Тварь в квартире

Дюдик

Тень на кухне

Тот, кто тебя пугает

Война за молоко

Пожалел?

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:27

Suta Просмотров: 666 Комментарии: 4 +12 Сегодня, 12:27 by

Дюдик появился примерно полтора года назад и навел немало шороху в нашей семье. Так вышло, что по причине слабого здоровья сестра не может посещать детский сад, поэтому мама была вынуждена сесть с ребенком. Спустя время стали мы замечать, что у малой появился воображаемый друг, которого она гордо величала Дюдиком. Ну, хорошо, Дюдик, так Дюдик, у кого не бывало воображаемых друзей в детстве? Лично у меня был. Все бы ничего, да только мы с матерью стали замечать одну странную особенность...Ребенок не играл с Дюдиком, не общался с ним, он просто его видел, и со временем этот обнаглевший Дюдик стал видим для малой все чаще в пределах моей комнаты или рядом со мной. Тут уже и маме стало жутковато. Апогеем всей это истории стал случай, от которого до сих пор мне не по себе.Страдаю я телефонной болезнью двадцать первого века (а именно, сижу часами в скайпе). Мою пламенную речь о том, что Доктор Кто скатился и Мофаат - убийца сериалов, прервала младшая сестра, которая ворвалась в мою комнату, желая что-то передать от мамы, которая в очередной раз не докричалась до меня.Вдруг ребенок замирает в дверях, устремляет ошарашенный взгляд прямо на меня и, медленно подняв голову, вдруг громко закричала:- Дюдик! - прыгая от радости на месте и, кажется, совсем забыв, что должен передать мне послание особой важности.- Где? - давлюсь я воздухом, начиная ощущать, как сердце скатывается в пятки.- На потолке, прямо над тобой! - попрыгав еще пару секунд, ребенок срывается с места и убегает, оставив меня с парой седых прядей.Со временем малая совершенно перестала говорить про Дюдика, а на расспросы о нем просто молчала и смотрела в пол.Мы решили не мучить ребенка и забили на эту историю, главным было, что, вероятно, эта хрень пропала, оно же нам было и к лучшему.Как же я ошиблась. К своему стыду, несмотря на то, что я работаю, отдельное жилье я пока не могу позволить себе снять, а так как я умудрилась родиться совой среди жаворонков, мне ночами по квартире приходиться передвигаться в полной темноте. Именно это сыграло со мной очень злую шутку.Решив пройтись по своим биологическим делам, я, вдруг встав самых дверях, почему-то обратила взгляд в сторону кухни. Не знаю я, что мне там показалось странным, но от чего-то по коже прошел мороз. Спустя почти полминуты я наконец поняла, что меня так напугало. В самом углу кухни, у окна, стояла высокая черная тень человека: ни лица, ни пола у тени определить было нельзя. Решив все же, что это обман зрения, я спокойно удалилась по делам и, наконец все закончив, заглянула на кухню еще раз. Тут мне стало страшно. Оно продолжало там стоять, лишь немного сменив позу и, кажется, став на пару шагов ближе к выходу с кухни. Я не могла перестать смотреть на это, было страшно до слез, но прекратить эти гляделки я не смогла. Наконец, я смогла собраться с мыслями и прекратить это. Заперевшись в комнате, я до утра просидела, молясь всем богам о том, чтобы это не решило навестить мою комнату.Это произошло буквально через два дня после предыдущей истории.Я осталась играть с ребенком, мама что-то готовила на кухне, я смотрела мультики, малая что-то радостно малевала в альбоме.Спустя примерно полчаса она подошла ко мне и с гордостью представила свой шедевр. На рисунке было огромное черное пятно.- Что это? - неуверенно спросила я ее, все еще надеясь, что пока не стала персонажем клешированного ужастика про демонов и детей.- Это тот, кто тебя пугает по ночам, - абсолютно обыденно ответила малая.Но я никому не рассказывала про то, что видела на кухне.В начале июня родным пришлось уехать по делам в другой город на довольно короткий срок. Я же наконец осталась предоставлена самой себе, хотя с новым графиком работы домой приходила только ночевать. И все бы так и было хорошо, если бы не одна странность, которая неплохо так подпортила мне нервы. А именно молоко, свежее топленое молоко вчерашней-сегодняшней даты изготовления, которое прокисало в холодильнике.Перевела я, наверное, с десяток банок, и что я только не пыталась делать: меняла марку молока (думала, может, бракованная партия), чинила холодильник, покупала маленькие упаковки, чтобы успевать их выпить за день. Но безрезультатно - каждый вечер в холодильнике меня ждало прокисшее молоко, со сроком годности как минимум еще дней пять-шесть.На банке десятой я наконец не выдержала и отчитала. Кого отчитала, спросите? Сама не знаю, но с того дня молоко перестало прокисать.После войны за молоко с тварью мы весь месяц прожили относительно мирно, никаких выходок с его стороны я не наблюдала, но оно же было и к лучшему. Но, как оказалось, жить одной это не только физически, но и морально трудно, от стресса и перенапряжения начинали сдавать не только нервы, но и организм в целом. Предстоял мне на работе очень волнительный и тяжелый день, волновалась сильно. Пришла домой, села на пороге кухни и начала плакаться пустоте, на жизнь жаловаться, на проблемы, на нервы и на людей невменяемых.Наревелась, да спать пошла, а ночью сон вижу.Открываю я глаза, вроде моя комната, темно еще, по ощущениям часа три ночи. И тут глаза к темноте привыкают, и вижу я, как на краю кровати оно сидит. Черное, словно из тьмы сотканное, ни лица, ничего, просто очертания человека. Рассматриваю его, а оно вдруг ко мне наклоняется, словно обнять хочет, я ползу назад, уже спиной в стену уперлась, до слез страшно, а руки его уже в паре сантиметров от меня. Я уже в слезах, страшно очень, маму зову, а сама понимаю, что в квартире одна, и тут резко сажусь и словно ото сна очнулась. Смотрю по сторонам, ничего такого вроде нет. Струхнула я, конечно, очень, до утра со светом спала.

Ключевые слова: Тварь квартира из жизни сны авторская история

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