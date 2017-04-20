Молодая ведьма

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 18:08

TiTaN_2017 Просмотров: 370 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 18:08 by

Андрей никогда не верил в мистику, привидений и прочую нечисть. Частенько он посмеивался над старенькой мамой, которая, завидев молодую красавицу-соседку Таню, плевала через плечо и пришептывала: «Черный глаз, минуй нас!».– Ведьма она, Андрюшенька. Вот те крест, ведьма! У-у-у, нечистая, – грозила она сухоньким кулачком вслед фигуристой Танюше.– Мама, 21 век на дворе, ну какие ведьмы? Лучше переезжай ко мне в Москву, что тебе сидеть в этой глуши? Да и видеться чаще будем. Опять же, скорая быстро приедет, а не за сутки, как у вас…– Где родилась, там и помру! Я и место себе присмотрела, там, где береза старая, помнишь? Рядом с Алешенькой своим лягу, дождется он меня, недолго уж осталось…Андрей промолчал, только вздохнул тяжко. Предприимчивый коммерсант и довольно жесткий человек в бизнесе, он снова становился мальчишкой, когда был рядом с матерью.Марфа Петровна умерла спустя полтора месяца, сын сам занимался похоронами, кинул последнюю горсть земли в могилу под старой березой и впервые за 10 лет напился до поросячьего визга. Снилась ему мать. Она протягивала руки и стонала: «Жарко, Андрюшенька! Тяжко мне, сыночек».Наутро Андрей, отложив поездку в Москву, пошел в лес. Что-то детское взыграло в нем, хотелось почувствовать себя мальчишкой, насобирать сладкой черники и представить, что дома его ждут теплые оладьи с молоком.Спустя полтора часа, с трудом продираясь сквозь колючий малинник, он подумал, что ушло детство. Ушло вместе с матерью. С такими мыслями он вывалился на поляну. Сел, осмотрелся, вытащил веточки из поседевших уже волос и понял, что не знает, куда ему идти.– Заблудился, Андрюшенька? – услышал он молодой бархатистый голос. – Заблуди-и-и-лся маленький… Заблуди-и-и-лся красивый, – на поляну вышла абсолютно нагая Татьяна.– Здравствуйте. Да, заблудился, поможете? – удивленно прошептал Андрей.– Отчего ж хорошему человеку не помочь. Только и ты мне помоги, милый, – она обвила его шею руками и прильнула, словно хотела согреться.Мужчину точно поленом ударили. Перед глазами все поплыло, лицо девушки видится ему белым пятном с провалами глаз, и запах… Запах гнилого мяса стал нестерпимым, а тело тем временем обшаривали маленькие ловкие ручки. Словно ватага детей решила исцарапать и защипать его до смерти.– Ми-и-и-лый, – громыхало вокруг.Жадные ручки добрались до шеи и наткнулись на ладанку – подарок покойной мамы. Раздалось злобное шипение и перед глазами у Андрея прояснилось. Таня сидела и трясла обожженной рукой, а вокруг нее злобно скалились маленькие, лысые существа. Больше всего они были похожи на уродливых новорожденных детей с непропорционально длинными руками и ногами.– С-с-старая стерва, – зашипела ведьма.Мужчина неумело перекрестился и бросился прочь, не разбирая дороги.Очнувшись на пороге своего дома, грязный, в рваной одежде, он, не переодеваясь, кинулся к машине и гнал до самой Москвы.Спустя год Андрею пришло письмо от деда, кладбищенского сторожа, мол, могилу Марфы испоганили, Андрейка, приезжай, негоже покойнице так лежать, не по-христиански это.Андрей поднес конверт к лицу и ощутил чуть слышный запах гнилого мяса…Автор: Ангелина Штейн.

Ключевые слова: Старенькая мама ведьма смерть встреча с ведьмой

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