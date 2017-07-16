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Истории из жизни / Сны

"Ты потом поймешь"

У меня был любимый дядя Пётр Архипович, очень дорогой моему сердцу человек. Он участвовал в Великой Отечественной войне, прошёл все фронтовые дорожки с 1941-го до 1945-го, был связистом. Дошёл до Берлина, не получив ни одного ранения; Пётр Архипович закончил войну в звании гвардии младший сержант. Он давно уже умер.

И вот в ночь с 5 на 6 мая я вижу удивительный сон. Будто иду по бескрайнему снежному полю и вдруг вижу – в самом центре поля изба стоит, самая настоящая, рубленая. Добралась до неё, вошла внутрь, а там посреди большой светлой комнаты – стол, и за ним сидит моя покойная тётушка Наталья. Не успела я с ней поздороваться, как открылась дверь и вошёл мой дядя Пётр.

Он всю жизнь проработал машинистом на железной дороге, так что явился в избу в рабочей спецовке. И с порога мне говорит:
– Спасибо тебе большое, Наталья!
Спрашиваю дядю:
– А за что спасибо-то?
– Сама знаешь за что, – таинственно ответил Пётр Архипович.
– Нет, не знаю, – удивилась я. – Это вам обоим спасибо за то, что воспитали меня такой, какая есть.
Пётр Архипович и тётя Наташа для меня были как вторые родители.
– Ты потом поймёшь, за что я тебя благодарю, – ответил дядя.
На меня снизошла такая любовь, такое уважение почувствовала к этому родному человеку, что сразу его обняла и поцеловала. Пётр Архипович был большой шутник и балагур. Посмотрел на меня хитро и засмеялся, а потом показал на тётю Наташу и говорит:
– Смотри, Антоновна заревнует.

Я проснулась с очень тёплым чувством, на душе было так светло.
А потом пошла в фотомастерскую, чтобы забрать портрет Петра Архиповича, который я заказала для шествия «Бессмертного полка». И тут до меня наконец-то дошло: именно за это дядя и благодарил!

На празднике была с внуком. Он и нёс портрет, потому что я была вся в слезах от торжественной обстановки.
Иногда смотрю на небо и думаю, что они, ушедшие, видят нас и благодарят всех идущих в одном строю за память и за уважение к их подвигам.
Источник.
Вчера, 17:33 by LynxПросмотров: 611Комментарии: 5
+15

Ключевые слова: День Победы дядя сон шествие бессмертный полк война память

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Комментарии

#1 написал: Татушка
Вчера, 18:14
+3
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 18
Очень теплая история! Сразу чувствуется искренняя любовь к родным для вас людям. Действительно очень хочется верить, что наши близкие видят нас, помогают и поддерживают от" туда" как могут... даже если и через сны. Спасибо, плюс+++
Зарегистрирован: 16.07.2017
#2 написал: Kreisleiter13
Вчера, 18:46
+2
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 919
Пусть закидают тапками, но не само участие в шествии "Бесмертного полка" а то что помнят ветеранов и они рады.
Зарегистрирован: 8.10.2014
  
#3 написал: Tigger power
Вчера, 20:58
0
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Репутация: (416|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 197
Хорошая история) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#4 написал: Скважина
Вчера, 21:13
0
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Репутация: (6|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 85
6 мая день св. Георгия, в этот день поминают всех воинов, павших на полях сражений. И именно 6 мая 1943 года погиб мой дедушка. Никак не соберусь написать в Сны рассказ о том, как он приходил ко мне повидаться. После того случая и у меня появилась уверенность, что они, ушедшие, знают о нас.
Зарегистрирован: 4.02.2016
#5 написал: TiTaN_2017
Вчера, 23:25
0
Онлайн
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Репутация: (93|0)
Публикаций: 25
Комментариев: 568
Конечно видят! ++++++++++++++
Зарегистрирован: 11.07.2017
 
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