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Истории из жизни

Чему учат в институте

Меня вообще всегда тянуло на приключения и мистические штуки. А тут, если помнишь, как раз пошли занятия на эту тему. На одной из лекций препод рассказывал про леших. Какие они, что делать, если в лесу заплутал, как с ними общаться при встрече. Также говорил про то, что то ли в 19, то в 18 в. случилась большая миграция животных из Сибири в центральную часть России (или, наоборот - за давностию лет уже стерлась конкретика). И вот де такая штука, по думкам наших предков, случилась не потому, что был неурожай, и многие, чтобы выжить, ушли на хлебные места. На самом деле леший Тайги проиграл животных в карты лешему центральной полосы. А долг он, как известно, платежом красен. Вот и отправилась живность к новому хозяину.

В общем, много всего интересного было. Но запомнилось и записалось одно. При встрече с лешим нужно помнить, что если его попросить, то он тебе погадает. Ну, а леший-то знатный гадальщик, так что все его предсказания 100% сбудутся. Это не какая-нибудь бриллиантовая госпожа Анна, а действительно тот, кто может судьбу предсказать. И вот на этой ноте препод надиктовал нам заговор, который нужно прочитать, забравшись на дерево в лесу темной ночью. Мол, тогда-то леший точно к вам придёт и отвертеться от сеанса лесной магии не получится. Конечно, все записали. Препод ещё сказал, что одеваться стоит теплее (была зима), а то старик чаще всего глуховат. Так что можно и не дозваться сразу, а почки - они в его "пакет услуг" не входят. Их леший восстанавливать не подряжался.

Если честно, запала мне в душу эта история. И глупо, и страшно, но что сказать - очень интересно! Примерно через две недели взяла я своего парня, и отправились мы на дачу в Тверскую область. Я его в свои планы не посвящала. Сказала только, что вечером пойдём в лес одну штуку делать. Он, конечно, удивился, но по характеру своему был человеком-амёбой. Что воля, что неволя... Но это я отошла в сторону. В общем, настал вечер, в 11 мы вышли из домика и пошли к лесу. Заходить далеко было стремно да и темно, хотя снег и блестел сахарной пудрой. Так что, немного углубившись в "чащу", я попросила парня меня подсадить на дерево. Он ещё больше удивился, но спорить не стал. Раза с 3-го у нас получилось. Засев не очень далеко от земли, я достала бумажку с заговором и начала его орать. Погромче же надо. Первые минуты после моего "обряда" было тихо. Потом подул ветер, и мне на голову прилетела неплохая такая шапка снега. И... больше ничего не произошло. Парень внизу уже начал топтаться, мне же снег нестерпимо жёг воротник. Обманутая и посрамлённая, я спустилась с дерева. Я всё ещё ждала то ли шишки, метко пущенной в голову, то ли говорящего лося, но ничего такого не произошло. Леший показываться не изволил. По крайней мере, наяву.

В эту ночь мне приснился сон. Лето, я стою на поляне в том самом лесу, откуда мы недавно пришли. Смотрю, идёт ко мне мужчина. Не сказать чтобы старый, но странный - точно. Вся одежда шиворот-навыворот. И двигается ещё так забавно, как молодой Челентано. Ну, вот подходит он ко мне и говорит:
- Чего меня звала?
Я отвечаю, что да, вот так и так, в институте нам преподаватель дал заговор и далее по ходу пьесы. Ну, леший, а это, как ты понимаешь, был он, посмеялся в свои пышные почти хипстерские усы и говорит:
- Эк, как оказывается. Ладно, раз пришла, не с пустыми же руками отсюда уходить.
После этого он достал из почти оторвавшегося кармана жёлуди или что-то навроде рун, раскинул их на траве, побурчал, помолчал и выдал:
- Выйдешь ты замуж в этом году. За человека с соломенными волосами. Хорошо жить с ним будете, дружно. Но то вместе, то врозь. То мил, то постыл. Так мыкаться и будете, если ты ребёнка от него не родишь. Ребёнка же от воды уберегай в первый год. А то его водяной утащит. Всегда сама за ним смотри, чужим не доверяй - упустят. Осенью следующей сюда приходи, возьми 3-4 жёлудя. Оберег тебе будет. Как у кого болезнь или несчастье в семье, жёлудь в подушку тому человеку клади. Потом подарки мои потеряешь, но уже и не нужны тебе будут. С родителями старайся в гости не ходить к женщине с родинкой на щеке. Много в том доме нехорошего, пустого. Особенно, когда беременная будешь. А так жизнь у тебя будет лёгкая, весёлая. Так что и рассказывать больше и нечего.
Может, что-то ещё он мне говорил, но я не запомнила. Стало меня во сне в сон клонить, а напоследок я услышала:
- А знаешь, почему в лесу я не показался? Слово есть одно заветное, которого не хватает. Но тебе его не скажу.
Заухал филином и пропал. Так я и проснулась.

Далее про меня ты более-менее знаешь. Встретила будущего мужа буквально через месяц после того сна. На катке познакомились. И только когда в кафе пошли, он шапку стянул, а там такие красивые золотистые волосы. Подумала ещё - ну, точно, ОН! И, действительно, мой человек оказался. Только отношения у нас с ним непростые, так как два сильных характера. И правда - то сходились, то расходились. Пока не забеременела. Вот, ждём малыша. До этого же дважды на развод подавали, дважды заявление забирали. А про женщину с родинкой на щеке - есть у мамы подруга такая. Много лет вместе работают. И вроде женщина приятная, интересная, но после разговора с ней чувствуешь себя как выжатый лимон. А тут узнала, что я беременна, так как будто ощущение, что это не я малыша жду, а она. Пригласила нас к себе на радостях отметить. И одежку новую от ее внука подарить. Мол, ребёнок вырос, а нового неношенного много осталось. Мама меня всё подталкивает - пошли да пошли. Но я пока держу оборону и на все уговоры ее посетить отвечаю отказом.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 07:39
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 07:39 by ЛенивицаПросмотров: 1 133Комментарии: 18
+28

Ключевые слова: Леший заговор гадание судьба авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Сегодня, 08:36
+1
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Публикаций: 11
Комментариев: 1 456
Почему-то смешно. Плюсанул. Хорошая история.
Зарегистрирован: 30.05.2013
   
#2 написал: грустное_облачко
Сегодня, 08:46
+2
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Публикаций: 0
Комментариев: 7
И в каком же институте такому учат? :)
Зарегистрирован: 30.10.2016
#3 написал: Mazaec89
Сегодня, 09:30
+1
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Комментариев: 18
Цитата: грустное_облачко
И в каком же институте такому учат? :)

Тоже хотела бы узнать)))
Зарегистрирован: 14.06.2017
#4 написал: OlgaFF
Сегодня, 09:54
+2
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Репутация: (30|0)
Публикаций: 6
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Понравилась история. Все складно так, аж не верится. Плюс поставлю. А про походку молодого Чилинтано, вообще насмешили, как представила. ))))
Зарегистрирован: 29.12.2015
#5 написал: Talisha
Сегодня, 10:12
+3
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Плюс. Супер история!! Вот бы этот заговор- заклинание узнать;)
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#6 написал: Вареньевна
Сегодня, 10:51
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Цитата: Talisha
Плюс. Супер история!! Вот бы этот заговор- заклинание узнать;)


Да было бы не плохо. А с другой стороны бедный Леший, запарился бы всем гадать.

Плюс истории.
Зарегистрирован: 4.02.2017
 
#7 написал: Восьмая тень
Сегодня, 11:10
+2
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Комментариев: 494
Очень классная история. Сил вам и добра, берегите малыша.
Легких дорог на жизненном пути!
Зарегистрирован: 31.01.2016
  
#8 написал: Летяга
Сегодня, 11:43
+1
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Репутация: (6903|-1)
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Комментариев: 5 569
Хорошая история)) Буду верить, что подруга Автора и дальше будет советам Лешего следовать, и всё у неё будет хорошо и даже лучше.
А не пришёл Леший, наверное, потому, что зимой они спят. Вот он и приснился.
Плюсанула
Зарегистрирован: 3.08.2014
              
#9 написал: Alisa293
Сегодня, 12:40
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Комментариев: 184
Прекрасная тема, замечательная история, автору ПЛЮС за удачное, великолепное изложение и ,конечно, творческих успехов (очень хочется узнать , чему еще учили в институте).+++++++++++
Зарегистрирован: 10.02.2015
#10 написал: грустное_облачко
Сегодня, 13:03
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Комментариев: 7
Цитата: Mazaec89
Цитата: грустное_облачко
И в каком же институте такому учат? :)

Тоже хотела бы узнать)))


Когда узнаем - пойдем поступать! Вдруг еще чего интересного расскажут :)))
Зарегистрирован: 30.10.2016
#11 написал: Tigger power
Сегодня, 13:12
0
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Комментариев: 949
Цитата: Mazaec89
Цитата: грустное_облачко
И в каком же институте такому учат? :)

Тоже хотела бы узнать)))

Все зависит от преподавателей, иногда попадаются такие затейники, но с ними и весело и интересно учиться. У нас помню на культурологии долго обсуждали доклад по тантрическому сексу))) Автор Вы так легко и интересно пишите одно удовольствие читать) не пришел как выше заметили потому что спал, зима же, надо летом лезть на дерево (хотя мне кажется, что препод подшутил, не обязательно лезть) Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
  
#12 написал: Долгопят
Сегодня, 13:21
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Публикаций: 12
Комментариев: 2 166
Очень крутая история! Плюс, спасибо большое , Автор! Вспомнила времена буйной юности, мы тоже учили эту "шляпу". Но как то не очень углубленно, один семестр и зачет не дифференцированный. Помню сдавали мы его 31 декабря в 16.00, уже немного под газом. Мне попалась мавка, и я о ней на "украинской мове" нашрайбала по пьяни на два листа, Бендера понесно laughing Но заклинаниями нас не баловали, увы!
Удивительное дело с Вами приключилось.Не сдавайте оборону, не ходите к этой бородавочной " меченной" подруге.Так маме и скажите прямо- плохо себя чувствую рядом с этой теткой, ребенок " бьется"- не пойду!
Удачи и легкой беременности!Еще раз плюс!
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#13 написал: Минди
Сегодня, 14:17
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Классная история! А леший-Челентано вобще супер. laughing Тот видать ещё приколист. Плюс!!!
Зарегистрирован: 24.09.2015
 
#14 написал: Ббу
Сегодня, 16:17
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Заговор в студию!;)>
Зарегистрирован: 3.05.2017
#15 написал: Сирин
Сегодня, 18:01
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А мне про желуди талисманы понравилось и интересно - носила ли она их в лес?
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#16 написал: семишна
Сегодня, 18:11
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А я ,когда в лес хожу всегда гостинцы для ,,хозяина'' оставляю. За историю плюс. Молодец препод,что не сказал последнее слово, мало ли что могло приключиться.
Зарегистрирован: 26.07.2015
#17 написал: Dreamy
Сегодня, 18:11
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У меня в универе тоже такой предмет был, фольклористика. Единственные занятия, которые не прогульвала) Про русалок, домовых, водяных рассказывали, а перед экзаменом помню приворот учили на память. За историю +
Зарегистрирован: 14.01.2016
#18 написал: ПИК НИК
Сегодня, 18:42
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Крутяк! + История понравилась . Бывает же!
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