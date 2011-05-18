Мистические происшествия

Lynx Просмотров: 310 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 18:16 by

По жизни я стараюсь на мистических происшествиях не зацикливаться, привыкла, что ли, они меня не удивляют. Только всегда думаю, если что-то происходит непонятное, то к чему бы это?Ещё в моём детстве моя мама заметила, что у меня сильно развита интуиция. Не так чтобы я всё знала и угадывала, но бывают такие моменты, когда я знаю что-то наверняка. Мама иногда меня спрашивала маленькую: "Скажи, "да" или "нет"", и говорила. что я всегда угадывала, хотя и не знала о чём идёт речь. Могла перед экзаменом почитать именно тот билет, который мне достанется, в карты, в домино играла, и часто знала заранее - какую беру карту или доминошку - хорошую для себя или нет. А уж взять мобильник именно в тот момент, когда мне звонят или приходит смс - просто норма.А ещё есть у меня особенность. Я по натуре человек спокойный и уравновешенный, и даже если сильно волнуюсь, внешне сохраняю спокойствие. И вот, если у меня какой-то стрессовый период, я о чём-то переживаю, то вокруг меня начинают перегорать электрические приборы и электроника. Мои близкие даже шутят, что от меня надо всё прятать в такие моменты или не подпускать ни к чему.Вот и в этот раз, три месяца назад я перенесла операцию, из-за этого потеряла работу, и состояние моё было достаточно депрессивное. Даже плакала несколько раз, когда одна была дома. Бесконечные листания вакансий на сайтах, бесполезные собеседования вгоняли просто в тоску. И вот за это время - перегорают лампочки, ломается стиральная машина, сгорает электрический чайник, сдох мобильник мой, отваливается ручка у двери. Почти ежедневно вылетают пробки, перепады напряжения в сети, телик работает с помехами, ноут замучилась обновлять и перезагружать. Случается всё только, когда я непосредственно чем-то из этого пользуюсь.Тут мне подруга посоветовала, чтоб я в церковь сходила. Я и сама думала об этом давно, но всё откладывала, сегодня-завтра, всё никак, и вот после Пасхи пошла. И родных помянуть и за здравие записочки написать. Вот в церковь хожу редко, молитв не знаю, ну уж как могу, благодарю Бога за всё, что он для нас делает, и заботу эту я чувствую, прошу, чтобы умершим родным было хорошо там, что мы помним о них. Купила пару свечек и для дома.В церковь я ходила днём, а в ночь сын с подругой своей укатил кататься на роликах, предупредил, что придут под утро. Утром встала, моих ещё нет, часов около 9 утра пошла гулять с собакой, гуляем, мимо дома проходим, я на окна глянула и вижу силуэт в белой футболке, который как бы от холодильника к столу прошёл. Подумала, что мои пришли. Минут через 5-7 и сама возвращаюсь... а дома и признаков нет, что кто-то пришёл, ни обуви их, ни одежды, ни самих. Кот как спал, когда мы уходили, даже позы не поменял...Моему удивлению не было предела. Силуэт я видела достаточно чётко. И даже если представить, что сын пришёл и ушёл, то по времени я бы с ним всё равно во дворе пересеклась бы. Стала им звонить, у сына телефон отключен, его подруга просто не отвечает (у неё звук всегда выключен). Уже стала волноваться. Взяла свечу, прошла по всей квартире. Пламя хорошее, ровное, зверьё за мной в недоумении бежит, кот всё норовил пламя лапой или языком достать...Примерно в обед мои отзвонились, что спали у друзей, всё у них хорошо, когда вернутся - не знают... Вроде успокоилась. Приехали они только вечером. Я им стала рассказывать про своё видение, они меня убеждают, что точно не приезжали, были на другом конце города, устали и спали в это время. Сын в это время меня слушал и переодевался, снимает толстовку, а под ней белая футболка! Говорю, что я её и видела! Нет, сын меня категорически убеждал, что незачем ему было мотаться туда-сюда, а если б приезжал, то так и сказал бы.Но чудеса не кончились. На следующий день, часов в 5 вечера, я опять собираюсь гулять с собакой. Зашла в туалет и слышу, что открывается входная дверь... Дома была одна с котом и собакой. Я тут же приоткрыла дверь туалета, смотрю, кот выходит из комнаты и садится перед входной дверью, смотрит на кого-то за ней. Вроде как кто-то входит...Дверь открывается сначала медленно, а потом резко распахивается... Кот смотрит с интересом, вроде как за кем-то наблюдает. Я уже подхожу к двери, вторая металлическая дверь закрыта. Сквозняка не было, и я примерно за час до этого сама прикрывала дверь за ушедшей подругой на защёлку... Удивилась, ну, ладно...Потом раза два или три было так. Я включаю электрический чайник, вода нагревается, он отключается. Я наливаю себе кофе, сижу за столом, на кухне одна. Вдруг у чайника рычажок сам включается, вода опять закипает, и чайник отключается. А через два дня перестал работать. Мне было бы понятно, если бы у него срабатывала автоматика на выключение. А вот как он сам включался - это загадка...К чему уж, не знаю. Очень хочу надеяться, что кризис миновал. Работу я нашла. Надеюсь, что скоро и стиралку, и чайник новый куплю, и телефон...

Ключевые слова: Интуиция предчувствия поломка техники видения странности в доме

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