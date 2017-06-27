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Истории из жизни

Бабушкин рассказ. Ужасы войны

Как всегда, повествование буду вести от ее лица.

"Вот ты говоришь, что вы там истории про колдовство да нечисть всякую рассказываете друг другу. В жизни моей, внучка, было всякое: и с нечистью я встречалась, и колдовство своими глазами видела, и видела такие изуверства одних людей над другими, что из ума выжить можно! Это я про войну, будь она проклята! Столько крови людской напрасно пролила! Столько душ невинных загубила! Столько бесов в мир выпустила! Да, да, я про тех, которые в человека вселяются, да съедают его изнутри. А человек все их богомерзкие прихоти исполняет. Все фашисты были одержимые. Иначе как можно оправдать их зверства?

Вот когда мы у тетки в войну жили, вошли в село немцы. И сразу же расквартировались по лучшим хатам. Нарушать их покой было запрещено под угрозой расстрела. Всю скотину было велено сдать. За укрывательство хотя бы курицы - расстрел! У соседей через дом в семье было девять человек: дед Степан с бабкой Марфой, их сноха Ольга, да ее шестеро ребятишек. Старшей Анне шел шестнадцатый год. Она была, как тогда у нас говорили, "дурничка" (дурочка), безобидная, всегда улыбчивая, да с малыми, как ровня, играла. И на всю эту ораву была одна-единственная тощая коровенка. А как без кормилицы жить? Вот и решила Ольга ночью свести эту корову подальше в лес, чтоб целее была. Да не успела. Поймали ее. Нет, не немцы, а полицаи. Это те, кто от веры нашей православной отказался и к нечистому прильнул, лишь бы жизнь свою никчемную подольше прожить.

Корову у Ольги забрали, а всю ее семью приговорили к смерти. Нет, это был не просто расстрел. Это была показательная, жуткая казнь, на которую согнали всех от стара до млада. Отворачиваться нельзя было, иначе, да, да, правильно - расстрел!
Деда с бабкой привязали в одних рубахах к столбу, а тот столб и их самих облили керосином и подожгли. До сих пор помню этот запах горелого мяса с керосином! Ольгу и Аннушку нагими выгнали на улицу. Каждую держали трое нелюдей (один - руки, и на каждую ногу по одному), а один насильничал на глазах у всей деревни! Потом они менялись местами. Прости Господи, как они их только не насильничали и что они делали с ними! И душили, и резали тела ножами, чтоб шевелились и выгибались. Такой вопль стоял по округе, что, казалось, даже солнце померкло. А потом их, растерзанных, каждую замотали в колючую проволоку и протащили вокруг деревни, прицепив к мотоциклам. Когда мотоциклы подъехали обратно, в проволоке были лишь какие-то грязные ошметки мяса и костей.

А вот ребятишек "пожалели": подвесили всех за ноги вниз головой и шагов с 30 начали кидать в них камни, соревнуясь на меткость. Несколько селян попытались выскочить и закрыть своим телом малышей, но были расстреляны. Когда "спортсмены" устали, в живых остались только двое из пяти ребятишек, их-то и "пожалели" и отпустили. У детей были выбиты зубы, поломаны ребра, по всему телу огромные рваные кровавые раны... А эти звери только усмехнулись, и на ломаном русском сказали, что так будет с каждым, кто будет сопротивляться.

Потом разошлись по своим квартирам пить, жрать и упиваться своими бесовскими деяниями. Ребятишек забрали соседи. Тетка ходила к ним лечить. Оба мальчишки выжили, только на всю жизнь остались калеками.

А вот те нелюди, которые казни учиняли, через несколько дней ВСЕ сгорели разом ночью заживо в хатах, в которых квартировали. Когда разбирались, говорили, что они из домов выбраться не могли, хотя потом, как оказалось, все двери были не заперты. Как так могло получиться - непонятно, будто морок на них кто навел. Только перед этим в одну из ночей тетка, мамка и я ночью разом проснулись оттого, что кто-то скребется в окно. А как глянули, так и обмерли: за окном стоят Ольга с Анной, как живые, только Аннушка не улыбается больше и глаза грустные. Мгновенье посмотрели они на нас и пропали, будто их и не было. Мы потом всю ночь в молитвах просидели. А позже среди селян поползли слухи, что Ольга с дочерью в окна домов заглядывают - своих убийц ищут. И, видимо, нашли..."

Тут бабушка громко вздохнула и сказала: "Поздно уже. Негоже покойников на ночь поминать. Спать надо. Помолись перед сном, а то, не приведи Господь, чего приснится!".

Встав из-за стола, бабушка перекрестилась три раза и пошла к себе в комнату. Я убрала со стола и тоже отправилась на боковую. Лежа в кровати, я все думала об этой истории, представляла, каково это было видеть маленькой девочке, сколько боли и ужаса пришлось пережить... Потом, по совету бабушки, я прочитала "Отче наш" и попросила упокоения для душ всех невинно погибших в этой ужасной войне! Во сне мне ничего не приснилось. А, может, оно и к лучшему....

Новость отредактировал Mina Harker - Сегодня, 00:30
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 18:44 by КрокозяблаПросмотров: 1 447Комментарии: 16
+25

Ключевые слова: Война казнь ужас фашисты авторская история

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Комментарии

#1 написал: ПИК НИК
Вчера, 19:54
+2
Группа: Посетители
Репутация: (40|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 177
Напоролись черти поди, мож че в вино кто добавил, от всего сердца! Вот и не было сил спастись. Да поделом получили! Вот только убиенных ими не вернуть. Потворили делов. recourse
Зарегистрирован: 27.06.2017
#2 написал: vbuzova
Вчера, 21:26
+3
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 6
Какой ужас. Спасибо за правдивость. Я догадывалась что не могут зверства людские безнаказанными оставаться. Вот вам и доказательство! Есть высший суд! Благодаря Божьей силе мы и победили Фашизм! И нашей стране был урок, что нельзя разрушать храмы, что было сделано во время революции. Ничего в этом мире не бывает просто так....
Зарегистрирован: 6.08.2017
#3 написал: Mina Harker
Сегодня, 00:50
0
Группа: Редакторы
Репутация: (14|0)
Публикаций: 49
Комментариев: 1 724
Жесть. По делам их и кара! Думаю, что именно так и было. Спасибо за историю. Плюс.
Зарегистрирован: 1.06.2012
     
#4 написал: фергю сон
Сегодня, 00:55
+3
Группа: Посетители
Репутация: (8|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 264
Я всегда помню истинное лицо Европы. ..
Зарегистрирован: 8.12.2014
#5 написал: cochina11
Сегодня, 01:03
+5
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 422
Ужас cry Причём те, кто это творил в жизни наверное были обычными немецкими парнями. Вот это и самое страшное: война то ли калечит людей душевно, то ли просто все, что в нас есть дурного, вылезает наружу.
Я живу в США, работаю медсестрой. Пару раз у нас были пациенты родом из Германии, уже очень пожилые люди, которые в ту войну воевали, естественно, на стороне тогдашней страны проживания. Одного деда хорошо запомнила: он был, несмотря на возраст, в здравом уме. Узнав, что я из России, начал извиняться за своё участие в войне. Но я сказала что это уже прошлое. И у меня ничего к этому человека не было, кроме сочувствия и желания помочь. Потом мы несколько раз ещё говорили, и он рассказал что воевал в тех же местах что и мой дед. И год рождения у них тот же. Мой дед много лет назад умер от рака, но я помню что он никогда не говорил "мы воевали с немцами", говорил "мы воевали с фашистами".
Зарегистрирован: 17.05.2012
 
#6 написал: Ласковая_Смерть
Сегодня, 01:33
0
Группа: Посетители
Репутация: (103|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 77
Мда... что-то и говорить нечего! Даже слов нет, чтоб что-либо написать о поступках этих животных! Хотя... и животные себя так не ведут... За историю плюс. Спасибо автору
Зарегистрирован: 4.11.2016
#7 написал: Крокозябла
Сегодня, 05:09
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 20
Цитата: cochina11
Ужас cry Причём те, кто это творил в жизни наверное были обычными немецкими парнями. Вот это и самое страшное: война то ли калечит людей душевно, то ли просто все, что в нас есть дурного, вылезает наружу.
Я живу в США, работаю медсестрой. Пару раз у нас были пациенты родом из Германии, уже очень пожилые люди, которые в ту войну воевали, естественно, на стороне тогдашней страны проживания. Одного деда хорошо запомнила: он был, несмотря на возраст, в здравом уме. Узнав, что я из России, начал извиняться за своё участие в войне. Но я сказала что это уже прошлое. И у меня ничего к этому человека не было, кроме сочувствия и желания помочь. Потом мы несколько раз ещё говорили, и он рассказал что воевал в тех же местах что и мой дед. И год рождения у них тот же. Мой дед много лет назад умер от рака, но я помню что он никогда не говорил "мы воевали с немцами", говорил "мы воевали с фашистами".

Верно подмечено! У фашизма и зверства нет национальностей!
Зарегистрирован: 26.07.2017
#8 написал: OlgaFF
Сегодня, 05:57
+4
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Публикаций: 6
Комментариев: 226
Я сижу и плачу. Бедные они, бедные! Дети, старики, женщины. Да все! Поделом им! Фашисты проклятые, даже не люди и не звери, а нечесть, действительно.... Плюс!
Зарегистрирован: 29.12.2015
#9 написал: Helena888
Сегодня, 06:10
+2
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Публикаций: 7
Комментариев: 31
Брррррр...даже представить не возможно, какой страх и ужас довелось пережить людям во времена войны, чего только не творили эти фашисты,не дай бог никому такого!!Аж холодок по спине пробрал от истории..Спасибо автору! Истории +++

Да, их только нечистью назвать и можно! нормальный человек, такого творить не будет...
Зарегистрирован: 23.06.2017
#10 написал: Winnie-the-Pooh
Сегодня, 06:46
+4
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Публикаций: 32
Комментариев: 9 266
Да уж, вседозволенность и безнаказанность часто пробуждают в людях самые страшные их пороки, которые при иных обстоятельствах просто никак не проявились бы...и действия фашистских оккупантов во время Войны, пожалуй, - самое яркое тому доказательство.
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#11 написал: Talisha
Сегодня, 09:13
+3
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Читала и плакала. Война - самое страшное, что может быть. Когда в человеке либо герой проявляется, либо бес... Деток жалко.
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#12 написал: Ksenya078
Сегодня, 09:40
+3
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Ох, тяжелая история. Но, если честно - не только в войну такое было, но и сейчас бывает, к сожалению, от того и тяжко на душе. Воздастся всем за их мерзкие и беспощадные дела! Спасибо огромное, от меня плюсище+++
Зарегистрирован: 6.01.2016
  
#13 написал: Madam Papillon
Сегодня, 10:56
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Публикаций: 7
Комментариев: 75
Страшно. До меня никогда не дойдет, наверное, как человек может причинять такую боль другому. Или животным. Просто, наверное, это уже не человек. Это нечто, что живет в облике человека. Ибо существо разумное никогда не пойдет на это зверство.
Хотя как можно назвать подобное зверством? Зверь, если и убивает, то с единственной целью: пропитание. А здесь эти нелюди испытывают удовольствие. Это что-то неестественное, не из этого мира.
Зарегистрирован: 5.10.2016
#14 написал: Слай
Сегодня, 12:44
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Публикаций: 2
Комментариев: 189
Война делает из "слабых" людей - животных, которые руководствуются лишь инстинктами. "Сильные" люди остаются людьми. В животных может превратиться любой, не важно за правое он дело, либо за не правое.
Случайный пожар в деревне... ну допустим. Верю что хата с фашистом сгорела, могло бы быть. Но чтоб все погорели, ещё и в разных хатах... тут уж врятли только лишь одними высшими силами дело обошлось.
Зарегистрирован: 17.02.2014
#15 написал: FataMorgana
Сегодня, 13:02
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Комментариев: 2 398
Цитата: Winnie-the-Pooh
Да уж, вседозволенность и безнаказанность часто пробуждают в людях самые страшные их пороки, которые при иных обстоятельствах просто никак не проявились бы...и действия фашистских оккупантов во время Войны, пожалуй, - самое яркое тому доказательство.

Я вот также считаю. Когда человек считает себя "царем и богом" он может совершить все что угодно. Да и логика в то время у них (фашистов) такая была... А страдали ни в чем не повинные люди. Это-то и ужасно. Такое не должно сходить с рук, я думаю свое наказание они получили. Плюс. Тяжелая история.
Зарегистрирован: 7.06.2012
          
#16 написал: Минди
Сегодня, 14:23
0
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Публикаций: 4
Комментариев: 506
Как тяжело читать про войну и военное время. Даже слов не получается подобрать. Я надеюсь. что за время этой страшной войны в аду прибавилось много "клиентов". А все наши погибшие бойцы и невинно убиенные люди обрели Царствие небесное. Больше сказать нечего. Плюс.
Зарегистрирован: 24.09.2015
 
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