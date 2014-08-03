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Истории из жизни

Я почувствовал животный страх и побежал

Эта реальная история случилась летом в городе Барань Оршанского района Витебской области. Мне было 17 лет. С двоюродным братом Виталиком мы приехали в гости к родственникам. В один из вечеров решили пойти искупаться в реке, которая текла неподалеку от нашего дома. На улице было еще достаточно светло. Наш дом в несколько этажей стоял на окраине возле городской больницы. Мы пересекли небольшой двор и сарайчики, которые принадлежали владельцам квартир, затем пошли через маленькие земельные участки. Проходя через эти огородики, у меня возникло ощущение, что идти туда я не хочу. Такое, знаете, странное и необъяснимое чувство беспокойства, которое заставляет тебя задуматься. И в какой-то момент беседы я спросил своего брата, что, может быть, мы все же не пойдем купаться, темнеет ведь. Но в 17 лет трудно найти аргументы, объясняющие возникшее волнение, тем более для другого человека, не испытывающего подобного внутреннего ощущения, иначе это расценивается как странность и нудность или тому подобное. Честно говоря, в 17 лет я уже верил своему внутреннему голосу, но не настолько, как сейчас. Виталик был более поверхностным человеком и сильно не заморачивался на глубине своих ощущений. Мы шли дальше.
Теперь представляйте себе картинку. После полосы огородиков одиноко стояло здание пустого санатория. Санаторий построен на краю холма. Чтобы пройти к реке, необходимо спуститься с холмика высотой примерно 10-12 метров . Спускаешься, а дальше небольшое поле, метров 180 длиной. В конце течет речушка, очень красивая, на противоположном берегу которой высокий кустарник и деревья. Солнце уже садилось. Мы спустились с холма и шагали, о чем-то непринуждённо болтая. Перед глазами возникал пейзаж, который я смогу нарисовать, наверное, и в 90 лет. Абсолютное безветрие. Невысокая и ровная трава. Легкая молочная дымка над ней. Очень редкие травянистые кустики, совсем ненамного возвышающиеся над тонкой полоской стелящегося тумана. Я обернулся назад и посмотрел на корпус санатория, в котором не было света в окнах. Полное безлюдие. Никого вообще. «Странно, что в выходной день никто не отдыхает у реки, необычное ощущение тишины на фоне вечно балагурящего Виталика», - подумал я. Эти мысли пролетели в моей голове за пару секунд, когда я обернулся и посмотрел в сторону безжизненного санатория.
Наконец мы пришли на берег. Сняли одежду. Я подошел к краю реки и остановился. Склонил голову, посмотрел в воду и в какой-то момент увидел бесконечную чёрную бездну, пропасть, омут. Такую, знаете, безжизненную и бездонную черноту. На мгновение я перестал слышать Виталика. «Ты знаешь, я купаться не пойду, вода какая-то темная», - сказал я и отошел от реки. Виталик подошел к воде, посмотрел и сказал: «Ты знаешь, я тоже не буду купаться». В этот момент мне показалось очень странным его решение, он даже стал меньше болабонить. Мы оделись и пошли обратно к холму. Отошли метров 70. И вдруг на фоне очередного рассказа Виталика про какой-то мотоцикл я услышал странный звук. «Боже… - подумал я, - что это может быть?» Это были такие чередующиеся звуки, как будто бы косой косят траву, только более продолжительно и глуше – шуух… шуух... Я почувствовал что-то неладное. Всю эту гамму чувств трудно описать словами. Дрожь уже пробежала по мне, но поворачиваться я не стал. Я начал прислушиваться и спросил брата: «Ты ничего не слышишь?». «Нет, а что?» «Помолчи», - попросил я. Мы остановились, и я снова отчётливо услышал эти звуки. Виталик говорит: «Шуух-шуух, что ли»?! С немым выражением лиц мы посмотрели друг на друга и одновременно обернулись назад. ГОСПОДИ!!! То, что мы увидели, на секунды привело нас в полное оцепенение. Дыхание остановилось, дрожь пробежала с головы до пят, по телу выступил холодный пот. За нами, из того места у реки, двигалось НЕЧТО. Это не поддавалось никакому рациональному объяснению. Черная фигура, силуэт, вытянутый метров на пять. Это как если взять контур человека без одежды, волос, ушей, пальцев и вытянуть его по вертикали. Темно-черное, очень плоское существо следовало за нами большими шагами по поверхности травы и издавало это шуршание длинными до земли руками. Ручища совершали захватывающие движения по траве на манер косы. С вырвавшимся диким криком мы изо всех сил побежали к холму без оглядки. Я забыл обо всём на свете, единственная мысль – бежать, бежать, бежать и никогда не останавливаться! Впиваясь ногтями в дерн, упираясь коленями и ступнями в землю, еле поднялись по холму и перевели дыхание, только вбежав в подъезд. Когда вошли в квартиру, моя тетя перепугано спросила, что у нас с лицами. Отдышавшись, мы все рассказали. Нам не поверили. Сказали, что рядом конезавод и это сбежавший конь.

Мы не стали никого убеждать. Но совершенно точно – это был не конь. Когда утром мы все же еще раз рассказали про вчерашнее, выяснилось, что конезавод совсем в другом направлении, и родственники вначале не поняли, с какой стороны мы подходили к реке. Спустя два года мне позвонила моя тетя Надя из Барани и рассказала, что они были на шашлыках вечером у реки. Развели костер, который вдруг просто резко погас без всяких на то причин, а на противоположном берегу упало дерево. В этот момент она вспомнила описание того места, где мы с братом повстречались с существом и поняла, что они находятся именно здесь. И вы не поверите, но именно в этот момент, когда она осознала это, падает еще одно дерево. Что это? С тех пор мои родственники никогда не ходят на это место, впрочем, их соседи тоже.

Автор: Deimon.
Источник.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 14:44
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 14:44 by KonstantineПросмотров: 1 198Комментарии: 12
+14

Ключевые слова: Река нечто побег страх

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 15:20
+6
Группа: Модераторы
Репутация: (6436|-1)
Публикаций: 83
Комментариев: 5 349
Написано слегка кривовато, но вполне убедительно. И уж всяко лучше, чем "дамский треш" без малейшей тени правдоподобия, заполонивший ИЖ в последнее время.
Плюсанула, скомпенсировав минус))
Зарегистрирован: 3.08.2014
             
#2 написал: az.ecmb
Сегодня, 15:58
+5
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1402|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 896
Так то был обычный Слендермен.
Вот что думает Вики:"Неотъемлемой частью образа Слендермена является абсолютная неопределённость и неясность его намерений. Каноничной версией его происхождения, природы и целей остаётся, как ни парадоксально, полное её отсутствие, то есть о том, откуда он произошёл, был ли кем-то другим раньше и зачем ему похищать людей, не знает, возможно, даже его автор. В некоторых источниках могут излагаться различные гипотезы, от удобоваримых до откровенно абсурдных, но следует помнить, что ни одна из них не является официальной теорией, поскольку таковой попросту нет. Именно неопределённость и пугает людей больше всего, поскольку никто не может с уверенностью сказать, что делает с жертвой Тонкий человек после похищения. Помимо этого, учитывается и присущая ему неотвратимость, которая делает его схожим со смертью, так как противостоять ему невозможно и в большинстве случаев жертва может себе помочь только бегством"

Так что автор всё правильно сделал
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#3 написал: Black Bagira
Сегодня, 16:07
+3
Группа: Посетители
Репутация: (303|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 592
Мне понравилось,держало в напряжении...)
Зарегистрирован: 4.10.2013
 
#4 написал: Talisha
Сегодня, 16:25
+6
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Репутация: (766|0)
Публикаций: 33
Комментариев: 1 796
Конь... Конь? Конь?!!!! Новая порода - "пятиметровый человекообразный". "В темном омуте кони водятся"...
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#5 написал: vasilina_apelsina
Сегодня, 16:48
+4
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Репутация: (1891|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 1 733
Цитата: Летяга
Написано слегка кривовато, но вполне убедительно. И уж всяко лучше, чем "дамский треш" без малейшей тени правдоподобия, заполонивший ИЖ в последнее время.
Плюсанула, скомпенсировав минус))

Полностью соглашусь
и от меня +
Зарегистрирован: 29.10.2014
     
#6 написал: Баба Клава
Сегодня, 16:51
+5
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Комментариев: 1 427
Ну нет... Я же говорю пОдростки в глаза себе чего то капают, а вы мне не верите.
Зарегистрирован: 23.12.2010
    
#7 написал: ана аю
Сегодня, 17:21
+3
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Комментариев: 930
Из впечатлительного подростка, вырос не менее впечатлительный мужчина. К своему внутреннему голосу прислушивается и опасных опасностей опасается.
Зарегистрирован: 20.06.2016
   
#8 написал: Вареньевна
Сегодня, 18:17
+3
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Репутация: (297|0)
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Комментариев: 294
Цитата: ана аю
опасных опасностей опасается.

И от напряжных напряжностей напрягается.
А за историю плюс.
Зарегистрирован: 4.02.2017
#9 написал: Tigger power
Сегодня, 21:26
+3
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Группа: Посетители
Репутация: (182|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 747
Ну почему когда описывают вот это:
"Черная фигура, силуэт, вытянутый метров на пять. Это как если взять контур человека без одежды, волос, ушей, пальцев и вытянуть его по вертикали. Ручища совершали захватывающие движения по траве на манер косы."

то в ответ получают:
"рядом конезавод и это сбежавший конь." laughing А если бы была птицефабрика, то сбежавшая курица)
История необычная, может было все включая и черную бездну омута и звуки шууух-шууух, а вот исполинская фигура наверное для приукраса) но плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
  
#10 написал: Баба Клава
Сегодня, 21:39
+3
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Публикаций: 33
Комментариев: 1 427
А я думаю что во всём виновытые проклятые капиталисты! Енто они там бонбы свои проклятущие испытывают, а у народа потом галюцинации срашные, лошадь от привиденья отличить не могут.
Зарегистрирован: 23.12.2010
    
#11 написал: Эвиллс
Сегодня, 21:44
+2
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Публикаций: 115
Комментариев: 2 770
Слендер это был. Точно. Человечинкой он питается. +
Зарегистрирован: 27.04.2016
           
#12 написал: Сирин
Сегодня, 22:46
0
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 7
Комментариев: 814
Цитата: Баба Клава
а у народа потом галюцинации срашные, лошадь от привиденья отличить не могут.

А ведь реально срашная какая-то галлюцинация приключилась 173
Зарегистрирован: 17.06.2011
  
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