Бабушкин рассказ. Ужасы войны

Новость отредактировал Mina Harker - Сегодня, 00:30

Причина: Стилистика автора сохранена.

Крокозябла Просмотров: 1 447 Комментарии: 16 +25 Вчера, 18:44 by

Как всегда, повествование буду вести от ее лица."Вот ты говоришь, что вы там истории про колдовство да нечисть всякую рассказываете друг другу. В жизни моей, внучка, было всякое: и с нечистью я встречалась, и колдовство своими глазами видела, и видела такие изуверства одних людей над другими, что из ума выжить можно! Это я про войну, будь она проклята! Столько крови людской напрасно пролила! Столько душ невинных загубила! Столько бесов в мир выпустила! Да, да, я про тех, которые в человека вселяются, да съедают его изнутри. А человек все их богомерзкие прихоти исполняет. Все фашисты были одержимые. Иначе как можно оправдать их зверства?Вот когда мы у тетки в войну жили, вошли в село немцы. И сразу же расквартировались по лучшим хатам. Нарушать их покой было запрещено под угрозой расстрела. Всю скотину было велено сдать. За укрывательство хотя бы курицы - расстрел! У соседей через дом в семье было девять человек: дед Степан с бабкой Марфой, их сноха Ольга, да ее шестеро ребятишек. Старшей Анне шел шестнадцатый год. Она была, как тогда у нас говорили, "дурничка" (дурочка), безобидная, всегда улыбчивая, да с малыми, как ровня, играла. И на всю эту ораву была одна-единственная тощая коровенка. А как без кормилицы жить? Вот и решила Ольга ночью свести эту корову подальше в лес, чтоб целее была. Да не успела. Поймали ее. Нет, не немцы, а полицаи. Это те, кто от веры нашей православной отказался и к нечистому прильнул, лишь бы жизнь свою никчемную подольше прожить.Корову у Ольги забрали, а всю ее семью приговорили к смерти. Нет, это был не просто расстрел. Это была показательная, жуткая казнь, на которую согнали всех от стара до млада. Отворачиваться нельзя было, иначе, да, да, правильно - расстрел!Деда с бабкой привязали в одних рубахах к столбу, а тот столб и их самих облили керосином и подожгли. До сих пор помню этот запах горелого мяса с керосином! Ольгу и Аннушку нагими выгнали на улицу. Каждую держали трое нелюдей (один - руки, и на каждую ногу по одному), а один насильничал на глазах у всей деревни! Потом они менялись местами. Прости Господи, как они их только не насильничали и что они делали с ними! И душили, и резали тела ножами, чтоб шевелились и выгибались. Такой вопль стоял по округе, что, казалось, даже солнце померкло. А потом их, растерзанных, каждую замотали в колючую проволоку и протащили вокруг деревни, прицепив к мотоциклам. Когда мотоциклы подъехали обратно, в проволоке были лишь какие-то грязные ошметки мяса и костей.А вот ребятишек "пожалели": подвесили всех за ноги вниз головой и шагов с 30 начали кидать в них камни, соревнуясь на меткость. Несколько селян попытались выскочить и закрыть своим телом малышей, но были расстреляны. Когда "спортсмены" устали, в живых остались только двое из пяти ребятишек, их-то и "пожалели" и отпустили. У детей были выбиты зубы, поломаны ребра, по всему телу огромные рваные кровавые раны... А эти звери только усмехнулись, и на ломаном русском сказали, что так будет с каждым, кто будет сопротивляться.Потом разошлись по своим квартирам пить, жрать и упиваться своими бесовскими деяниями. Ребятишек забрали соседи. Тетка ходила к ним лечить. Оба мальчишки выжили, только на всю жизнь остались калеками.А вот те нелюди, которые казни учиняли, через несколько дней ВСЕ сгорели разом ночью заживо в хатах, в которых квартировали. Когда разбирались, говорили, что они из домов выбраться не могли, хотя потом, как оказалось, все двери были не заперты. Как так могло получиться - непонятно, будто морок на них кто навел. Только перед этим в одну из ночей тетка, мамка и я ночью разом проснулись оттого, что кто-то скребется в окно. А как глянули, так и обмерли: за окном стоят Ольга с Анной, как живые, только Аннушка не улыбается больше и глаза грустные. Мгновенье посмотрели они на нас и пропали, будто их и не было. Мы потом всю ночь в молитвах просидели. А позже среди селян поползли слухи, что Ольга с дочерью в окна домов заглядывают - своих убийц ищут. И, видимо, нашли..."Тут бабушка громко вздохнула и сказала: "Поздно уже. Негоже покойников на ночь поминать. Спать надо. Помолись перед сном, а то, не приведи Господь, чего приснится!".Встав из-за стола, бабушка перекрестилась три раза и пошла к себе в комнату. Я убрала со стола и тоже отправилась на боковую. Лежа в кровати, я все думала об этой истории, представляла, каково это было видеть маленькой девочке, сколько боли и ужаса пришлось пережить... Потом, по совету бабушки, я прочитала "Отче наш" и попросила упокоения для душ всех невинно погибших в этой ужасной войне! Во сне мне ничего не приснилось. А, может, оно и к лучшему....

Ключевые слова: Война казнь ужас фашисты авторская история

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