Спуск в Ад

Спуск в АдТак обычно и бывает. В маленьких северных городах. Либо сопьешься, либо найдешь что-нибудь поинтереснее. У меня, моего друга Андрея и его девушки Лидии получилось это "что-то" найти.
Нашим увлечением стало лазать по заброшенным зданиям. В городе таких очень много, почти треть зданий не используются. Информацию о них можно часто найти в интернете.
Сначала мы побывали в заброшенной больнице, окруженной лесом. Потом в каком-то недостроенном отеле с портретами Троцкого на стенах. Там даже была сигнализация на первом этаже, и через минут десять приехала куча охранников, поэтому нам пришлось прыгать со второго этажа в груду камней и убегать. Нас это не остановило, только раззадорило еще сильнее. Всем нравится щекотать свои нервы, иначе зачем вы здесь?
Заброшенную пивоварню в самом центре города мы нашли случайно. Обычно люди гуляют и находят пачки с оставшимися внутри сигаретами или мелочь, случайно упавшую из карманов, а мы нашли заброшенную пивоварню. Настоящий клад для нас. Это здание состояло из двух корпусов, первый из которых был совсем близко к улице, а чтобы дойти до второго, нужно было пройти вглубь двора. Растворяясь как таблетка в пищеварительном тракте этого места, мы пытались не привлечь к себе внимания и, кажется, у нас это получилось. Еще одно рандеву с охраной нам было не по душе.
Чтобы оказаться в огромном пустынном холле, нам нужно было подняться по маленькой обледенелой лесенке, у которой перила были лишь до середины, затем повернуть налево, пройти два дверных проема и теперь уже спуститься по другой лесенке.
Это здание было просто невероятно сюрреалистическим. Несколько пустых квадратных километров в самом центре города, где покупка недвижимости осуществляется легко, как известное действие с конфеткой ребенка. Еще более странно было ощущение того, что здание будто материализовалось из моих мыслей. Что-то такое я всегда себе представлял, но неосознанно.
В левом углу холла была на этот раз деревянная лестница, ведущая опять вниз, так что мы решили продолжить погружение. Эта лестница была ржавой. На подземном этаже оказалось что-то невероятное: мы стояли на огромном балконе, к которому была приставлена еще одна деревянная лестница, и она вела чуть ли не в бездну. Мой взгляд скользнул по ней как по декольте, и я понял, что ниже не полезу. Андрея и Лиду мне переубедить не удалось. Мы договорились, что я подожду их здесь около получаса.
Через минут двадцать я услышал, как они в спешке взбирались по лестнице ко мне. У Андрея был фингал под глазом. Все, что случилось внизу, я рассказываю с их слов и не уверен до конца в правдивости их слов. Далее со слов Андрея:
"Когда мы спустились вниз, то я увидел, что мы в большом помещении, и там была еще одна комната рядом. Везде были разбросаны использованные шприцы, и стояла ужасная вонь, но все обычно так и бывает в убежище бездомного. Необычным было то, что было слишком тихо. До меня даже не доносились звуки твоих шагов. Нам стало не по себе, но проверить, что же находится в той комнате, мы захотели. Я взял Лиду за руку, и мы пошли, делая маленькие шаги и пытаясь нарушить тишину. Дальше я не сразу понял, что произошло, но мне показалось, что кто-то выпрыгнул из угла и начал душить Лидию. Я ударил его, но, кажется, промазал, и он переключился на меня, поставил отметину на лице и еще раз дал по голове. У меня закружилось все, помутнело в глазах, и я упал. Лидия отбежала в угол и начала плакать и набирать тебя, но ты не брал трубку. Меня же, кажется, поволокли во вторую комнату. Отбился я совсем уже близко к двери, подобрал кусок стекла с пола и начал со всей силы вонзать его в бездомного или кого-то другого, кто там был. Толком я не разглядел.
Пять минут мне пришлось успокаивать Лиду, чтобы она отошла от шока и начала карабкаться наверх, вместе со мной".
Тогда мы успели быстро выбежать из здания, пока Андрей все это рассказывал. Лидия только кивала. На свету я разглядел их лица: у Лидии не было никаких посинений на шее от удушья, а рядом с глазом Андрея было лишь небольшое покраснение. Я проверил телефон - оказалось, что на нем не было никаких пропущенных вызовов.
Еще долго я пытался объяснить самому себе эту ситуацию. Может, Андрей соврал? Может, преувеличил? Наверное, связь не работала под землей. Наверное, Лиду пытались душить не так долго. Наверное, это был просто бездомный. В интернете об этом здании я нашел только то, что оно раньше было пивоварней, но теперь стало заброшенным. Никаких самоубийств или чего-то такого в нем не происходило, или, по крайней мере, информации об этом не имелось.
Позже я вернулся в это здание с несколькими крепкими ребятами, спустился по той же ржавой лестнице на то же подобие балкона, подошел к месту, где была деревянная приставленная лестница, но ее там не оказалось. Это тоже было объяснимо. Мы посветили фонарями вниз и увидели, что внизу нет никаких дверей, комнат или чего-то похожего на это. Просто четыре стены. Ничего больше. "Врата в Ад приоткрылись". Звучит пугающе, но я в такое не поверю. Мне кажется, что людям хочется чего-то бояться, и поэтому-то они и верят в вымысел. Я их понимаю, но, по-моему, реальное иногда намного страшнее вымышленного.
С тех пор Лида сильно похудела, стала похожа на больную анорексией. Она перестала смеяться над моими глупыми шутками и ходить на тусовки. Стала чаще болеть и в конце-концов переехала в другой город, побольше. Андрей старается со мной больше не пересекаться.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:38
Сегодня, 19:38 by whisper8Просмотров: 48Комментарии: 2
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