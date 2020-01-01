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Дурдом

Не только собаки

Когда девочке было страшно, её собака лизала ей руку, и девочка успокаивалась.

Но вот однажды её родители уехали. И девочка осталась дома одна.

Когда девочка легла спать, на кухне что-то скрипнуло. И ей стало страшно, тогда собака лизнула ей руку, и девочка успокоилась. Она почти заснула, и на кухне снова раздался скрип. Собака снова лизнула ей руку, тогда девочка успокоилась. Но она не стала сразу засыпать и решила подождать не будет ли что-то скрипеть...

...Ничего не скрипело, девочка решила лечь спать. Только закрыла глаза, как на кухне снова что-то заскрипело. Девочке стало ещё страшнее, но она решила пойти и проверить, что же скрипит.

Девочка пришла на кухню и увидела, как её собака была повешена, а на стене было написано кровью её же собаки:" Не только собаки могут руку лизать!".


Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:51
Сегодня, 16:51 by OmbreMorteПросмотров: 31Комментарии: 0
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Ключевые слова: Собака кухня кровь авторская история

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