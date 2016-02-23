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Истории из жизни

Опять про домового

Когда женился, то мы с женой несколько лет жили у родителей. Когда моя бабушка умерла - переехали в ее двухкомнатную квартиру. И спустя какое-то время начал замечать пропажу всякой мелочи. Обычно лежит на своем месте, про нее не вспоминаешь, а как понадобится - ее нет. Поначалу думал, что жена переложила, спрашиваю ее, мол, куда дела, а она говорит, что не трогала.

И найти не могу. Ну, на жену грешил сначала. А однажды мы с ней крупно поругались, я решил уехать, куда глаза глядят. Сел в машину, завел, покурил, пока грел. И немного в себя пришел, решил вернуться.
Прихожу домой, ложусь спать. Так как все еще злой был, то лег в другой комнате. Ключи и документы от машины положил на стол, причем ключи сверху на документы положил. На следующий день просыпаюсь - ключи на месте, документов нет!
Я к жене:
- Где документы?
- Не знаю, ты с ними бегал, - сонная отвечает (она еще спит).
В общем, весь день по квартире лазили, документы искали. Перерыли все - нигде нет.
Решаем на следующий день ехать восстанавливать и документы, и права (они вместе были). Ложимся спать.

Утром просыпаюсь - у меня на подушке документы эти лежат. Опять тогда на жену подумал, она отрицает, говорит - спала всю ночь.
Еще раз поругались, жена в другую комнату спать ушла и дверь заперла. Я ночью в туалет встал, прохожу мимо ее комнаты, смотрю - на дверную ручку нацеплен рулон туалетной бумаги. А чтобы дверь изнутри закрыть, надо ручку вниз опустить, но тогда рулон снаружи с ручки свалится. Еще удивился - как это ей удалось проделать, зачем?
А жена меня наутро спрашивает, мол, зачем ты рулон бумаги на ручку нацепил? Ну, я в здравом уме был, не цеплял я ничего на ручку, но уже начались сомнения, что жена во всем виновата.

А потом мы развелись. Жена уехала, я один в квартире. А всякая мелочевка продолжает пропадать. Например, стал что-то ножницами резать, мне позвонили, ушел к телефону, возвращаюсь - ножниц нет. Оставил нож на столе - пропал. И далее в таком духе. Иногда находил пропавшее в других местах квартиры, иногда нет.

И как-то приехали друзья из другого города. Я разместил их на постой в свободной комнате, возле кухни. И вот на третий день они мне говорят:
- У тебя на кухне ночью кто-то ходит и столовыми приборами звенит.
- Наверное, соседи сверху ходят ночью, - отвечаю
- Нет, - говорят. - Может, шаги соседей, но ложками явно на кухне звенели. Мы за это время несколько раз на кухню заходили - сразу шаги и звон прекращаются. Ложимся снова спать - опять начинается.
Ну, я им и рассказал про все странности в доме. И один из них говорит:
- Это домовой. Когда что-нибудь пропадет, громко скажи: "Поигрался? Теперь верни. ПОЖАЛУЙСТА".

И вот, когда друзья уехали, а я не могу чего-то найти, громко произношу эту фразу. Спустя некоторое время пропажа обнаруживается там, где я ее оставил.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:35
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 13:35 by ArhipПросмотров: 241Комментарии: 5
+9

Ключевые слова: Пропажа потерянные вещи ссора домовой авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 13:36
+2
Онлайн
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2474|0)
Публикаций: 254
Комментариев: 1 551
Я ночью в туалет встал, прохожу мимо ее комнаты, смотрю - на дверную ручку нацеплен рулон туалетной бумаги


Домовой как бы очень четко свое отношение к жене показал... smile
Зарегистрирован: 23.02.2016
            
#2 написал: yuliya.yuliya
Сегодня, 13:46
+3
Группа: Посетители
Репутация: (7|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 81
Цитата: Lynx
Домовой как бы очень четко свое отношение к жене показал... smile

Такая же мысль возникла!)) Вы меня опередили. Плюсик за историю.
Зарегистрирован: 5.04.2013
#3 написал: Доктор Ник
Сегодня, 13:57
+2
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Репутация: (21|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 98
Уважаемые Lynx и yuliya.yuliya !Полностью с вами согласен,но ситуацию нужно как-то разруливать. Автор видимо подзабыл , что в любом доме хозяин ДОМОВОЙ.Автору хочу посоветовать,где нибудь в недоступном месте оборудовать для Домового закуток(сойдет маленькая игрушечная кроватка или маленький кукольный домик),ну и конечно,задабривать домового-оставлять ему лакомства на столе,здороваться,просить о чем либо.Очень жизненно!
Автору "+ "за историю!
Зарегистрирован: 10.07.2017
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 14:32
+3
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Репутация: (419|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 199
Очень хулиганистый домовой, молодой может) угощать нужно видимо почаще. Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#5 написал: Слай
Сегодня, 16:17
0
Онлайн
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Репутация: (9|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 228
- Это домовой. Когда что-нибудь пропадет, громко скажи: "Поигрался? Теперь верни. ПОЖАЛУЙСТА".

"Поигрался? Теперь верни жену. ПОЖАЛУЙСТА"
Я за семью. Надо взрослеть, учиться переступать через себя, через хочу и не нравиться. Взял девушку в жёны, будь добр, оправдай возложенные на тебя ожидания.
Зарегистрирован: 17.02.2014
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