Я почувствовал животный страх и побежал

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 14:44

Причина: Стилистика автора сохранена.

Konstantine Просмотров: 1 198 Комментарии: 12 +14 Сегодня, 14:44 by

Эта реальная история случилась летом в городе Барань Оршанского района Витебской области. Мне было 17 лет. С двоюродным братом Виталиком мы приехали в гости к родственникам. В один из вечеров решили пойти искупаться в реке, которая текла неподалеку от нашего дома. На улице было еще достаточно светло. Наш дом в несколько этажей стоял на окраине возле городской больницы. Мы пересекли небольшой двор и сарайчики, которые принадлежали владельцам квартир, затем пошли через маленькие земельные участки. Проходя через эти огородики, у меня возникло ощущение, что идти туда я не хочу. Такое, знаете, странное и необъяснимое чувство беспокойства, которое заставляет тебя задуматься. И в какой-то момент беседы я спросил своего брата, что, может быть, мы все же не пойдем купаться, темнеет ведь. Но в 17 лет трудно найти аргументы, объясняющие возникшее волнение, тем более для другого человека, не испытывающего подобного внутреннего ощущения, иначе это расценивается как странность и нудность или тому подобное. Честно говоря, в 17 лет я уже верил своему внутреннему голосу, но не настолько, как сейчас. Виталик был более поверхностным человеком и сильно не заморачивался на глубине своих ощущений. Мы шли дальше.Теперь представляйте себе картинку. После полосы огородиков одиноко стояло здание пустого санатория. Санаторий построен на краю холма. Чтобы пройти к реке, необходимо спуститься с холмика высотой примерно 10-12 метров . Спускаешься, а дальше небольшое поле, метров 180 длиной. В конце течет речушка, очень красивая, на противоположном берегу которой высокий кустарник и деревья. Солнце уже садилось. Мы спустились с холма и шагали, о чем-то непринуждённо болтая. Перед глазами возникал пейзаж, который я смогу нарисовать, наверное, и в 90 лет. Абсолютное безветрие. Невысокая и ровная трава. Легкая молочная дымка над ней. Очень редкие травянистые кустики, совсем ненамного возвышающиеся над тонкой полоской стелящегося тумана. Я обернулся назад и посмотрел на корпус санатория, в котором не было света в окнах. Полное безлюдие. Никого вообще. «Странно, что в выходной день никто не отдыхает у реки, необычное ощущение тишины на фоне вечно балагурящего Виталика», - подумал я. Эти мысли пролетели в моей голове за пару секунд, когда я обернулся и посмотрел в сторону безжизненного санатория.Наконец мы пришли на берег. Сняли одежду. Я подошел к краю реки и остановился. Склонил голову, посмотрел в воду и в какой-то момент увидел бесконечную чёрную бездну, пропасть, омут. Такую, знаете, безжизненную и бездонную черноту. На мгновение я перестал слышать Виталика. «Ты знаешь, я купаться не пойду, вода какая-то темная», - сказал я и отошел от реки. Виталик подошел к воде, посмотрел и сказал: «Ты знаешь, я тоже не буду купаться». В этот момент мне показалось очень странным его решение, он даже стал меньше болабонить. Мы оделись и пошли обратно к холму. Отошли метров 70. И вдруг на фоне очередного рассказа Виталика про какой-то мотоцикл я услышал странный звук. «Боже… - подумал я, - что это может быть?» Это были такие чередующиеся звуки, как будто бы косой косят траву, только более продолжительно и глуше – шуух… шуух... Я почувствовал что-то неладное. Всю эту гамму чувств трудно описать словами. Дрожь уже пробежала по мне, но поворачиваться я не стал. Я начал прислушиваться и спросил брата: «Ты ничего не слышишь?». «Нет, а что?» «Помолчи», - попросил я. Мы остановились, и я снова отчётливо услышал эти звуки. Виталик говорит: «Шуух-шуух, что ли»?! С немым выражением лиц мы посмотрели друг на друга и одновременно обернулись назад. ГОСПОДИ!!! То, что мы увидели, на секунды привело нас в полное оцепенение. Дыхание остановилось, дрожь пробежала с головы до пят, по телу выступил холодный пот. За нами, из того места у реки, двигалось НЕЧТО. Это не поддавалось никакому рациональному объяснению. Черная фигура, силуэт, вытянутый метров на пять. Это как если взять контур человека без одежды, волос, ушей, пальцев и вытянуть его по вертикали. Темно-черное, очень плоское существо следовало за нами большими шагами по поверхности травы и издавало это шуршание длинными до земли руками. Ручища совершали захватывающие движения по траве на манер косы. С вырвавшимся диким криком мы изо всех сил побежали к холму без оглядки. Я забыл обо всём на свете, единственная мысль – бежать, бежать, бежать и никогда не останавливаться! Впиваясь ногтями в дерн, упираясь коленями и ступнями в землю, еле поднялись по холму и перевели дыхание, только вбежав в подъезд. Когда вошли в квартиру, моя тетя перепугано спросила, что у нас с лицами. Отдышавшись, мы все рассказали. Нам не поверили. Сказали, что рядом конезавод и это сбежавший конь.Мы не стали никого убеждать. Но совершенно точно – это был не конь. Когда утром мы все же еще раз рассказали про вчерашнее, выяснилось, что конезавод совсем в другом направлении, и родственники вначале не поняли, с какой стороны мы подходили к реке. Спустя два года мне позвонила моя тетя Надя из Барани и рассказала, что они были на шашлыках вечером у реки. Развели костер, который вдруг просто резко погас без всяких на то причин, а на противоположном берегу упало дерево. В этот момент она вспомнила описание того места, где мы с братом повстречались с существом и поняла, что они находятся именно здесь. И вы не поверите, но именно в этот момент, когда она осознала это, падает еще одно дерево. Что это? С тех пор мои родственники никогда не ходят на это место, впрочем, их соседи тоже.Автор: Deimon.

Ключевые слова: Река нечто побег страх

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