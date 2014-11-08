Эффект бумеранга

Lynx Просмотров: 383 Комментарии: 8 +3 Сегодня, 18:32 by

К нам приехали на время отпуска брат мужа со своей девушкой, что может быть прозаичнее...Время отпуска совпало с поминками матери мужа и его брата, год назад ее не стало. И вот день икс, собственно, сами поминки. Тут надо сделать маленькое отступление. Брат мужа на всю голову помешан на всяких обрядах и защите от "порчи", насылаемой всеми и вся, видимо, и нами в том числе.Картина маслом: братец заперся в туалете, сидит более часа, из под двери тянет чем-то жженным. Его девушка периодически бегает к туалету, выясняя, все ли в порядке. Брат отвечает, что нормально все, и он там "думает". Ладно, фиг бы с ним, жжет что-то и жжет, он не очень в адеквате по таким вещам, я особо и не заморачивалась.Вот, а в это время на кухне мы с его девушкой кушать готовим, точнее, доготавливаем на поминки. Она миксером пюре фигачит, чтобы было без комочков. Гляжу краем глаза - пламя из миксера вырывается, а пальцы будущей невестки в миллиметрах от него. Сама удивилась, но моя реакция была молниеносной: выдернула из розетки сей прибор. Смотрю, а защитный слой на шнуре выгорел полностью, остались только оголенные провода. Капец, а если бы палец мадамы нашей на миллиметр сдвинулся бы...Ее затрясло всю, когда поняла, что произошло. Пошла она в коридор, там утюг стоит, взяла за подошву, обожгла всю ладонь, так как муж мой гладил себе майку за несколько минут до этого.Ладонь смазали, дама вышла во двор, залезла на табуретку, чтобы поправить сетку, не суть какую, привязанную. Упала с табуретки. Пошла поливалку повернуть - навернулась и опять упала. Пока шла обратно, вся исцарапалась в малиннике, это вообще за гранью понимания - как умудрилась? За 15 минут человек травмировался прилично так.Вылез братец из туалета, зашла за ним - запах свечей сильный и освежителя воздуха. Что этот придурок там делал - я не знаю, но на девушке его очень хорошо все отразилось. Делалось явно нам с мужем, мы ж "ведьмаки" у него первые на очереди. Какой надо ум иметь делать мне в доме, в котором я живу, ведь годами проверенно, как оно красиво возвращается, а тут его девушку за малым не убило.На следующий день брат уехал на работу, а мы с мужем по вечеру ушли в гости. Приходим домой, мадама сидит на кухне, иллюминация во всех комнатах. Трясется и рассказывает, как пошла покурить во двор, а там человек стоял и тени-руки к ней тянулись. Перепуганная вусмерть.Одно могу сказать, коли она мне зла не желала, то такого быть не могло. А иначе - добро пожаловать в мой дом, он и его хозяин добры только к тем, кто добр к моей семье, остальным у меня, мягко говоря, будет не очень комфортно.Брат с дамой собирались у нас торчать весь свой отпуск до 10 сентября. Уезжают завтра. Мадама ходит пришибленная и явно испуганная. Ибо не фиг, что называется. Без подробностей, но дамочка представилась по полной в своей наглости, неуважении и невоспитанности. Вела себя так, что мы с мужем были в ужасе с такого откровенного хамства и хабальства, при этом мы радушно встретили и обеспечивали душевный и физический комфорт родственникам, в ответ же такое лилось дерьмо, что и мы, видавшие многое, были в афиге.Тут у меня вариантов несколько для понимания. Однозначно нас защищали, а вот кто? Мать мужа, моя толпа родственников (они рядом со мной постоянно), хранители? Не имею понятия кто, но явно проявляется.

Ключевые слова: Зло наговор магия карма травмы наказание

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