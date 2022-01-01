Темно-синяя трава

NIKIR0K Просмотров: 3 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:15 by

Я гулял с собакой. Собака то вырвалась, то смирно шла около меня. Собака была крупная, так что было сложно справляться с такими рывками. Но я справлялся. Всегда справлялся. Однажды моя собака решила меня покинуть во время прогулки. Вырвалась и убежала куда подальше. Я за ней, она от меня. Она была быстрее. Я её нашёл. Подвешанной к дереву. Кишки наружу, а я смеюсь. Весёлая картина, так морду скрививла. Я даже представляю как она выла. Ну, это не имеет значения.Я гулял с собакой. Собака то вырвалась, то смирно шла коло меня. Собака была крупная, так что было сложно справляться с такими рывками. Но я справлялся. Правда, не всегда. Однажды моя собака решила меня покинуть во время прогулки. Вырвалась и убежала куда подальше. Я за ней, она от меня. Она была быстрее. Я её нашёл. Она ела помои на сельской свалке. ВеселоЯ иду выносить мусор. А рядом с помойкой собака ест помои, а хозяин маниакально смеётся. Странная картина. Надо позвонить в службы, за жестокое обращение с животными. Чтобы меня не поймали за растерзание собак, а все обвинения перешли на него.Я съел воронью печень. Не вкусно. Надо найти другую жертву. Собачьи почки вкусные? Надо попробывать.Я гулял с собакой. Собака то вырвалась, то смирно шла около меня. Собака была крупная, так что было сложно справляться с такими рывками. Но я справлялся. Правда, не всегда. Однажды моя собака решила меня покинуть во время прогулки. Вырвалась и убежала куда подальше. Я за ней, она от меня. Она была быстрее. Я её нашёл. Она погналась за кошкой. Кошка была жестоко растерзана моей собакой. Похвалив свою собаку, мы пошли домой. Но что то было не ТАК. Что-то было НЕ ТАК. НЕ ТАК.Я не шёл. Я лежал. На мокром асфальте. Смотрел на синюю траву. И радовался последним часам своей жизни. Мне нечего есть. Я тут никого не видел. Я не могу отсюда уйти. Я прихожу всегда обратно. Моя голова окончательная больна. Мои фантазии странные. Но почему то все они завязаны на собаках... Может, мне надо было завести собаку? Чтобы я тогда мог сделать? Может, она спасла меня от тех собак, их за которых я потерял свои ноги? Кто знает...Я ВИДЕЛ. Тут остановилась машина. Из машин кто то вышел. Тёмная фигура... Собачья рожа... Жуткий запах гнили... Правда, он скорее от меня. Песо-человек подошёл ко мне. Может, оно платит за мои дурные фантазии? Он существует? Я существую? Как я вообще сюда попал?Я гулял со своими друзьями. Мы веселились, шли по сельской дорогое, шутили, говорили... Вообщем, нам было весело вместе. Стая бродячих собак. Их было много. Очень. Они начали огрзыаться на нас. Они начали на нас нападать. Мы знаем как с ними бороться и поняли, что в нашем случае надо испугать вожака. Он обычно держится сзади. Мы начали кидать в него камни. Не помогло. Усогкбиор ситуацию. Мы решили, что лучше чем бежать, не было вариантов. Я споткнулся, а мои друзья благополучно убежали, забыв обо мне. Вот это друзья. Вот это шавки. Меня спасли прохожие, но я заразился гангреной от серьёзных ран. Мои ноги были ампутированы. Я ненавижу собак. Я начал их терзать как сумасшедший. Я стал главным страхом моего села.Я ехал на машине. Таксист превысил скорость и мы врезались в одиноко стоящие дерево. Я отрубился. Как же меня любит эта жизнь. Собаки, аварии... Ну, после этого я вроде как тут и оказался. Вроде, память не обманывает. Ну, хотя бы знаю где я провожу свои последние часы.Мне уже все надоело. Я больше не ищу выход. Я хочу умереть, но у меня не выходит. Я караю себя за то что я сделал. Безобидные собаки не виноваты в поступках той стаи. Я делал глупости и теперь я тут. Темно-синяя трава шепчет о моей вене. Но исправить я её не смогу. Никогда. Потому что я уже давно мёртв. Я не выжил после той аварии. Теперь я тут навсегда. Человек с мордой псины приходит каждый день и издевается надо мной, как я над собаками. Это и называется - ад. Мой личный, собачий ад. Темно-синяя трава тут является лучшим из худших. Я тоже в списке худших. И жалею об этом. Пока, я поделился своей историей. И напаследок - не издеваетесь над животными. Ведь вы можете попасть ко мне.

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