Цензуру к памяти не допускаю

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:48

Причина: Стилистика автора сохранена

Зонтик Просмотров: 663 Комментарии: 6 +11 Сегодня, 12:48 by

К моему великому сожалению, я не знала своего крестного при жизни. Он умер, когда я была совсем маленькой. Но, как говорили в старину, связь крестного с крестником почти мистическая, она даже сильнее, чем у кровных родителей с ребенком. И эта связь не прерывается смертью, а продолжается в Вечности. Я хотела бы поделиться несколькими историями его помощи уже после смерти. Это произошло в 2002-2003 годах.Мне исполнилось 14 лет. Через месяц после этого мы хоронили моего любимого дедушку. Он умер неожиданно и еще будучи не совсем старым человеком (68 лет). Его смерть подкосила всех, а особенно меня и бабушку. Похороны проходили очень тяжело. Когда меня подвели к дедушкиному гробу, я потеряла сознание прямо у вырытой могилы, лишь чудом не упав в нее. Меня еле откачали.После этого со мной что-то произошло. Возможно, это был шок, помноженный на переходный возраст. Чтобы как-то забыться, я начала пропадать на улице, гулять с разными компаниями, в том числе и неблагополучными. Однажды пятеро парней-студентов пригласили меня в гости попить пива. И я согласилась, совершенно не догадываясь о последствиях.В квартире было душно и накурено. Под общее веселое настроение я пила кружку за кружкой, и в какой-то момент уже совсем перестала соображать, где нахожусь. И тут запиликал домофон. Это оказался один наш общий знакомый. Ребята, не подозревая никакого подвоха, открыли ему и впустили. Этот парень зашел и сказал, что меня ищут родители, время позднее, а меня нет во дворе. И вызвался провести меня.- Ты совсем, что ли, с головой не дружишь? - как-то по-взрослому стал отчитывать он меня. - Ты зачем сюда пришла? Ты не понимаешь, что с тобой могли сделать?Честно говоря, я и правда не понимала. В-первых, родители никогда мне не запрещали гулять и ходить в гости. Тема половых отношений в нашей семье считалась табу и, следовательно, со мной никогда не проводились беседы о том, "как вести себя с мальчиками". А во-вторых, я была настолько подшофе, что понимала его через слово. Сообразив, что со мной каши не сваришь, он проводил меня до квартиры. К счастью, родители уже спали, и я тихо пробралась к себе в комнату.На следующий день после школы я вышла на улицу и встретила этого самого парня. Спросив, мол, что вчера было-то, зачем он приходил, а потом я медленно опустилась на лавочку: оказывается, он вчера весь вечер просидел дома, так как его родители ушли в гости, а он присматривал за младшей сестрой. И никак не мог в указанное время прийти в ту квартиру.Прошло примерно полгода. Я потихоньку отошла от тех компаний, начала интересоваться церковью и церковной жизнью. Но поскольку мои родители сами были в этом "дуб-дерево", то я всю науку осваивала на собственных шишках. Могла сходить в церковь и поставить свечки, а дома читать книги Степановой, которые тогда, в начале нулевых, были писком моды. Ну а что такого, вроде же там молитвы. О том, что это никакие не молитвы, я поняла значительно позже. А душа от таких метаний туда-сюда была не на месте. Появилось ощущение тревоги, страха, смятения. Казалось, что за мной следят, пропал сон и аппетит. Особенно страшно было вечерами и ночами. И вот наступил тот день.С самого утра все валилось из рук. В то время конфликты с родителями были весьма жесткими, дело доходило даже до драк. Мать в очередной раз накричала на меня, и, уходя на работу, бросила:- Лучше бы ты вообще не родилась! Наказал же Бог ребеночком...После этого я села на подоконник (это была моя любимая привычка). Сидела и плакала. В ушах то и дело звучали мамины последние слова: "Лучше бы ты не родилась". И тут меня как прорвало: а может, и правда это лучше? Она меня не любила, я всегда ей мешала. Ну, так зачем же ее мучить? И открыла окно.Весенние запахи ворвались в квартиру. Было тепло, солнечно, стоял конец мая. Взобравшись с ногами на подоконник, я посмотрела вниз. Шестой этаж...В самый последний миг я ощутила, как чьи-то руки потянули меня назад, в комнату. Испугавшись, что вернулся кто-то из родителей, я потеряла равновесие и упала. Нет, не в окно. Наоборот, в комнату. На пол. Со всего размаху. Последнее, что я услышала - тихий шепот в голове:- Что ты делаешь, девочка моя?..Придя в себя, я поняла, что пролежала так не больше пяти минут. Входная дверь была заперта, то есть ни папа, ни мама не пришли, в квартире я находилась одна.Спустя время я во всем призналась бабушке. От нее у меня нет секретов. И она тут же ответила:- Викусь, это крестный. Больше некому. Только он тебя так называл - "девочка моя". Он вытащил тебя из той компании, под видом твоего друга, и он же оттолкнул тебя от подоконника. Он очень тебя любил. И поверь - любит и сейчас. Только оттуда, с Небес.Я верю. Верю, что жива сейчас только благодаря этому человеку, давшему обет Богу за меня. Вот только он не успел вырастить меня и научить всему здесь, на земле. Зато помогает с Неба. И верю, что он и правда меня любит.... И я тебя тоже очень-очень люблю. И верю, что твоя светлая душа сейчас в раю. Прости, что не успела увидеться в этой жизни. Даст Бог - увидимся в ТОЙ.

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