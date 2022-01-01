Чертово колесо

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:02

Причина: Изменен раздел.

Provinc Просмотров: 83 Комментарии: 0 +2 Вчера, 22:02 by

В парке имени Меньшикова стояло колесо обозрения. Его снесли не так уж давно , если можно так выразиться . Ну так вот , хочу вам поведать одну историю , которая случилась со мной , когда мне было примерно 15-16 лет . В то время я был не особо общительным парнем , да и друзей у меня не было , куда уже говорить о девушке ….В общем обыкновенный малолетний неудачник , каких в то время было не мерено в городе. Вечерами , ближе к 11 или 12 я выходил гулять на улицу в полном одиночестве , благо тогда не было этого комендантского часа и можно было гулять хоть до утра . Одним из моих любимых мест в городе было именно это колесо обозрения. Одним из вечеров дойдя неспешным шагом с Паркового до Меньшака я подошёл к Чертовому колесу ( по моему его так тогда называли ) . В парке было очень тихо, слышны были только одинокие гудки паровозов , раздающееся со стороны ЖД вокзала . Ухватившись за стальную трубу опоры колеса обозрения я начал осторожно забираться в кабинку. Эта громадина на тот момент давно не работала и стояла одинокой ржавой бандурой в не менее убитом временем и безразличием парке. Усевшись в одну из кабинок я понял , что из неё нет подходящего вида и я решил забраться в кабинку по выше . Честно признаюсь это было не легко , так как от мысли , что можешь упасть очко сжималось в маленькую горошину . Но я всё таки залез в кабинку по выше и удобно устроился. Перед глазами открывался вид города … Это сейчас в Тихорецке все горит огнями реклам и уличного освещения , но тогда на всей привокзальной площади еле-еле светил тусклый фонарь и-то возле нашего «любимого» вождя . Так я просидел в собственных мыслях около 20-30 минут , пока вечернюю тишину не нарушил легкий поток холодного воздуха и я услышал скрип кабинки , что висела прямо напротив меня , но в метрах 10-15 . Я сначала не придал этому значение , но потом заметил , что эта кабинка все больше и больше начинает раскачиваться , хотя все остальные как висели , так и висят . Слегка приподнявшись я начал вглядываться в направлении где висела эта кабинка. Чем пристальней я сосредоточивал свой взгляд на этой кабинке , тем больше меня начинало бросать в дрожь . В кабинке сидел мужчина спиной ко мне и медленно раскачивался , я сначала подумал , что это плод моего воображения и на таком расстоянии всё бы могло привидеться , но страх все больше и больше окутывал моё тело . Вдруг голова этого мужчины медленно начала поворачиваться в мою сторону и тут я увидел очень бледное , вытянутое лицо с горящими , как у кошки глазами , они так смотрели на меня , будто выжигали мою душу изнутри и забирали все мои силы. Я хотел крикнуть , но почувствовал , что голос покинул меня и вместо крика изо рта вырвался истошный хрип с шипением, руки и ноги становились ватными . В этот момент в моей голове все потемнело и я увидел яркие огоньки , быстро приближающиеся ко мне .Тут я потерял сознание . ..Придя в себя я лежал у подъезда своего дома , на часах было 3.15 ночи . Я до сих пор не помню , что именно со мной тогда случилось и как я дошёл до дома и что я делал в период с часа ночи до трёх. Позже я рассказал эту историю своему однокласснику , на что он посмеялся , назвал меня пиз....олом , а потом добавил , что примерно 2 месяца назад с этого колеса мужик сбросился , вроде бы самоубийство , но все равно пиз...ол и все выдумал .Так , что хотите верьте , а хотите нет - но это было . Не знаю , что именно , но обделался от страха не хило ….

Ключевые слова: Призрак паранормальное страх авторская история

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