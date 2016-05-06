Призрак солдата

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 06:09

Причина: Стилистика автора сохранена.

Sergio2121 Просмотров: 773 Комментарии: 9 +16 Сегодня, 06:09 by

Как-то выбрались мы с камрадами в очередной поиск. Экспедицию втроем на одно поле мы называем ,,треугольник,, - поле просто в виде треугольника. Стоял конец ноября, в тот день пошел первый снег (крупа). Разбрелись мы по полю, а надо сказать, поле это находится возле железнодорожного переезда в глухой степи, во времена ВОВ там шли ожесточенные бои.Ночевали в ближайшем селе, поэтому задерживались в полях допоздна. Вечерело уже, когда подбегает камрад и говорит:- Поехали скорей домой.А я смотрю - с ним что-то не так, его аж трусит. Когда приехали в село, отогрелись, поужинали, он нам и рассказывает:- Не сочтите, пацаны, меня за идиота, но я видел ,,нечто,,. Разошлись мы с вами в разные части поля, а я зашел далековато в направлении балки. Пока было видно, я вас из виду не терял, даже перекликались, а как стемнело (крупа как раз пустилась), и вижу боковым зрением, на расстоянии 50-70 метров кто-то стоит. Я думал, кто-то из вас подошел. Окликнул, оглянулся, а в ответ - тишина, потом присмотрелся к переезду, а вы там (освещение есть), вижу отчетливо. Оглянулся в ту сторону, где увидел силуэт, а там никого уже нет, а место то - голое поле, к балке 1 км, к ближайшей посадке метров 500.Потом, говорит, начал прокручивать в памяти, вроде как силуэт был высокого мужчины (а у нас в команде все рослые) то ли в плаще, или в накидке, или в шинели. Куда это ,,нечто,, могло деться, причем резко?Говорит:- Так быстро я еще не бегал.Ходили мы с утра в том месте, благо следы отчетливо видны - снега мало было. Там не столько снега, сколько грязи было. Нашли конечную точку. Там, где камрад встретился с призраком, там и ямка, незакопанная им осталась. Но кроме его следов пребывания других не было.Я вот думаю, просто неупокоенные души солдат дают о себе знать.

Ключевые слова: Силуэт поле поиск призрак авторская история

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