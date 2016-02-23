Путешествие в будущее

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:05

Причина: Стилистика автора сохранена

Sereniti Просмотров: 543 Комментарии: 8 +6 Вчера, 23:05 by

В детстве очень часто были спонтанные выходы в астрал. Тогда я и слова-то такого в принципе не знала. Это меня не то чтобы сильно пугало, а просто доводило до паники. И рассказать никому нельзя по причине того, что просто не поверят.Обычно эти спонтанные выходы происходили под утро. Я стояла около своей кровати и смотрела на своё спящее тело, осматривала комнату, видела своих брата и сестру, которые мирно спали и смотрели свои сны.Не знаю точно, как именно течёт время в астрале, но я спустя несколько минут такого состояния впадала в панику. Не знала, куда деться, как себя разбудить, необъяснимый страх заставлял меня "входить" обратно в свое тело, и вот тут-то начиналось светопреставление - сущности во всей красе показывали себя и, пользуясь тем, что я не могу до конца подчинить свое тело себе и окончательно проснуться, устраивали то бесовские пляски посреди комнаты, с периодическими подбеганиями ко мне, то наваливались сверху так, что не продохнуть. Нужно ли говорить, что ложиться спать я боялась в принципе, но со временем привыкаешь ко всему.Один такой выход позволил мне заглянуть в будущее. Это произошло в возрасте 6-7 лет. Я точно помнила, что проснулась, и до меня не сразу дошло, что я снова вышла в астрал. Сначала я осознала себя сидящей на коленях на кровати и смотрящей в стену. Через несколько секунд я уже видела себя со стороны, и мне стало любопытно, что же такого интересного я увидела на стене. Подойдя к себе поближе или даже подлетев, заглядывая себе из-за спины, я увидела в стене дыру, больше похожую на экран большого телевизора, хотя в те времена были только небольшие старенькие телевизоры на ножках. Я видела соседнюю комнату, видела взрослую девушку, и я прекрасно осознавала, что эта девушка - я!Я прошла сквозь этот своеобразный портал и очутилась в зале (соседняя комната). Я смогла рассмотреть обстановку зала, она была вроде и знакомой, а вроде и нет. С большим интересом рассматривала себя. Я бродила по залу туда-сюда и явно чем-то была обеспокоена, и я не могла понять, что же могло такого произойти, что я просто места себе не могла найти?И тут я заметила еще одну личность, которую до этого не замечала. Молодой парень (так мне показалось на первый взгляд, хотя его глаза были намного старше его возраста) следил за каждым шагом меня взрослой, просто стоял посреди комнаты. Был одет во все черное, такой весь ухоженный, до сих пор это все помню. У него были темные волосы, немного длинноватые, уложенные назад, и темные глаза, скорее всего, черные, хотя в цвете я не совсем уверена; черное застегнутое полупальто, черные брюки и черные ботинки, начищенные до блеска. Он был высокий, стройный и симпатичный. В такого легко можно влюбиться.Иногда мне казалось, что он меня астральную видит, так как иногда, подходя ближе к нему, чтобы рассмотреть получше, его взгляд переходил на меня, а потом возвращался на взрослую меня (я несколько раз оказывалась в этот момент времени и один раз с другого ракурса комнаты). Он просто молчал и наблюдал за моими движениями, будто ждал от меня какого-то ответа или решения. А я взрослая, просто устав от хождений и протирания пола, села на подоконник, это мне показалось очень странным, так как сам подоконник узковат для такого действа, там только цветы помещаются, да и такой фокус я только в детстве могла проделать. Но, наверное, это не столь важно. Именно в этот момент я смогла рассмотреть себя получше. Красивая голубая пижама с шортиками (простите за такие подробности, пижамы с детства не очень любила), короткая стрижка - она мне сразу бросилась в глаза, так как я любила длинные волосы, а в детстве никогда не думала, что когда-нибудь постригусь так коротко.Как именно я возвращалась в реальность - уже не помню. Долгое время думала, что мне все это просто снилось в каком-то непонятном сне... Сама не до конца принимала тот факт, что это была реальность. С подросткового возраста странности, происходящие со мной только участились, в том числе странная фигура в черном балахоне около моей постели практически каждую ночь. Голос, зовущий меня по имени, дыхание рядом, которое порой ощущалось на коже руки или лица.Иногда задавалась вопросом, а не тот ли это парень из будущего скрывается под странной одеждой? Но он никогда не показывал своего лица. А самым странным (уже по прошествии десяти с небольшим лет) оказалось то, что я купила ту самую пижаму, очень уж она мне понравилась. А еще через некоторое время я коротко постриглась, сама от себя такого не ожидала, это был просто порыв какой-то. И не сразу, а по прошествии небольшого промежутка времени я вспомнила, что когда-то точно так же расхаживала по комнате, вот только этого странного мужчины в ней не было и нет. А может, мне только казалось, что его нет?!

Ключевые слова: Астрал будущее неизвестный мужчина нечто незнакомец авторская история

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