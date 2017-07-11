Хвост

Новость отредактировал Mina Harker - Сегодня, 00:11

Причина: Стилистика автора сохранена

Lunnaya Просмотров: 625 Комментарии: 6 +17 Сегодня, 00:11 by

Всем доброго времени суток!Долго читала рассказы на этом сайте в категории "Истории из жизни". Вроде и мне есть, что написать. Вот и решилась написать свою историю. Прошу не судить меня строго, возможно, я не писатель от Бога.История данная произошла несколько лет назад, в семье двоюродного брата моей мамы. У дяди есть свое крестьянское хозяйство в селе: гектары земли, крупный рогатый скот и плодовые сады. Дядя - старший в семье, и почти все братья, а их 7, работают на него. Всем он построил дом, выделил землю. Решил он и себе новый дом построить, деньги имелись. Дом находился на краю яблоневого сада. Снес старый дом, вызвал строительную бригаду, и началась стройка. Семья на время переселилась в родительский дом, сам он помогал строителям в свободное от основной работы время, а жена его готовила строителям еду прямо там же, в саду, в обустроенной будке.Рассказ будет как раз о жене дяди, назовем ее Светой, так как разрешения на публикацию я не спрашивала. В один из дней, почему-то в тот день работники закончили поздно, приготовив ужин, за стол сели, когда уже стало смеркаться. Накрыв на стол и подав ужин, тетя Света пошла в душ, сделанный там же, в саду, из прикрепленной сверху бочки, в которой за день вода нагревается, и клеенки, обернутой вокруг на четырех рейках. Душ находился в некотором отдалении от основных работ, почти в другом конце сада. Ходила она туда каждый день после ужина, и в этот раз ничего странного не заметила. Как обычно вошла, разделась, спустила воду и стала умываться. Намылила голову и вдруг почувствовала, что что-то коснулось ее ноги, не сколько коснулось, а аж шлепнуло. Было ощущение, что это был хвост собаки. Тетя Света умыла лицо и осмотрелась, но ни собаки, ничего вообще не было, но было какое-то неприятное ощущение присутствия кого-то постороннего. Быстро сполоснувшись, вышла. Потом сразу с дядей уехала домой.Утром после пробуждения был шок: у нее парализовало правую часть лица (зрелище прямо-таки не очень, как будто вторую половину лица прогладили утюгом вниз). Конечно, возможно, это было что-то неврологическое, но она прекрасно помнила ночное происшествие и сразу пошла к местной бабке-знахарке. Та ее отчитывала почти месяц. Слава Богу, у нее все прошло. Только бабулька еще и поругала ее: почему она одна в сумерках пошла в глубь сада и еще купаться, ведь в сумерках, когда уже не день и еще не ночь, вся нечисть выходит, и ее задела хвостом не собака, а нечто другое, пусть скажет спасибо, что легко отделалась.Вот такая история, дом все-таки достроили, красивый двухэтажный коттедж, живут сейчас там без происшествий.

Ключевые слова: Хвост душ паралич лица авторская история

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