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Истории из жизни

Цензуру к памяти не допускаю

К моему великому сожалению, я не знала своего крестного при жизни. Он умер, когда я была совсем маленькой. Но, как говорили в старину, связь крестного с крестником почти мистическая, она даже сильнее, чем у кровных родителей с ребенком. И эта связь не прерывается смертью, а продолжается в Вечности. Я хотела бы поделиться несколькими историями его помощи уже после смерти. Это произошло в 2002-2003 годах.

История 1
Мне исполнилось 14 лет. Через месяц после этого мы хоронили моего любимого дедушку. Он умер неожиданно и еще будучи не совсем старым человеком (68 лет). Его смерть подкосила всех, а особенно меня и бабушку. Похороны проходили очень тяжело. Когда меня подвели к дедушкиному гробу, я потеряла сознание прямо у вырытой могилы, лишь чудом не упав в нее. Меня еле откачали.

После этого со мной что-то произошло. Возможно, это был шок, помноженный на переходный возраст. Чтобы как-то забыться, я начала пропадать на улице, гулять с разными компаниями, в том числе и неблагополучными. Однажды пятеро парней-студентов пригласили меня в гости попить пива. И я согласилась, совершенно не догадываясь о последствиях.

В квартире было душно и накурено. Под общее веселое настроение я пила кружку за кружкой, и в какой-то момент уже совсем перестала соображать, где нахожусь. И тут запиликал домофон. Это оказался один наш общий знакомый. Ребята, не подозревая никакого подвоха, открыли ему и впустили. Этот парень зашел и сказал, что меня ищут родители, время позднее, а меня нет во дворе. И вызвался провести меня.
- Ты совсем, что ли, с головой не дружишь? - как-то по-взрослому стал отчитывать он меня. - Ты зачем сюда пришла? Ты не понимаешь, что с тобой могли сделать?

Честно говоря, я и правда не понимала. В-первых, родители никогда мне не запрещали гулять и ходить в гости. Тема половых отношений в нашей семье считалась табу и, следовательно, со мной никогда не проводились беседы о том, "как вести себя с мальчиками". А во-вторых, я была настолько подшофе, что понимала его через слово. Сообразив, что со мной каши не сваришь, он проводил меня до квартиры. К счастью, родители уже спали, и я тихо пробралась к себе в комнату.

На следующий день после школы я вышла на улицу и встретила этого самого парня. Спросив, мол, что вчера было-то, зачем он приходил, а потом я медленно опустилась на лавочку: оказывается, он вчера весь вечер просидел дома, так как его родители ушли в гости, а он присматривал за младшей сестрой. И никак не мог в указанное время прийти в ту квартиру.

История 2
Прошло примерно полгода. Я потихоньку отошла от тех компаний, начала интересоваться церковью и церковной жизнью. Но поскольку мои родители сами были в этом "дуб-дерево", то я всю науку осваивала на собственных шишках. Могла сходить в церковь и поставить свечки, а дома читать книги Степановой, которые тогда, в начале нулевых, были писком моды. Ну а что такого, вроде же там молитвы. О том, что это никакие не молитвы, я поняла значительно позже. А душа от таких метаний туда-сюда была не на месте. Появилось ощущение тревоги, страха, смятения. Казалось, что за мной следят, пропал сон и аппетит. Особенно страшно было вечерами и ночами. И вот наступил тот день.

С самого утра все валилось из рук. В то время конфликты с родителями были весьма жесткими, дело доходило даже до драк. Мать в очередной раз накричала на меня, и, уходя на работу, бросила:
- Лучше бы ты вообще не родилась! Наказал же Бог ребеночком...

После этого я села на подоконник (это была моя любимая привычка). Сидела и плакала. В ушах то и дело звучали мамины последние слова: "Лучше бы ты не родилась". И тут меня как прорвало: а может, и правда это лучше? Она меня не любила, я всегда ей мешала. Ну, так зачем же ее мучить? И открыла окно.
Весенние запахи ворвались в квартиру. Было тепло, солнечно, стоял конец мая. Взобравшись с ногами на подоконник, я посмотрела вниз. Шестой этаж...

В самый последний миг я ощутила, как чьи-то руки потянули меня назад, в комнату. Испугавшись, что вернулся кто-то из родителей, я потеряла равновесие и упала. Нет, не в окно. Наоборот, в комнату. На пол. Со всего размаху. Последнее, что я услышала - тихий шепот в голове:
- Что ты делаешь, девочка моя?..
Придя в себя, я поняла, что пролежала так не больше пяти минут. Входная дверь была заперта, то есть ни папа, ни мама не пришли, в квартире я находилась одна.

Спустя время я во всем призналась бабушке. От нее у меня нет секретов. И она тут же ответила:
- Викусь, это крестный. Больше некому. Только он тебя так называл - "девочка моя". Он вытащил тебя из той компании, под видом твоего друга, и он же оттолкнул тебя от подоконника. Он очень тебя любил. И поверь - любит и сейчас. Только оттуда, с Небес.

Я верю. Верю, что жива сейчас только благодаря этому человеку, давшему обет Богу за меня. Вот только он не успел вырастить меня и научить всему здесь, на земле. Зато помогает с Неба. И верю, что он и правда меня любит.

... И я тебя тоже очень-очень люблю. И верю, что твоя светлая душа сейчас в раю. Прости, что не успела увидеться в этой жизни. Даст Бог - увидимся в ТОЙ.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:48
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 12:48 by ЗонтикПросмотров: 663Комментарии: 6
+11

Ключевые слова: Помощь свыше крестный предупреждение бабушка друг опасность авторская история

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Комментарии

#1 написал: lulutka2104
Сегодня, 13:19
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 33
Прекрасная история из жизни!
Зарегистрирован: 1.08.2015
#2 написал: Долгопят
Сегодня, 13:32
+7
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 2 176
Как то тяжко.Тяжко от того , что в семьях не разговаривают с детьми.Секс - табу, вера-" дуб- дерево", а вот сказать- жаль , в детстве не умерла- эт пожалста!Получается, любит этого ребенка только мертвый крестный...Капец!
Поведение похоже на опеку Хранителя, может быть, действительно, крестный стал Вашим Ангелом.
Отношение родителей формирует изначальную самооценку ребенка.Плюньте на всех, любите себя, Вы Божье творенье, Вы человек.Не думайте лишать себя жизни из-за чьих угодно слов.Жизнь, это сокровище.Берегите себя и всего Вам лучшего.
Плюс.
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#3 написал: Green Wind
Сегодня, 13:44
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 19
Комментариев: 8 889
По первой истории могли быть ложные воспоминания на фоне большого количества выпитого алкоголя. Автор, Вы потом не интересовались у своих знакомых реально ли кто-то приходил за Вами в тот вечер?

По второй истории возможно это реакция мозга на удар головой.
Зарегистрирован: 18.05.2011
                 
#4 написал: Татушка
Сегодня, 17:24
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 25
Цитата: Долгопят
.Плюньте на всех, любите себя, Вы Божье творенье, Вы человек.Не думайте лишать себя жизни из-за чьих угодно слов.Жизнь, это сокровище.Берегите себя и всего Вам лучшего.

Лучше не скажешь!!!
Плюс за историю!
Зарегистрирован: 16.07.2017
#5 написал: ELEMAT
Сегодня, 19:40
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1683|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 1 633
Получается, крёстный Автора, всё равно, что Ангел-Хранитель!
Наверное, светлый был человек, раз даже с Небес так заботится.
Прекрасная история! ПЛЮС от меня +
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#6 написал: lovehim
Сегодня, 19:53
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 13
Автор,как же это все похоже на меня!имею ввиду отношения с родителями.и потеря в таком возрасте мне тоже знакома.многое можно сказать сгоряча,они тоже люди. Они любят вас,не меньше вашего ангела..)
Зарегистрирован: 21.07.2016
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