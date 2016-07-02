"Приеду и поблагодарю..."

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 06:19

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Зонтик Просмотров: 139 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 06:19 by

Никогда бы не подумала, что эта история будет иметь продолжение. Я заранее готова к тому, что многие не оценят мое откровение, но пишу не для плюсов и рейтинга.С предыдущего места работы я убегала счастливой. Но жизнь не стоит на месте и, как говорится, часто, вылезая из одной лужи, есть риск угодить в соседнюю. Что-то типа того и случилось.У меня в семье всегда были отношения не то чтобы прям плохие, но далекие от доверительных. Мои родители - люди своеобразные. Я всегда считала их витающими где-то в облаках и живущими по каким-то своим неписанным правилам. Это и стало камнем преткновения, ибо я реалистка до мозга костей. Неоднократно мне приходилось удивляться тому ветру, который разгуливает у них в голове (особенно у мамы, папа - тот все-таки мужчина и на ногах стоит тверже). На этой почве мы постоянно ссоримся, общего языка никогда не находили, и самое лучшее, что могло быть - нейтралитет. Поэтому уже лет с 15-ти я научилась самостоятельно решать все свои проблемы, ни во что их не посвящая.Про свое увольнение я им тоже, естественно, не рассказала, потому что реакция была бы вполне предсказуемой. Они свято уверены в том, что я просто обязана была держаться за эту собачью работу, что сейчас невозможно никуда устроиться и прочая ерунда. По мне так, устроиться можно везде и всегда, было бы желание. А раз не могут - значит, просто не хотят, и не надо изображать бедных и несчастных. Но родители эту мысль не разделяли (впрочем, как и все мои мысли).Но ближе к сути. У нас в подъезде этажом выше нас жил крайне неприятного вида мужик. Ходили слухи, что он избивает свою жену, но никто ничего не мог доказать. Зато мои родители (особенно папа) очень дружелюбно с ним общались, чего я также не понимала. Я же с ним не церемонилась, при встрече игнорировала, ибо мне не нужны такие знакомства. И родителям также выговаривала, что, мол, нечего дружить со всяким уголовным элементом. Но все, естественно, было как об стенку горохом.Все произошло на этой неделе. С начала месяца жара стояла невыносимая. Один из таких мучительных дней подошел к концу, но не принес желаемую прохладу. Жуткое зрелище - палящий воздух без ветра в темноте летнего вечера - как будто предупреждал о надвигающейся беде.Мы, как обычно, что-то не поделили, поцапались и разошлись по комнатам. Я включила вентилятор, от которого не было особого толку, и улеглась в кровать. Родители продолжали переругиваться у себя в комнате из-за включенного кондиционера - маме душно, а папе дует (классика жанра). Засыпать при спертом горячем воздухе - удовольствие сомнительное. Я слегка задремала и увидела так называемый "тонкий сон", когда непонятно, что это - то ли сон, то ли явь.Вижу четко нашу квартиру, себя и родителей. Я в своей комнате, они в своей. Даже детали интерьера совпадают, вплоть до жалюзей на окнах. И тут я вижу из окна того самого мужика, но у него неестественно злобное лицо, прям искореженное все от ярости. Я таких даже в фильмах ужасов не видела. Он замечает нас, и его ноги начинают вытягиваться (мы живем на шестом этаже). Вытянувшись, он начинает молотить к нам в окно с криками "Убью, тварь!!!" Мои родители забиваются куда-то в угол, а я стою напротив окна и в щелки жалюзей вижу эту перекошенную злобой рожу. Но мне почему-то не страшно. Каким-то образом он попадает в нашу квартиру. И тут случается невероятное - между ним и мной возникает не кто иной, как мой "ночной ангел-хранитель" - Олег Ефремов. Тот мужик пытается на меня кинуться, но все его удары идут мимо, словно его кто-то отталкивает. И тут Ефремов оборачивается ко мне и начинает трясти меня за плечи:- Закрой дверь, быстро закрой, скорее!Я от неожиданности подрываюсь с кровати и сразу не могу сообразить - то ли приснилось, то ли нет. Голова тяжелая, душно, противно. Но очень уж явно все было показано, до мелочей. И тут меня охватывает дикий страх, я вскакиваю и бегу в прихожую. Елки зеленые, дверь-то на засов не закрыта! Вот, думаю, не родители, а тяпы-растяпы, настолько увлеклись своими вечными разборками на тему кто из них умнее, а кто тупее, что даже не закрыли дверь (их спальня как раз возле двери). Я подхожу и слышу снаружи какую-то возню и крики. Глянула в глазок и остолбенела - там бродит тот самый мужик, орет и подходит к нашей двери. Я еле успела задвинуть засов, как он начал дергать ручку и ломиться. Родители проснулись, мама вся трясется от страха, а папа хотел было выйти и разобраться, но тут я словно не от себя закричала:- Не выходи! Он же психопат!Тот мужик продолжал дергать за ручку двери и материться. Я с ужасом осознала, что все повторяется как в моем сне. Нервы уже не выдерживали, как вдруг мы услышали во дворе звук сирены - кто-то из соседей вызвал полицию.... То, что мы узнали позже от представителей порядка и соседей, было очень страшным. В ту ночь этот мужик убил свою жену, а поскольку она звала на помощь, он решил, что свидетели ему не нужны. На его этаже ему не повезло - одна семья уехала отдыхать на море, две - на дачу, а одна просто ему не открыла (как раз они и вызвали полицию). И тогда он решил убрать свидетелей, с которыми общался ближе всего - нашу семью, в частности, моих родителей, ибо они единственные из подъезда поддерживали с ним отношения и могли рассказать о нем больше всех остальных. Не закрой я вовремя дверь - он вломился бы к нам в квартиру...... Прошло три дня. День клонился к закату, наползли грозовые тучи. Я рано легла спать. Под сверкание молнии, грохот грома и приятный сырой запах освеженной ливнем земли я увидела во сне белое небо и кроны деревьев. На их фоне, словно в фильме, прозрачный образ Олега Ефремова. Время бежало с невероятной скоростью, его оставалось все меньше и меньше, но мне обязательно нужно было сказать то, что хотелось...- Олег Николаевич! Спасибо за жизнь, за жизни моих родителей, за мою жизнь!Он смотрел на меня и улыбался, как будто ждал меня.- Мы всегда помогаем тем, кто помогает нам.- Я приеду, обязательно приеду к Вам, поблагодарю за помощь!- Приезжай, милая. А теперь попрощаемся. Мне пора...Его образ начал таять в небе. В последние несколько секунд я увидела, как он машет мне рукой и улыбается...... В середине октября папа собирается поехать по делам в Москву. Я знаю, что обязательно поеду с ним и обязательно заеду на Новодевичье кладбище. Приеду и поблагодарю того, кто уже трижды спас мне жизнь.

Ключевые слова: Опасность сон помощь авторская история

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