3 истории

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 20:51

Причина: Стилистика автора сохранена.

Inner child Просмотров: 1 424 Комментарии: 14 +24 Вчера, 20:50 by

Здравствуйте. Я расскажу вам три странные истории, имевшие место в моей жизни. Скептиков очень прошу не проходить мимо и предложить свои разумные объяснения случившемуся.История 1Мне было около трех лет, мы жили семьей в квартире на 13 этаже. Несмотря на мой маленький возраст, у меня уже была отдельная комната. Тогда казалось совсем не страшно спать одной, везде игрушки, уютно, за стенкой дядя, в другой комнате родители.Был вечер, мама пришла укладывать меня, надела на меня розовую пижамку с мишками. Я еще не умела застегивать пуговицы, так что она склонилась надо мной, чтобы помочь в этом нелегком занятии. Я, соответственно, сидела на кровати и могла видеть, что происходит за ее спиной. В комнате был неяркий свет от настольной лампы.Так вот, теперь самое интересное: темнота за маминой спиной начала сгущаться, становиться плотной, как вата... То есть очертания не совсем явные, но насквозь не посмотришь. Темнота сформировалась в очень высокого человека. Мой отец 198 см, но эта сущность доставала головой до потолка. Мне показалось, что его глаза просто светятся темнотой, а на голове было нечто напоминающее рога. Но мне не было страшно, я не знала, что этого надо бояться. Тем не менее я подумала, что маме стоит указать на него. Подняла руку, показала на него пальцем.Не знаю, что почувствовала мама в момент, когда обернулась. Она увидела его. Схватила меня на руки и убежала из комнаты. Потом я ничего не помню. Мама рассказывала, что когда вернулись, его уже не было.История 2Немного информации обо мне: мои родители были очень строгими, в их понимании мне следовало получать исключительно "пятерки", для чего летом я проходила дома программу по всем предметам за следущий класс. То есть, если я закончила четвертый, то берем все учебники за пятый и учимся. Чтобы потом быть умнее всех (сарказм). А дабы мне не хотелось идти гулять, ставни в моей комнате на даче заколачивали.Сама история: мне было около 12 лет, как всегда, сидела в комнате за уроками. Комната небольшая, почти по всей ее площади кровать, я сижу на ее углу, склонившись над письменным столом. По стене и потолку от выключателя идет провод к лампе. Он прикреплен гвоздевыми скобами (может, это важно). Лампочка свисает с потолка, украшенная каким-то стеклянным полупрозрачным плафоном. Это единственный источник света в комнате.И, значит, сижу я себе, никого не трогаю, задачки решаю, как вдруг понимаю, что лампа качается. Ну, видно же, когда источник света стоит на месте или двигается, даже когда на него не смотришь. Повернулась, смотрю на нее - качается, сильно так, но, вроде, амплитуда на спад идет. Успокоилась, села дальше решать. Мне и в голову тогда не пришло, что это не нормально, серьезно, я думала, что так, наверное, выглядит короткое замыкание. А потом лампа сошла с ума: она дергалась, то замирая, то снова приходя в движение, билась о потолок со всего размаха. Ну, короче, разбилась вдребезги, вот тогда я и испугалась. Того, что порежусь и что родители наругают за разбитую лампу. К моему удивлению, все обошлось. К слову, это все произошло днем, на улице яркое солнышко, птички поют...История 3В этой истории мне уже 17. Я могу отдыхать все лето, сколько угодно! Не, ну домашние дела делать тоже надо, но вечер и ночь всегда в моем распоряжении. У меня много друзей. Самое чудесное лето в моей жизни.Каждый день мы гуляли, купались, а вечером шли на пожарный прудик, находившийся в 3 минутах неспешного шага от дачного поселка. Вокруг прудика небольшой лесок, а в лесочке полянка, выходящая к главному пляжику. В общем, все такое миниатюрное, уютное, знакомое каждому из нашей компании с детства. На этой полянке мы установили лавочки, а в центре было место для костра. Тусили мы там минимум до 4 утра, иногда и до 6. Но в ту ночь всем было как-то не по себе.Уже к 11 вечера все разошлись под разными предлогами, осталась только я с другом. Я - потому что это первое свободное лето, потом работа и учеба, так что ценила каждую секунду с друзьями. Он - потому что негоже друга одного оставлять. Да и скучно дома, а тут хоть посмеемся, костры пожжем.Ночи у нас теплые всегда, а тогда стало так холодно... жуть просто. Мы чувствовали себя не в своей тарелке, а костер, казалось, совсем не грел. На последнее я особенно обратила внимание, нервно посмеялась и сунула руку в самую верхнюю часть пламени. Когда горит спичка, самая высокая температура именно там, наверху. Не уверена, что с костром такая же штука, но хоть тепло должно было быть. А не было даже немного тепло. Мы с другом стояли, смотрели на мою руку в огне. Долго, почти минуту, наверное. Потом как-то не раздумывая, решили идти уже по домам. Затушили костер и пошли.Дома решила пойти в душ перед сном, он в конце участка. Подхожу, свет горит, звуки на кряхтение похожие раздаются. Ну пошла пока в дом. А там мама на кухне, не спит. Я спросила у нее, кто там в бане, а она:- Ты что, спят все давно.Ну ладно, снова выхожу, иду до бани - свет выключен, никого нет. Решила, что мне показалось. Наутро друг мне тоже рассказывал невероятную историю про шаги в его комнате, но тут я проверить не могу. Так что не очень поверила.Я не религиозна, не суеверна, не верю ни в какие высшие силы, в нечисть - тем более. Эти три истории заставляют меня все еще колебаться в своих убеждениях. Каждая ситуация имеет свидетеля (мама, друг) или неопровержимые доказательства того, что это реальность (осколки от лампы), так что я точно не сошла с ума. Прошло уже много лет с тех событий, но разумные ответы я так и не нашла. Может, вы, уважаемые посетители сайта, подскажете рациональное объяснение.

Ключевые слова: Тень страх лампа баня авторская история

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