Спуск в Ад

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:38

whisper8 Просмотров: 48 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 19:38 by

Так обычно и бывает. В маленьких северных городах. Либо сопьешься, либо найдешь что-нибудь поинтереснее. У меня, моего друга Андрея и его девушки Лидии получилось это "что-то" найти.Нашим увлечением стало лазать по заброшенным зданиям. В городе таких очень много, почти треть зданий не используются. Информацию о них можно часто найти в интернете.Сначала мы побывали в заброшенной больнице, окруженной лесом. Потом в каком-то недостроенном отеле с портретами Троцкого на стенах. Там даже была сигнализация на первом этаже, и через минут десять приехала куча охранников, поэтому нам пришлось прыгать со второго этажа в груду камней и убегать. Нас это не остановило, только раззадорило еще сильнее. Всем нравится щекотать свои нервы, иначе зачем вы здесь?Заброшенную пивоварню в самом центре города мы нашли случайно. Обычно люди гуляют и находят пачки с оставшимися внутри сигаретами или мелочь, случайно упавшую из карманов, а мы нашли заброшенную пивоварню. Настоящий клад для нас. Это здание состояло из двух корпусов, первый из которых был совсем близко к улице, а чтобы дойти до второго, нужно было пройти вглубь двора. Растворяясь как таблетка в пищеварительном тракте этого места, мы пытались не привлечь к себе внимания и, кажется, у нас это получилось. Еще одно рандеву с охраной нам было не по душе.Чтобы оказаться в огромном пустынном холле, нам нужно было подняться по маленькой обледенелой лесенке, у которой перила были лишь до середины, затем повернуть налево, пройти два дверных проема и теперь уже спуститься по другой лесенке.Это здание было просто невероятно сюрреалистическим. Несколько пустых квадратных километров в самом центре города, где покупка недвижимости осуществляется легко, как известное действие с конфеткой ребенка. Еще более странно было ощущение того, что здание будто материализовалось из моих мыслей. Что-то такое я всегда себе представлял, но неосознанно.В левом углу холла была на этот раз деревянная лестница, ведущая опять вниз, так что мы решили продолжить погружение. Эта лестница была ржавой. На подземном этаже оказалось что-то невероятное: мы стояли на огромном балконе, к которому была приставлена еще одна деревянная лестница, и она вела чуть ли не в бездну. Мой взгляд скользнул по ней как по декольте, и я понял, что ниже не полезу. Андрея и Лиду мне переубедить не удалось. Мы договорились, что я подожду их здесь около получаса.Через минут двадцать я услышал, как они в спешке взбирались по лестнице ко мне. У Андрея был фингал под глазом. Все, что случилось внизу, я рассказываю с их слов и не уверен до конца в правдивости их слов. Далее со слов Андрея:"Когда мы спустились вниз, то я увидел, что мы в большом помещении, и там была еще одна комната рядом. Везде были разбросаны использованные шприцы, и стояла ужасная вонь, но все обычно так и бывает в убежище бездомного. Необычным было то, что было слишком тихо. До меня даже не доносились звуки твоих шагов. Нам стало не по себе, но проверить, что же находится в той комнате, мы захотели. Я взял Лиду за руку, и мы пошли, делая маленькие шаги и пытаясь нарушить тишину. Дальше я не сразу понял, что произошло, но мне показалось, что кто-то выпрыгнул из угла и начал душить Лидию. Я ударил его, но, кажется, промазал, и он переключился на меня, поставил отметину на лице и еще раз дал по голове. У меня закружилось все, помутнело в глазах, и я упал. Лидия отбежала в угол и начала плакать и набирать тебя, но ты не брал трубку. Меня же, кажется, поволокли во вторую комнату. Отбился я совсем уже близко к двери, подобрал кусок стекла с пола и начал со всей силы вонзать его в бездомного или кого-то другого, кто там был. Толком я не разглядел.Пять минут мне пришлось успокаивать Лиду, чтобы она отошла от шока и начала карабкаться наверх, вместе со мной".Тогда мы успели быстро выбежать из здания, пока Андрей все это рассказывал. Лидия только кивала. На свету я разглядел их лица: у Лидии не было никаких посинений на шее от удушья, а рядом с глазом Андрея было лишь небольшое покраснение. Я проверил телефон - оказалось, что на нем не было никаких пропущенных вызовов.Еще долго я пытался объяснить самому себе эту ситуацию. Может, Андрей соврал? Может, преувеличил? Наверное, связь не работала под землей. Наверное, Лиду пытались душить не так долго. Наверное, это был просто бездомный. В интернете об этом здании я нашел только то, что оно раньше было пивоварней, но теперь стало заброшенным. Никаких самоубийств или чего-то такого в нем не происходило, или, по крайней мере, информации об этом не имелось.Позже я вернулся в это здание с несколькими крепкими ребятами, спустился по той же ржавой лестнице на то же подобие балкона, подошел к месту, где была деревянная приставленная лестница, но ее там не оказалось. Это тоже было объяснимо. Мы посветили фонарями вниз и увидели, что внизу нет никаких дверей, комнат или чего-то похожего на это. Просто четыре стены. Ничего больше. "Врата в Ад приоткрылись". Звучит пугающе, но я в такое не поверю. Мне кажется, что людям хочется чего-то бояться, и поэтому-то они и верят в вымысел. Я их понимаю, но, по-моему, реальное иногда намного страшнее вымышленного.С тех пор Лида сильно похудела, стала похожа на больную анорексией. Она перестала смеяться над моими глупыми шутками и ходить на тусовки. Стала чаще болеть и в конце-концов переехала в другой город, побольше. Андрей старается со мной больше не пересекаться.

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