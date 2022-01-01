Не ругайтесь в сети

Не ругайтесь в сетиОт автора
За основу истории взята реальна ситуация и реальные люди. Имя
главного героя изменено для сохранения конфиденциальности.
Автор имеет письменное разрешение на публикацию реальных
персонажей и ситуацию, которая будет описана в данной истории.
Я никогда не забуду то, что я сделала, и что из-за этого
произошло. Почему я тогда просто не отступила? Почему просто не
ушла? Могла же просто промолчать. А сказала а потом только ушла.
Но все же есть смысл начать сначала. Может хоть кто-то найдёт это
и поймёт что иногда слова могу забрать не одну а более жизней.
Меня зовут Надежда. Мне 24 года. Я готовлюсь к поступлению в
универ. А вообще то я сейчас рисую и хожу играть в игру мафия.
Далее будет ясно почему я это написала. Как я выгляжу? Это я
пожалуй напишу что бы было понятно что то что произошло может
забрать любого человека. У меня очень длинные волосы. Половина
моего роста. Рост мой к слову 175 см. У меня серые глаза. Хотя
некоторые говорят что зелёные. Сама я спортивного телосложения.
Хотя спортом последний раз занималась очень давно. Я думаю что
хватить рассказывать как я выгляжу. Так как к истории это не имеет
никакого значения.
Так как то раз вечером я сидела в чате своего универа общалась
с людьми. И мне как то написал человек который сказал мне
обидную фразу что он сказал я так не помню. Но я ему ответила что
я такого не люблю. Но он не остановился. И тут мне начала писать
скорее всего его девушка. Она меня просто начал унижать и
обзывать на весь чат. Я человек неконфликтный и матом не ругаюсь
но это меня просто настолько разозлило что я просто обозвалась
на неё в ответ. И просто вышла из чата и больше туда не заходила и
не зайду. В ту ночь я не могла заснуть так как эта ситуация меня
ещё держала.
На следующий день я успокоилась и начала рисовать. И так
увлеклась что забыла что сегодня у меня игра. И я даже немного
опоздала. Но у нас так что любой время скажу мы начнём играть
позже на полчаса от назначенного времени. Есть у нас правда
человек который приходит раньше всех. Вот он опаздывать не
умеет. Это не лидер клуба если что. Так вот я не поняла что среди
всех есть этот человек с которого началась вся беседа. Но на игре
это все вскрылось. (Небольшая приставка для тех кто не играл в
мафию скорее всего не поймут но автор обязан это рассказать). Он
начал очень агрессивно против меня играть. Но как бы игра мы так
играем всегда кто-то агрессивно кто-то нет. Но он сказал что он
играет против меня агрессивно так как он меня не уважает и еще
там что-то. Если бы сейчас там не было бы людей то я бы его
убила. А так мне хватило смелости распустить руки. А именно я
кивнула в его маской а потом бутылкой. И просто встала иза за
стола. Я не буду терпеть оскорбления в мой адрес. Правда игра
сразу закончилась так как я встала и он. Так его лидер отправил
сразу домой. Он ещё говорил что по желанию он может скинуть чат
где я там матерюсь. Но никто не захотел так как понятно что даже
если это правда то при них я веду себя иначе. Не буду рассказывать
как прошёл мой вечер дальше так как это был первый случай при
людях что я распустила руки. Это было необдуманное решение.
Эму как бы повезло что моего парня тогда не было рядом. А то
могла бы завязаться драка. Но потом полиция проблемы кому оно
надо. Если бы он просто подошёл ко мне и сказал спокойно я бы
извинилась перед ним и его девушкой. Но у меня отбило желание с
ним больше пересекаться а тем более разговаривать. Когда я
вернулась домой то от него поступило одно сообщение где он
сказал что та девушка его изо моего мата в её адрес выбросилась
из окна. Оказалось она впечатлительная. У меня настроение упало
ниже 0. Теперь я виновата была в смерти человека. Но это ещё
цветочки. В ночь когда я спала ко мне явилась та девушка. Она
была просто ужасна разбитое тело голова перевёрнута и вся как бы
переломана. Она говорила что теперь она меня не отпустит она
меня будет мучать всегда. Я от такого честно говоря проснулась в
холодном поту в ту ночь я не спала больше. На утро я была
настолько разбита что мне ничего не хотелось. Даже вставать утром
не очень то и хотелось. Ну ничего я все равно решила устроить себе
ленивый день. Раз в неделю можно. Ну а вот телефон рядом. Если
что-то будут писать то в любом случае я отвечу. И так весь день
прошёл я просто пролежала весь день. Вечером когда в комнате
стало немного темнее. Я заметила в тени движение. Я подумала что
мне могло вполне показаться но нет. Там что-то было. Но что я
понять не могла. Потом я услышала как в темноте кто говорит что я
же тебе говорила. Голос хоть и был изменила но я узнала что это
была та девушка. Но как она же умерла. Она что восстал из
мёртвых. Или это её призрак который не может уйти так как она
хочет забрать меня с собой. Мне было так жутко что я просто не
могла банально моргнуть. Но все изменилось когда пришёл мой
парень. И включил свет. Призрак пропал. Да парень меня просто
спас. Но потом я узнала что мой парень вынужден уехать на месяц
в командировку. Я не хотела оставаться сама так как знала что мне
будет несладко. Но все же идти мне особо некуда да и с ним я
поехать не могу.
И вот в день отъезда начался просто ужас. Призрак уже не
прятался. Она постоянно была возле меня. Не знаю как но она
делала так что я не могла не есть не спать. И покинуть квартиру
тоже. Продукты начали портиться очень быстро. Только вода
оставалась у меня. Спать я не могла нормально так как я её видела
постоянно. Она постоянно твердила мне что я виновата в её смерти
и что она заберёт меня с собой. В один из дней когда я хотела
выйти из квартиры я потеряла ключи. Я бы и рада оставить
квартиру. Но дело в том что квартиру изнутри можно открыть
ключом. А мы всегда её запираем. Через неделю я очень сильно
похудела настроение как и я вся было просто ужасное. Ещё и этот
дух покоя не даёт. Через две недели я уже утратил счёт времени. Я
не знала что сейчас день ночь или какой день недели. Я просто
лежала мне уже ничего не хотелось. Мне уже честно стало все
равно. Я уже не боялась того призрака. Привыкла. И вот сейчас
наступила 3 неделя. Я полностью разбита. Воды не осталось еды
тоже. Уже 3 день. Я не могу так больше призрак уничтожил меня
полностью. Хоть я уже и привыкла к нему но и терпеть у меня сил
нет. Такой же интересный вид из открытого окна. Вот бы уйти из
дома…
Из полицейского отчёта:
Утром 21.10.2021 года была обнаружена 24 летняя Надежда
(Фамилия засекречена). По заключениям экспертов она сама
выпрыгнула с окна. Так как квартира была закрыта изнутри. Внутри
следов борьбы не было. Продукты как и вода были на месте и
свежие. Хотя как было установлено на момент смерти жертва была
истощена. Почему она не ела не понятно. Кровать была ухожена и
застелена. Квартира была просто читая. Ан диване было найден
листок с историей. Из истории стало известно что у жертвы есть
парень. Который уехал на месяц в командировку. Но странно то что
нечего что бы принадлежало не жертве не обнаружено.
Вчера, 10:51 by КромешникПросмотров: 108Комментарии: 0
Ключевые слова: Чат игра общение авторская история