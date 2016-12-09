Зависть

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 21:36

Причина: Стилистика автора сохранена.

Lunnaya Просмотров: 291 Комментарии: 3 +11 Сегодня, 21:36 by

Зависть сестры.Написала первый рассказ, потом второй. И вспомнила еще одну историю 12-летней давности, произошедшую с друзьями нашей семьи. Рассказ будет довольно длинным, но без предыстории будет неинтересно.С раннего детства знаю дядю Алика и тетю Дину, потому что дядя Алик одноклассник моего папы, и у них традиция - раз в 2-3 месяца собираются с друзьями, с женами и детьми. Дружат они с мамой лет 40, наверное (папы давно нет). В советское время не было стольких кафе и ресторанов, поэтому собирались дома, шашлычки и т.д.Перехожу непосредственно к рассказу, лично я считаю семью дяди Алика интеллигентной, он - главный бухгалтер в хорошем санатории, она - преподаватель начальных классов, дети - две дочки, два сына. Дядя Алик очень красивый мужчина: брюнет, правильные черты лица, всегда в костюме и при галстуке, никогда не слышала, чтобы он громко смеялся или громко разговаривал (да и кличка у него среди друзей была Красавчик). Жена Дина спокойная, тихая, всегда улыбается, с длинной косой до пояса.Хотя Алик и был красавцем, на сторону он не гулял, по крайней мере, так утверждала тетя Дина. На посиделках мужчины крутятся около мангала или играют в карты, а женщины смотрели за детьми, накрывали стол и, естественно, сплетничали.Так вот, помню, остальные тети всегда жаловались на мужей, а она всегда улыбалась и ничего плохого про Алика никогда не говорила, в принципе, мама тоже всегда говорила:- Повезло Дине, муж не гуляет, хорошо зарабатывает.Они производили впечатление идеальной пары. Так вот, где-то в середине 90-х годов везде не платили зарплату, санаторий дяди Алика прикрыли или приватизировали, жили только на зарплату тети Дины. Алик занялся бизнесом, но у него ничего не выходило. Даже челночили: привозили на свои посиделки вещи на продажу, крутились как могли. Потом решил заняться тем, что у него лучше всего получается, пошел в какую-то фирму бухгалтером, ночью подрабатывал еще в другой фирме. Дину тоже переучил на бухгалтера, и дело пошло, вели они несколько маленьких фирм, некоторые из них в данное время стали солидными компаниями в нашем регионе. Появились деньги, а времени на детей не было, пригласили жить разведенную младшую сестру Дины Зину. Купили большой дом в своем курортном городке. Так и жили Алик и Дина целыми днями, а иногда и ночами на работе, а Зина за детьми присмотрит, дома порядок наведет ну и т.д.В один прекрасный день звонит мама и говорит, что едет в город, в ресторан, пригласили Алик и Дина. Я еще удивилась, с чего бы это. Короче, приезжает мама из ресторана, и вот что она рассказала:- Друзья пригласили не только ее, там еще была женщина по имени Елена. женщина была знахаркой или белым магом, пригласили ее, чтобы поблагодарить за ее помощь (так как деньги брать она категорически отказалась). В последние годы на посиделки приезжала Дина одна, или вообще никто из их семьи не приезжал, ссылались на занятость. Буду рассказывать от лица тети Дины.- Я стала замечать, что муж изменился, нет, внешне он был таким же, а вот характер. Все ему не так: рубашка не так поглажена, ужин невкусный, дети громко музыку слушают. Было видно , что все его раздражают, а он и не пытался скрывать свое раздражение. Настроение поднималось только при появлении Зины. Ей он и улыбался, и еда у нее вкусная и то и се. Как бы Дина не гнала эти мысли, было очевидно, что Алик влюблен в Зину. Хотя Зина уже давно жила в их городской квартире (в квартире купленной для старшей дочери тети Дины и дяди Алика), Дина работала только до обеда и за детьми смотрела сама, Алик очень хорошо зарабатывал. Зина иногда приезжала в гости в выходные, как в эти дни светился Алик. Обливаясь горючими слезами, Дина пошла к матери и рассказала о своих подозрениях, та на нее накричала и выгнала из дома, как она смеет так думать о сестре. Держа все в себе и плача в подушку ночами, прошел год, характер Алика стал еще хуже, он уже кричал на Дину и детей, в глазах всегда ярость. Здоровье у Дины ухудшилось, нашли опухоль в груди. Постоянные головные боли.Однажды в приступе ярости Алик за обедом схватил нож и замахнулся на нее, но, вспохватившись, бросил нож и в растерянности вышел из комнаты, благо детей в доме не было. Через некоторое время вернулся и стал умолять простить, он сам не понимал, что происходит. И тут его как будто прорвало - признался, что временами он думает, как будет хорошо, если она умрет. Он боялся своих мыслей, но ничего поделать не мог. Но самое главное, признание было, конечно, что он уже два года встречается с Зиной, что переписал на нее квартиру в городе, новую машину, что ездили они отдыхать с ней в Грецию. Признался, что очень любит Дину и детей, что совершил ошибку и сожалеет, но ничего с собой поделать не может. Каждый раз, когда он думает: "Все, больше не поеду к Зине", проходит несколько дней, и он как будто бы отключается и приходит в себя в объятьях Зины.Ночью, уложив детей, войдя в спальню, я сказала Алику:- Завтра же идем подавать на развод или я уйду вместе с детьми.Он был потрясен, стал умолять не делать этого, валялся в ногах, даже плакал. В ту же ночь, созвонившись с подругой, попросила завтра поддержать ее, чтобы пошла вместе подать заявление на развод. Утром, встретившись в кафетерии, заказав кофе, подруга Татьяна попросила рассказать, в чем, собственно, дело, с чего вдруг развод? Дина как на духу все рассказала, тогда Татьяна посоветовала сходить к одной женщине, скорее всего, Зинка сделала приворот.- А на развод успеешь подать, если захочешь, - сказала она.Сразу же, созвонившись, поехали. Жила эта женщина в городе, в квартиру на втором этаже вошла Дина одна, Татьяна сказала, что будет ждать у подъезда. Обычная квартира, в комнате, куда вошли, в центре стоял круглый стол, а над ним - абажур. Проведя свои манипуляции (подробностей мама не знает), Елена сказала, что на мужа сделан приворот, на Дину - порча на смерть. Кто сделал, ты знаешь, добавила Елена. Будет тяжело потому, что приворот сделан на вине и менструальной крови, и что-то там на полнолуние, что ли, уже не помню. Мне порчу сделали на могильной земле, половину закопали, половину сказали найти у себя в доме.- И самое главное, приведи мужа, отчитывать буду долго, с одного раза не получится, - сказала она.Как я уговорила - не знаю, в общем, привели мы с Танькой Алика к Елене. Она, сделав все свои приготовления, какие-то сухие травы, отвар, свечи, дав отпить отвара, начала шептать. Через минут 10 после начала Алик упал в обморок, у него из носа и рта потекла пена. Елена жестом остановила, метнувшуюся было к мужу меня, и продолжила. В первый раз она читала около двух часов. На следующий день повторилось то же самое, на третий день у Алика потекла из рта кровь, маленькой струйкой. На четвертый день, дав ему выпить отвар, она уложила мужа на тахту, мне в руки сунула небольшой кусок марли и маленький тазик, начала шептать и брызгать на него тот же отвар, потом села рядом и стала массажировать печень. Движения были такими, как будто она пыталась что-то выдавить оттуда, гладила в области печени с переходом плавными движениями наверх к горлу и так несколько раз, потом резко что-то выкрикнула, зыркнула на меня, показывая пальцем, чтобы поднесла тазик, в этот момент массажные движения стали резкими, и вдруг Алика начало рвать через нос и рот не просто кровью, а кусками черной крови. Муж потерял сознание. Придя в себя, первое, что он спросил, где мы и что мы тут делаем? Елена сказала потом, что приворот был сделан очень сильной ведьмой, через месяц было бы уже поздно, и она ничем не смогла бы помочь. Потом Алик признался, что в последнее время ходил как сомнамбула, никого не хотел видеть, кроме Зины, обожал ее, покупал золото, одежду, возил в рестораны, и все это как во сне.Теперь Елена велела быстро найти подклад, мы с Аликом перерыли весь дом: искали везде, даже в подвале, я перевернула все цветочные горшки, переворошила всю постель в доме, уставшая села на кровати в спальне, решила и матрац вывернуть, вытащила и вдруг заметила на изголовье внизу что-то торчит (изголовье было сделано из светлой обитой кожи, внутри синтепон), потянула - выпал тряпичный человечек, весь проткнутый иголками и булавками, почти весь почерневший, вместо лица была моя фотография. В истерике я перерезала ножом все - и изголовье кровати, и матрац, и подушки, перевернула кровать, там-то в углу нашла второй подклад. Завернутый в маленький целлофановый мешочек, он был насмерть приклеен каким-то клеем. Сразу позвонила Елене и рассказала, что обнаружила. Она проинструктировала, что нужно сделать и сказала никому ничего из дома не давать. Пригласив рабочих, чтобы вывезли и сожгли испорченную кровать, стала лихорадочно убирать, чтобы дети ничего не заметили. Пришла мама. Если честно, я была обижена на нее, но пригласила в дом, поставила чайник. Муж уехал на работу, срочно вызвали. Потом вдруг я вспомнила, что никому ничего давать не нужно. Сказала матери, что мне нужно срочно уходить, что я отвезу ее домой. Было видно, уходить она не хочет, во дворе, в коробке, лежали мои перевернутые цветы (решила все выбросить, а вдруг там что тоже есть), мама схватила один, вырвала отросток и стала говорить, что давно хотела такой цветок, дай? Я вырвала цветок из рук и сказала нет - на них тля, она не унимается, второй хватает. В общем, вырвала я и этот отросток и повела маму за руку к воротам и отвезла ее домой. Всю дорогу мы молчали. Она пыталась давить на жалость, плакать. Я вообще не смотрела в ее сторону. Мне вдруг все стало ясно. Мама никогда не любила меня, я всегда была папина дочка, а Зинка - мамина. Я закончила школу на красный, поступила в педагогический в столице, тоже на красный закончила, встречалась только с Аликом, вышла за него. Многое мы пережили вместе и когда только стали жить совсем хорошо, мама с Зиной сделали это против меня вместе. Зинка всегда была завистницей, всегда завидовала моим оценкам в школе, учебе, жениху. Потом уже точно выяснилось, что это они вдвоем все и сделали, у них был свободный доступ в дом, в один день, когда я лежала в больнице с аппендицитом, Зина и провернула все с вином и с кровью, в тот же день залезла в постель к Алику. Сейчас с мамой я не общаюсь, про Зину ничего не знаю, кроме того, что у нее рак груди, моя опухоль оказалась доброкачественной, сейчас я лечусь, головные боли прошли.P.S. Тетя Дина и дядя Алик живут в том же доме, детей женили, выдали замуж, растят внуков. Недавно приезжали на юбилей мамы, с виду они такая же идеальная пара, как и раньше.

Ключевые слова: Приворот подклад зависть авторская история

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