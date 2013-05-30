Чему учат в институте

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:39

Причина: Стилистика автора сохранена.

Ленивица Просмотров: 1 133 Комментарии: 18 +28 Сегодня, 07:39 by

Меня вообще всегда тянуло на приключения и мистические штуки. А тут, если помнишь, как раз пошли занятия на эту тему. На одной из лекций препод рассказывал про леших. Какие они, что делать, если в лесу заплутал, как с ними общаться при встрече. Также говорил про то, что то ли в 19, то в 18 в. случилась большая миграция животных из Сибири в центральную часть России (или, наоборот - за давностию лет уже стерлась конкретика). И вот де такая штука, по думкам наших предков, случилась не потому, что был неурожай, и многие, чтобы выжить, ушли на хлебные места. На самом деле леший Тайги проиграл животных в карты лешему центральной полосы. А долг он, как известно, платежом красен. Вот и отправилась живность к новому хозяину.В общем, много всего интересного было. Но запомнилось и записалось одно. При встрече с лешим нужно помнить, что если его попросить, то он тебе погадает. Ну, а леший-то знатный гадальщик, так что все его предсказания 100% сбудутся. Это не какая-нибудь бриллиантовая госпожа Анна, а действительно тот, кто может судьбу предсказать. И вот на этой ноте препод надиктовал нам заговор, который нужно прочитать, забравшись на дерево в лесу темной ночью. Мол, тогда-то леший точно к вам придёт и отвертеться от сеанса лесной магии не получится. Конечно, все записали. Препод ещё сказал, что одеваться стоит теплее (была зима), а то старик чаще всего глуховат. Так что можно и не дозваться сразу, а почки - они в его "пакет услуг" не входят. Их леший восстанавливать не подряжался.Если честно, запала мне в душу эта история. И глупо, и страшно, но что сказать - очень интересно! Примерно через две недели взяла я своего парня, и отправились мы на дачу в Тверскую область. Я его в свои планы не посвящала. Сказала только, что вечером пойдём в лес одну штуку делать. Он, конечно, удивился, но по характеру своему был человеком-амёбой. Что воля, что неволя... Но это я отошла в сторону. В общем, настал вечер, в 11 мы вышли из домика и пошли к лесу. Заходить далеко было стремно да и темно, хотя снег и блестел сахарной пудрой. Так что, немного углубившись в "чащу", я попросила парня меня подсадить на дерево. Он ещё больше удивился, но спорить не стал. Раза с 3-го у нас получилось. Засев не очень далеко от земли, я достала бумажку с заговором и начала его орать. Погромче же надо. Первые минуты после моего "обряда" было тихо. Потом подул ветер, и мне на голову прилетела неплохая такая шапка снега. И... больше ничего не произошло. Парень внизу уже начал топтаться, мне же снег нестерпимо жёг воротник. Обманутая и посрамлённая, я спустилась с дерева. Я всё ещё ждала то ли шишки, метко пущенной в голову, то ли говорящего лося, но ничего такого не произошло. Леший показываться не изволил. По крайней мере, наяву.В эту ночь мне приснился сон. Лето, я стою на поляне в том самом лесу, откуда мы недавно пришли. Смотрю, идёт ко мне мужчина. Не сказать чтобы старый, но странный - точно. Вся одежда шиворот-навыворот. И двигается ещё так забавно, как молодой Челентано. Ну, вот подходит он ко мне и говорит:- Чего меня звала?Я отвечаю, что да, вот так и так, в институте нам преподаватель дал заговор и далее по ходу пьесы. Ну, леший, а это, как ты понимаешь, был он, посмеялся в свои пышные почти хипстерские усы и говорит:- Эк, как оказывается. Ладно, раз пришла, не с пустыми же руками отсюда уходить.После этого он достал из почти оторвавшегося кармана жёлуди или что-то навроде рун, раскинул их на траве, побурчал, помолчал и выдал:- Выйдешь ты замуж в этом году. За человека с соломенными волосами. Хорошо жить с ним будете, дружно. Но то вместе, то врозь. То мил, то постыл. Так мыкаться и будете, если ты ребёнка от него не родишь. Ребёнка же от воды уберегай в первый год. А то его водяной утащит. Всегда сама за ним смотри, чужим не доверяй - упустят. Осенью следующей сюда приходи, возьми 3-4 жёлудя. Оберег тебе будет. Как у кого болезнь или несчастье в семье, жёлудь в подушку тому человеку клади. Потом подарки мои потеряешь, но уже и не нужны тебе будут. С родителями старайся в гости не ходить к женщине с родинкой на щеке. Много в том доме нехорошего, пустого. Особенно, когда беременная будешь. А так жизнь у тебя будет лёгкая, весёлая. Так что и рассказывать больше и нечего.Может, что-то ещё он мне говорил, но я не запомнила. Стало меня во сне в сон клонить, а напоследок я услышала:- А знаешь, почему в лесу я не показался? Слово есть одно заветное, которого не хватает. Но тебе его не скажу.Заухал филином и пропал. Так я и проснулась.Далее про меня ты более-менее знаешь. Встретила будущего мужа буквально через месяц после того сна. На катке познакомились. И только когда в кафе пошли, он шапку стянул, а там такие красивые золотистые волосы. Подумала ещё - ну, точно, ОН! И, действительно, мой человек оказался. Только отношения у нас с ним непростые, так как два сильных характера. И правда - то сходились, то расходились. Пока не забеременела. Вот, ждём малыша. До этого же дважды на развод подавали, дважды заявление забирали. А про женщину с родинкой на щеке - есть у мамы подруга такая. Много лет вместе работают. И вроде женщина приятная, интересная, но после разговора с ней чувствуешь себя как выжатый лимон. А тут узнала, что я беременна, так как будто ощущение, что это не я малыша жду, а она. Пригласила нас к себе на радостях отметить. И одежку новую от ее внука подарить. Мол, ребёнок вырос, а нового неношенного много осталось. Мама меня всё подталкивает - пошли да пошли. Но я пока держу оборону и на все уговоры ее посетить отвечаю отказом.

Ключевые слова: Леший заговор гадание судьба авторская история

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