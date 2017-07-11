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Истории из жизни

Хвост

Всем доброго времени суток!

Долго читала рассказы на этом сайте в категории "Истории из жизни". Вроде и мне есть, что написать. Вот и решилась написать свою историю. Прошу не судить меня строго, возможно, я не писатель от Бога.

История данная произошла несколько лет назад, в семье двоюродного брата моей мамы. У дяди есть свое крестьянское хозяйство в селе: гектары земли, крупный рогатый скот и плодовые сады. Дядя - старший в семье, и почти все братья, а их 7, работают на него. Всем он построил дом, выделил землю. Решил он и себе новый дом построить, деньги имелись. Дом находился на краю яблоневого сада. Снес старый дом, вызвал строительную бригаду, и началась стройка. Семья на время переселилась в родительский дом, сам он помогал строителям в свободное от основной работы время, а жена его готовила строителям еду прямо там же, в саду, в обустроенной будке.

Рассказ будет как раз о жене дяди, назовем ее Светой, так как разрешения на публикацию я не спрашивала. В один из дней, почему-то в тот день работники закончили поздно, приготовив ужин, за стол сели, когда уже стало смеркаться. Накрыв на стол и подав ужин, тетя Света пошла в душ, сделанный там же, в саду, из прикрепленной сверху бочки, в которой за день вода нагревается, и клеенки, обернутой вокруг на четырех рейках. Душ находился в некотором отдалении от основных работ, почти в другом конце сада. Ходила она туда каждый день после ужина, и в этот раз ничего странного не заметила. Как обычно вошла, разделась, спустила воду и стала умываться. Намылила голову и вдруг почувствовала, что что-то коснулось ее ноги, не сколько коснулось, а аж шлепнуло. Было ощущение, что это был хвост собаки. Тетя Света умыла лицо и осмотрелась, но ни собаки, ничего вообще не было, но было какое-то неприятное ощущение присутствия кого-то постороннего. Быстро сполоснувшись, вышла. Потом сразу с дядей уехала домой.

Утром после пробуждения был шок: у нее парализовало правую часть лица (зрелище прямо-таки не очень, как будто вторую половину лица прогладили утюгом вниз). Конечно, возможно, это было что-то неврологическое, но она прекрасно помнила ночное происшествие и сразу пошла к местной бабке-знахарке. Та ее отчитывала почти месяц. Слава Богу, у нее все прошло. Только бабулька еще и поругала ее: почему она одна в сумерках пошла в глубь сада и еще купаться, ведь в сумерках, когда уже не день и еще не ночь, вся нечисть выходит, и ее задела хвостом не собака, а нечто другое, пусть скажет спасибо, что легко отделалась.

Вот такая история, дом все-таки достроили, красивый двухэтажный коттедж, живут сейчас там без происшествий.

Новость отредактировал Mina Harker - Сегодня, 00:11
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 00:11 by LunnayaПросмотров: 625Комментарии: 6
+17

Ключевые слова: Хвост душ паралич лица авторская история

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Комментарии

#1 написал: TiTaN_2017
Сегодня, 06:58
+1
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Комментариев: 425
......когда уже не день и еще не ночь, вся нечисть выходит, ........ - надо запомнить и быть осторожнее!

Зарегистрирован: 11.07.2017
 
#2 написал: az.ecmb
Сегодня, 07:14
+2
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Комментариев: 967
Валяюсь, развлекли, плюс! Как жить-то страшно!
Интересно, а помогли бы бабкины отчитки, если бы ГГ была задета не хвостом, а, скажем, ногой или крылом?
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#3 написал: ПИК НИК
Сегодня, 07:18
+1
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Комментариев: 108
Похоже на микроинсульт с частичной парализацией( более точно скажет Доктор Ник), знаю людей, которые перенесли на ногах и узнали спустя длит. время. Возможно воспаление лицевого нерва.
Да что я вам тут втираю, я ж не медик!
Нечисть хвостомзадела.
Где же эксперты, спят?
Зарегистрирован: 27.06.2017
#4 написал: Talisha
Сегодня, 07:39
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В сумерках открывается щель между мирами. Много примет есть на этот счет.
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#5 написал: Snejnay
Сегодня, 11:03
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После заката не место в банях, и душевых в саду и даже в ванных. Там банники, дворовые, домовые моются...Во всяком случае так старые люди говорили +
Зарегистрирован: 14.10.2016
 
#6 написал: Доктор Ник
Сегодня, 11:16
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Комментариев: 60
Цитата: ПИК НИК
зу

Скорее всего это была невропатия лицевого нерва.

Намылила голову и вдруг почувствовала, что что-то коснулось ее ноги, не сколько коснулось, а аж шлепнуло. Было ощущение, что это был хвост собаки. Тетя Света умыла лицо и осмотрелась, но ни собаки, ничего вообще не было, но было какое-то неприятное ощущение присутствия кого-то постороннего. Быстро сполоснувшись, вышла. -наличие потустороннего не отрицаю,но могло быть и просто дуновение ветра,сквозняки-сплошь и рядом создают эффект прикосновения.А развившееся заболеваний -ни что иное как следствие сквознячка.

Цитата: Talisha
В сумерках открывается щель между мирами. Много примет есть на этот счет.

Не всегда!

От меня автору ПЛЮС,но это скорее клинический случай,чем шалость нечисти.
Зарегистрирован: 10.07.2017
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