частенько он посмеивался над старенькой мамой, которая, завидев молодую красавицу-соседку Таню, плевала через плечо и пришептывала: «Черный глаз, минуй нас!».

– Ведьма она, Андрюшенька. Вот те крест, ведьма! У-у-у, нечистая, – грозила она сухоньким кулачком вслед фигуристой Танюше.
– Мама, 21 век на дворе, ну какие ведьмы? Лучше переезжай ко мне в Москву, что тебе сидеть в этой глуши? Да и видеться чаще будем. Опять же, скорая быстро приедет, а не за сутки, как у вас…
– Где родилась, там и помру! Я и место себе присмотрела, там, где береза старая, помнишь? Рядом с Алешенькой своим лягу, дождется он меня, недолго уж осталось…

Андрей промолчал, только вздохнул тяжко. Предприимчивый коммерсант и довольно жесткий человек в бизнесе, он снова становился мальчишкой, когда был рядом с матерью.

Марфа Петровна умерла спустя полтора месяца, сын сам занимался похоронами, кинул последнюю горсть земли в могилу под старой березой и впервые за 10 лет напился до поросячьего визга. Снилась ему мать. Она протягивала руки и стонала: «Жарко, Андрюшенька! Тяжко мне, сыночек».

Наутро Андрей, отложив поездку в Москву, пошел в лес. Что-то детское взыграло в нем, хотелось почувствовать себя мальчишкой, насобирать сладкой черники и представить, что дома его ждут теплые оладьи с молоком.

Спустя полтора часа, с трудом продираясь сквозь колючий малинник, он подумал, что ушло детство. Ушло вместе с матерью. С такими мыслями он вывалился на поляну. Сел, осмотрелся, вытащил веточки из поседевших уже волос и понял, что не знает, куда ему идти.

– Заблудился, Андрюшенька? – услышал он молодой бархатистый голос. – Заблуди-и-и-лся маленький… Заблуди-и-и-лся красивый, – на поляну вышла абсолютно нагая Татьяна.
– Здравствуйте. Да, заблудился, поможете? – удивленно прошептал Андрей.
– Отчего ж хорошему человеку не помочь. Только и ты мне помоги, милый, – она обвила его шею руками и прильнула, словно хотела согреться.

Мужчину точно поленом ударили. Перед глазами все поплыло, лицо девушки видится ему белым пятном с провалами глаз, и запах… Запах гнилого мяса стал нестерпимым, а тело тем временем обшаривали маленькие ловкие ручки. Словно ватага детей решила исцарапать и защипать его до смерти.

– Ми-и-и-лый, – громыхало вокруг.

Жадные ручки добрались до шеи и наткнулись на ладанку – подарок покойной мамы. Раздалось злобное шипение и перед глазами у Андрея прояснилось. Таня сидела и трясла обожженной рукой, а вокруг нее злобно скалились маленькие, лысые существа. Больше всего они были похожи на уродливых новорожденных детей с непропорционально длинными руками и ногами.

– С-с-старая стерва, – зашипела ведьма.

Мужчина неумело перекрестился и бросился прочь, не разбирая дороги.

Очнувшись на пороге своего дома, грязный, в рваной одежде, он, не переодеваясь, кинулся к машине и гнал до самой Москвы.

Спустя год Андрею пришло письмо от деда, кладбищенского сторожа, мол, могилу Марфы испоганили, Андрейка, приезжай, негоже покойнице так лежать, не по-христиански это.

Андрей поднес конверт к лицу и ощутил чуть слышный запах гнилого мяса…

Автор: Ангелина Штейн.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 18:08
Сегодня, 18:08 by TiTaN_2017Просмотров: 370Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Старенькая мама ведьма смерть встреча с ведьмой

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Комментарии

#1 написал: Зонтик
Сегодня, 18:32
0
Онлайн
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Комментариев: 49
Похоже не на историю из жизни, а на страшилку.
Но в общем-то плюс+
Зарегистрирован: 20.04.2017
#2 написал: Ksenya078
Сегодня, 20:22
0
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Репутация: (155|-1)
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Мерзкая ситуация настигла Андрея, благо, что вырвался из рук бесовских. Жесть, да и только. Плюс+
Зарегистрирован: 6.01.2016
   
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