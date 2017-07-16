"Ты потом поймешь"

Lynx Просмотров: 611 Комментарии: 5 +15 Вчера, 17:33 by

У меня был любимый дядя Пётр Архипович, очень дорогой моему сердцу человек. Он участвовал в Великой Отечественной войне, прошёл все фронтовые дорожки с 1941-го до 1945-го, был связистом. Дошёл до Берлина, не получив ни одного ранения; Пётр Архипович закончил войну в звании гвардии младший сержант. Он давно уже умер.И вот в ночь с 5 на 6 мая я вижу удивительный сон. Будто иду по бескрайнему снежному полю и вдруг вижу – в самом центре поля изба стоит, самая настоящая, рубленая. Добралась до неё, вошла внутрь, а там посреди большой светлой комнаты – стол, и за ним сидит моя покойная тётушка Наталья. Не успела я с ней поздороваться, как открылась дверь и вошёл мой дядя Пётр.Он всю жизнь проработал машинистом на железной дороге, так что явился в избу в рабочей спецовке. И с порога мне говорит:– Спасибо тебе большое, Наталья!Спрашиваю дядю:– А за что спасибо-то?– Сама знаешь за что, – таинственно ответил Пётр Архипович.– Нет, не знаю, – удивилась я. – Это вам обоим спасибо за то, что воспитали меня такой, какая есть.Пётр Архипович и тётя Наташа для меня были как вторые родители.– Ты потом поймёшь, за что я тебя благодарю, – ответил дядя.На меня снизошла такая любовь, такое уважение почувствовала к этому родному человеку, что сразу его обняла и поцеловала. Пётр Архипович был большой шутник и балагур. Посмотрел на меня хитро и засмеялся, а потом показал на тётю Наташу и говорит:– Смотри, Антоновна заревнует.Я проснулась с очень тёплым чувством, на душе было так светло.А потом пошла в фотомастерскую, чтобы забрать портрет Петра Архиповича, который я заказала для шествия «Бессмертного полка». И тут до меня наконец-то дошло: именно за это дядя и благодарил!На празднике была с внуком. Он и нёс портрет, потому что я была вся в слезах от торжественной обстановки.Иногда смотрю на небо и думаю, что они, ушедшие, видят нас и благодарят всех идущих в одном строю за память и за уважение к их подвигам.

Ключевые слова: День Победы дядя сон шествие бессмертный полк война память

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