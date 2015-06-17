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Истории из жизни

Лейла

Будучи подростком, я часто гуляла на кладбище. Меня не любили одноклассники, и порой я прогуливала уроки в этом спокойном и мрачном месте, потому что знала о том, что тут меня искать не станут. Страха никогда не было, ибо все тут будем. К тому же в таких прогулках я видела нечто чарующее и загадочное.

Я не спеша прохаживалась по тропинке, слушая карканье ворон, которые сидели на ветках деревьев. Мысленно я была где-то далеко, предавалась мечтам о счастливом будущем.

Внезапно кто-то дернул меня за курточку, от неожиданности я закричала и резко обернулась, но, к счастью, это была просто темноволосая девочка лет 7-ми. Но что сразу напрягло меня, так это её одежда. Кто в ноябре будет надевать такое легкое платье? Как ей не холодно? На улице было максимум +8, да и ветер прохладный. Но я подумала, что малышка из малообеспеченной семьи, а тут ищет конфеты и печенье, которые люди оставляют на могилах, дабы другие помянули их близких.

Только я хотела спросить девочку, что она тут делает и почему без верхней одежды, как та стала меня куда-то тянуть. Я упираться не стала и последовала за ребенком.

Пришла в себя я уже около заброшенной всеми могилы. Когда девочка меня тянула, я будто впала в транс, не знаю, как это объяснить. Думаю, это можно сравнить с дремотой, когда вы вроде спите, а вроде и слышите, что происходит вокруг. Я испытала тоже самое, только вот как я могла уснуть на ходу, ещё и прийти к какой-то незнакомой могиле?

Я дрожала как осиновый лист, но, собравшись с силами, подошла к запущенной небольшой могилке. И видели бы вы моё лицо, когда я обнаружила на фотографии ту самую девочку, которая меня сюда привела! Это точно была она, её трудно было не узнать. Кружевной воротничок легкого платья, темные гладкие волосы и большие глаза – такой очаровательный ребенок не должен был умереть так рано. И имя у неё было необычное и красивое – Лейла.

Не знаю почему, но мне стало так жалко эту малышку. Умерла она не так давно, а место её захоронения было в отвратительном состоянии, будто его вовсе не посещали.

Со слезами на глазах я принялась убираться у этой девочки. Мне действительно стало больно за неё, кому хочется быть забытым близкими людьми?

Час или полтора я провела за чисткой надгробия, уборкой мусора и сорняков. К тому же, я решила оставить возле её могилы свой школьный завтрак, который каждое утро мама упаковывала мне в пластмассовую коробку.

Когда дело было сделано, я мысленно попрощалась с Лейлой и ещё решила без надобности больше не ходить на кладбище.

После этого случая со мной случилось настоящее чудо! Мои одноклассники все реже и реже стали обзывать меня и унижать, а потом и вовсе стали игнорировать. Это лучшее, чего от них можно было добиться.

Раньше мне совсем невмоготу было ходить в школу, потому что травили слишком сильно, иногда переходя все рамки дозволенного. А после того случая с Лейлой для всех я стала будто невидимой, ко мне обращались редко и лишь по надобности. Это меня вполне устраивало.

Именно тогда я занялась учебой и закончила школу твердой хорошисткой.

Прошло уже лет 6 с того случая. Я переехала в другой город, имею любимую работу, рядом со мной люди, которые меня ценят и уважают. Когда же я приезжаю в родной город к маме, и мы на Красную горку посещаем кладбище, всегда прихожу к Лейле – прибираю ее могилу и оставляю угощение.

Автор: Лана.
Источник.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 05:43
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 05:43 by CoverПросмотров: 259Комментарии: 4
+6

Ключевые слова: Прогулка девочка могила одноклассники

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Комментарии

#1 написал: BlueCat
Сегодня, 05:56
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Мне симпатичны и автор, и история. Плюс.
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#2 написал: Talisha
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приобрела хорошего ангела-хранителя дополнительно:)
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#3 написал: l_m4eg
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нечего тут комментировать, плюс.
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#4 написал: Eifersucht
Сегодня, 08:22
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Оу, какая хорошая история. Плюсанул. Спасибо.
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