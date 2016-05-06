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Истории из жизни

Призрак солдата

Как-то выбрались мы с камрадами в очередной поиск. Экспедицию втроем на одно поле мы называем ,,треугольник,, - поле просто в виде треугольника. Стоял конец ноября, в тот день пошел первый снег (крупа). Разбрелись мы по полю, а надо сказать, поле это находится возле железнодорожного переезда в глухой степи, во времена ВОВ там шли ожесточенные бои.
Ночевали в ближайшем селе, поэтому задерживались в полях допоздна. Вечерело уже, когда подбегает камрад и говорит:
- Поехали скорей домой.
А я смотрю - с ним что-то не так, его аж трусит. Когда приехали в село, отогрелись, поужинали, он нам и рассказывает:
- Не сочтите, пацаны, меня за идиота, но я видел ,,нечто,,. Разошлись мы с вами в разные части поля, а я зашел далековато в направлении балки. Пока было видно, я вас из виду не терял, даже перекликались, а как стемнело (крупа как раз пустилась), и вижу боковым зрением, на расстоянии 50-70 метров кто-то стоит. Я думал, кто-то из вас подошел. Окликнул, оглянулся, а в ответ - тишина, потом присмотрелся к переезду, а вы там (освещение есть), вижу отчетливо. Оглянулся в ту сторону, где увидел силуэт, а там никого уже нет, а место то - голое поле, к балке 1 км, к ближайшей посадке метров 500.
Потом, говорит, начал прокручивать в памяти, вроде как силуэт был высокого мужчины (а у нас в команде все рослые) то ли в плаще, или в накидке, или в шинели. Куда это ,,нечто,, могло деться, причем резко?
Говорит:
- Так быстро я еще не бегал.
Ходили мы с утра в том месте, благо следы отчетливо видны - снега мало было. Там не столько снега, сколько грязи было. Нашли конечную точку. Там, где камрад встретился с призраком, там и ямка, незакопанная им осталась. Но кроме его следов пребывания других не было.
Я вот думаю, просто неупокоенные души солдат дают о себе знать.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 06:09
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 06:09 by Sergio2121Просмотров: 773Комментарии: 9
+16

Ключевые слова: Силуэт поле поиск призрак авторская история

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Комментарии

#1 написал: акжана
Сегодня, 06:52
+4
Группа: Посетители
Репутация: (832|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 884
Многие погибшие в Великой Отечественной войне не захоронены надлежащим образом, и до сих пор их останки лежат на полях былых сражений - в чистом поле, в оплывших окопах, воронках, блиндажах.. Их родственники и по сей день не могут ничего узнать о судьбе своих "пропавших без вести" близких.
Возможно это был призрак одного из погибших солдат. Поисковики часто сталкиваются с аномальными явлениями. Все-таки поля сражений- это своеобразное кладбище неупокоенных душ . ПЛЮС! ++++++
Зарегистрирован: 6.05.2016
  
#2 написал: Sergio2121
Сегодня, 09:44
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 11
Вы знаете,анализируя разные мист. рассказы наших поисковиков,вывел для себя одну закономерность.Зачастую ,,встречи,, с непонятным происходят не везде,а в ,,особых местах,, например-большие царские скифские курганы,ведь места для захоронений выбирали жрецы,и места эти особые,древние тоже понимали толк.Вторая закономерность -это перемена погоды,тоже наверное служит ,,катализатором,,
Зарегистрирован: 16.06.2017
#3 написал: Слай
Сегодня, 11:01
+1
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 114
Автор.
Боковым зрением, на расстоянии 50-70 метров... после этого таращить глаза и бежать что есть духу...
Вы же работать на поле пришли, должны понимать, что по костям ходите.

Я не понял вашего камрада.
Зарегистрирован: 17.02.2014
#4 написал: Winnie-the-Pooh
Сегодня, 11:17
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Комментариев: 9 214
Поле очень большое? Просматривалось хорошо?То есть, моя гипотеза, что кто-то просто очень быстро убежал или залег, вряд ли имеет шанс на существование?
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#5 написал: Sergio2121
Сегодня, 11:23
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Публикаций: 2
Комментариев: 11
Цитата: Слай
Автор.
Боковым зрением, на расстоянии 50-70 метров... после этого таращить глаза и бежать что есть духу...
Вы же работать на поле пришли, должны понимать, что по костям ходите.

Я не понял вашего камрада.

Нет.Камрад отчетливо увидел чейто силуэт ,тобиш повернулся в его сторону,просто учитуйте сумерки и погодные условия(снег),вот он и спутал его с нами,а уж скоко он на него смотрел-я Вам не скажу так как это было уже давно,когда он к нам подбежал,лицо было как мел,его труси ло,он нам на поле ничего и не сказал-пребывал в состоянии эффекта. А уж как приехали в село-то рассказал.
Зарегистрирован: 16.06.2017
#6 написал: Sergio2121
Сегодня, 11:50
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Публикаций: 2
Комментариев: 11
Цитата: Winnie-the-Pooh
Поле очень ? Просматривалось хорошо?То есть, моя гипотеза, что кто-то просто очень быстро убежал или залег, вряд ли имеет шанс на существование?

Да Вы правильно поняли.Просто есть один еще нюанс,к примеру поле стояло сухое а тут целый день шёл снежок было где-то на нулю,,размокла верхняя часть грунта,и когда идешь по полю,то образуются следы,налипает грязь,н айти то место там где ты был вчера не составляет труда-только вот следы были камрада,он там и яму незакопаную оставил,а в том направлении где он видел сущность -никаких следов небыло.А ,,боковым зрением,,-не надо воспринимать буквально,копал яму,повертался в разные стороны, сел перекурил и т.д.(человек был полностью поглощен рабочим процессом ),не обязательно под 90 градусов,мож 45)Он без задней мысли-сразу и не обратил внимание,думал это кто-то с напарников.потом окликнул-никто не ответил.
Зарегистрирован: 16.06.2017
#7 написал: Maxim80
Сегодня, 12:05
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Онлайн
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Публикаций: 0
Комментариев: 156
А вы в том секторе никого не нашли?Мож действительно-неупокоенные души...
Зарегистрирован: 14.04.2017
#8 написал: vasilina_apelsina
Сегодня, 12:23
+2
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Репутация: (2013|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 1 770
Цитата: Winnie-the-Pooh
Winnie-the-Pooh

ну, какой же вы скептик Winnie-the-Pooh. Погибший солдатик останки свои охраняет.
Зарегистрирован: 29.10.2014
     
#9 написал: Sergio2121
Сегодня, 13:19
0
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Публикаций: 2
Комментариев: 11
Цитата: Maxim80
А вы в том секторе никого не нашли?Мож действительно-неупокоенные души...

Ходили,но нечего не обнаружили.Но говорить с уверенностью,что там некого нет будет неправильно ,просто если на бойце нету ,,металла,, каски,ящика с под лент,бачек противогазный-то металлоискатель бессилен ,темболее если это одиночное захоронение в воронке,или ячейке.
Зарегистрирован: 16.06.2017
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