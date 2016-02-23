Опять про домового

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:35

Причина: Стилистика автора сохранена

Arhip Просмотров: 241 Комментарии: 5 +9 Сегодня, 13:35 by

Когда женился, то мы с женой несколько лет жили у родителей. Когда моя бабушка умерла - переехали в ее двухкомнатную квартиру. И спустя какое-то время начал замечать пропажу всякой мелочи. Обычно лежит на своем месте, про нее не вспоминаешь, а как понадобится - ее нет. Поначалу думал, что жена переложила, спрашиваю ее, мол, куда дела, а она говорит, что не трогала.И найти не могу. Ну, на жену грешил сначала. А однажды мы с ней крупно поругались, я решил уехать, куда глаза глядят. Сел в машину, завел, покурил, пока грел. И немного в себя пришел, решил вернуться.Прихожу домой, ложусь спать. Так как все еще злой был, то лег в другой комнате. Ключи и документы от машины положил на стол, причем ключи сверху на документы положил. На следующий день просыпаюсь - ключи на месте, документов нет!Я к жене:- Где документы?- Не знаю, ты с ними бегал, - сонная отвечает (она еще спит).В общем, весь день по квартире лазили, документы искали. Перерыли все - нигде нет.Решаем на следующий день ехать восстанавливать и документы, и права (они вместе были). Ложимся спать.Утром просыпаюсь - у меня на подушке документы эти лежат. Опять тогда на жену подумал, она отрицает, говорит - спала всю ночь.Еще раз поругались, жена в другую комнату спать ушла и дверь заперла. Я ночью в туалет встал, прохожу мимо ее комнаты, смотрю - на дверную ручку нацеплен рулон туалетной бумаги. А чтобы дверь изнутри закрыть, надо ручку вниз опустить, но тогда рулон снаружи с ручки свалится. Еще удивился - как это ей удалось проделать, зачем?А жена меня наутро спрашивает, мол, зачем ты рулон бумаги на ручку нацепил? Ну, я в здравом уме был, не цеплял я ничего на ручку, но уже начались сомнения, что жена во всем виновата.А потом мы развелись. Жена уехала, я один в квартире. А всякая мелочевка продолжает пропадать. Например, стал что-то ножницами резать, мне позвонили, ушел к телефону, возвращаюсь - ножниц нет. Оставил нож на столе - пропал. И далее в таком духе. Иногда находил пропавшее в других местах квартиры, иногда нет.И как-то приехали друзья из другого города. Я разместил их на постой в свободной комнате, возле кухни. И вот на третий день они мне говорят:- У тебя на кухне ночью кто-то ходит и столовыми приборами звенит.- Наверное, соседи сверху ходят ночью, - отвечаю- Нет, - говорят. - Может, шаги соседей, но ложками явно на кухне звенели. Мы за это время несколько раз на кухню заходили - сразу шаги и звон прекращаются. Ложимся снова спать - опять начинается.Ну, я им и рассказал про все странности в доме. И один из них говорит:- Это домовой. Когда что-нибудь пропадет, громко скажи: "Поигрался? Теперь верни. ПОЖАЛУЙСТА".И вот, когда друзья уехали, а я не могу чего-то найти, громко произношу эту фразу. Спустя некоторое время пропажа обнаруживается там, где я ее оставил.

Ключевые слова: Пропажа потерянные вещи ссора домовой авторская история

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