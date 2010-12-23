Куда теперь идти солдату?

Lynx Просмотров: 71 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 22:36 by

Очень трудно без женщин. Хочу рассказать одну необычную историю времён Великой Отечественной войны. С её главными героями я когда-то была лично знакома. Дело происходило на Луганщине, в селе с красивым названием Дариновка.Шёл 1942 год. Немцы наступали, и советские власти отправили всё трудоспособное население рыть окопы. В ту пору в Дариновке жила девушка по имени Варвара. Шёл ей тогда девятнадцатый год. Вместе с родными она отправилась на укрепление рубежей обороны. Труд был очень тяжёлым, Варя сильно застудила ноги и однажды просто не смогла подняться с постели.Мать и сестра лечили Варвару всеми доступными средствами, но боль не уходила. Девушка не чувствовала ног, они её перестали слушаться. Совсем отчаявшись, мать пошла к военному фельдшеру в госпиталь, который располагался в соседнем селе. Фельдшер пришла, осмотрела Варю, покачала головой. А потом сказала:– Надо превозмогать боль. Ходить, обязательно ходить – во что бы то ни стало! Иначе тебе никогда больше не подняться с постели.Мать с сёстрами начали потихоньку поднимать больную с кровати, ставить её на ноги. Варя кричала от боли и умоляла больше не причинять ей таких мучений.Фельдшер оказалась права. Через несколько дней Варвара уже смогла немного стоять, держась за спинку кровати, потом начала делать первые самостоятельные шаги. Боль отступала, к ногам вернулись чувствительность, а потом и сила. Ко всеобщей радости, Варя снова начала ходить. Как же радовались люди: не будет такая красивая невеста калекой!Наступили святки. По обычаю, сельские девчонки собрались в хате и принялись гадать на суженого. А гадали в той местности по-своему. Чтобы узнать, какой жених тебя ждёт, нужно сложить колодец из спичек и загадать перед сном: «Кто во сне попросит воды напиться, тот и будет на мне жениться».Утром собрались девчата – и давай рассказывать друг другу, кто кому приснился. Только одна Варя сидела расстроенная – ничего не говорила. Девчонки стали тормошить подругу, допытывались:– Ну давай, признавайся! Кто он? Кто тебе приснился?Варя не выдержала и заплакала.– Николай Таровчатый, – выдавила она сквозь слёзы.Все сразу притихли. Никто не ожидал от Варвары такого ответа.Коля Таровчатый был старше Вари на 12 лет. Славился на всю Дариновку известным дебоширом и гулякой. Но самое главное – у Николая уже были жена и четверо детей мал мала меньше. Какая тут женитьба?Девчата посочувствовали Варе, но потом убедили подружку не верить глупому гаданию. Мало ли что может привидеться? Посмеялись и забыли.Вскоре Луганскую область оккупировали немцы. Коля был на фронте. Дом его стоял на берегу реки на окраине села. И вот однажды небольшой отряд партизан переправился через реку и попросился на ночлег у родителей Николая. Таровчатые пустили их в дом, приютили, обогрели. Рано утром бойцы ушли. Но случилось непоправимое.Кто-то из местных успел донести немцам, что в этом доме скрываются партизаны. Немцы в ту пору стояли в другом населённом пункте. Однако каратели не пришли в Дариновку, произошло кое-что похуже. На другом берегу реки располагалась артиллерийская часть фашистов. И после сведений, полученных от осведомителя, они открыли огонь из пушек прямой наводкой по дому Таровчатых.Когда взорвался первый снаряд, отец Николая с тремя старшими внуками успели выскочить в огород и скрылись среди домов. А вот матери и жене Коли с трёхмесячной дочкой не удалось убежать – следующий снаряд угодил прямо в хату.До сумерек сельчане боялись подойти к уничтоженному дому. Лишь когда стемнело, крадучись пришли на место разбомблённой хаты. Мать и жена Николая были мертвы. Однако односельчане заметили какой-то свёрток. Через секунду поднялся плач – трёхмесячная Танечка кричала в руках убитой бабушки, в последний момент закрывшей малышку от осколков своим телом.Когда немцы отступили, Колю отпустили с фронта домой на длительную побывку. Он чуть не поседел от горя, увидев руины родной хаты. Восстановил дом и стал жить там с отцом и детишками. Очень трудно им приходилось без женщин.Через некоторое время в хату Вари постучали. Она открыла дверь, а на пороге – Николай. Свататься пришёл. Варвара – в слёзы, сразу вспомнила то страшное гадание. Но решила ему противиться:– В двадцать лет вешать себе на шею четверых детей? Не пойду!Тут мать Вари встала перед ней на колени:– Иди, доченька. Видишь – горе у людей. Мало ли что может ещё случиться? Война не кончилась – а вдруг снова окопы погонят рыть? Ведь калекой останешься.Поплакала-поплакала Варя, да и пошла за Николая – вдовца, нелюбимого человека с четырьмя детишками.Девушка она была статная – кровь с молоком, к тому же работящая и покладистая. Детки под Вариным присмотром всегда были сыты, ухожены, одеты и обуты. Варвара шила, стирала, варила – всю работу делала. Они с мужем держали скотину, ухаживали за огородами. Вскоре Варя родила от Коли сына. Всех детей подняла, женила, замуж выдала.Прожила долгую и очень трудную жизнь. К сожалению, ей так и не удалось в полной мере насладиться семейным счастьем. Одного за другим похоронила всех своих детей и мужа. Вот так сбылось то святочное гадание в начале 1942-го года.Умерла Варвара в марте 2013-го. В Дариновке все помнят эту историю.

Ключевые слова: Война гадание сватовство взрыв дети оккупация партизаны

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