"Ты потом поймешь"У меня был любимый дядя Пётр Архипович, очень дорогой моему сердцу человек. Он участвовал в Великой Отечественной войне, прошёл все фронтовые дорожки с 1941-го до 1945-го, был связистом. Дошёл до Берлина, не получив ни одного ранения; Пётр Архипович закончил войну в звании гвардии младший сержант. Он давно уже умер.
И вот в ночь с 5 на 6 мая я вижу удивительный сон. Будто иду по бескрайнему снежному полю и вдруг вижу – в самом центре поля изба стоит, самая настоящая, рубленая. Добралась до неё, вошла внутрь, а там посреди большой светлой комнаты – стол, и за ним сидит моя покойная тётушка Наталья. Не успела я с ней поздороваться, как открылась дверь и вошёл мой дядя Пётр.
Он всю жизнь проработал машинистом на железной дороге, так что явился в избу в рабочей спецовке. И с порога мне говорит:
– Спасибо тебе большое, Наталья!
Спрашиваю дядю:
– А за что спасибо-то?
– Сама знаешь за что, – таинственно ответил Пётр Архипович.
– Нет, не знаю, – удивилась я. – Это вам обоим спасибо за то, что воспитали меня такой, какая есть.
Пётр Архипович и тётя Наташа для меня были как вторые родители.
– Ты потом поймёшь, за что я тебя благодарю, – ответил дядя.
На меня снизошла такая любовь, такое уважение почувствовала к этому родному человеку, что сразу его обняла и поцеловала. Пётр Архипович был большой шутник и балагур. Посмотрел на меня хитро и засмеялся, а потом показал на тётю Наташу и говорит:
– Смотри, Антоновна заревнует.
Я проснулась с очень тёплым чувством, на душе было так светло.
А потом пошла в фотомастерскую, чтобы забрать портрет Петра Архиповича, который я заказала для шествия «Бессмертного полка». И тут до меня наконец-то дошло: именно за это дядя и благодарил!
На празднике была с внуком. Он и нёс портрет, потому что я была вся в слезах от торжественной обстановки.
Иногда смотрю на небо и думаю, что они, ушедшие, видят нас и благодарят всех идущих в одном строю за память и за уважение к их подвигам.
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Вчера, 17:33 by LynxПросмотров: 611Комментарии: 5
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