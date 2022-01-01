Не ругайтесь в сети

Кромешник Просмотров: 108 Комментарии: 0 +1 Вчера, 10:51 by

От автораЗа основу истории взята реальна ситуация и реальные люди. Имяглавного героя изменено для сохранения конфиденциальности.Автор имеет письменное разрешение на публикацию реальныхперсонажей и ситуацию, которая будет описана в данной истории.Я никогда не забуду то, что я сделала, и что из-за этогопроизошло. Почему я тогда просто не отступила? Почему просто неушла? Могла же просто промолчать. А сказала а потом только ушла.Но все же есть смысл начать сначала. Может хоть кто-то найдёт этои поймёт что иногда слова могу забрать не одну а более жизней.Меня зовут Надежда. Мне 24 года. Я готовлюсь к поступлению вунивер. А вообще то я сейчас рисую и хожу играть в игру мафия.Далее будет ясно почему я это написала. Как я выгляжу? Это япожалуй напишу что бы было понятно что то что произошло можетзабрать любого человека. У меня очень длинные волосы. Половинамоего роста. Рост мой к слову 175 см. У меня серые глаза. Хотянекоторые говорят что зелёные. Сама я спортивного телосложения.Хотя спортом последний раз занималась очень давно. Я думаю чтохватить рассказывать как я выгляжу. Так как к истории это не имеетникакого значения.Так как то раз вечером я сидела в чате своего универа общаласьс людьми. И мне как то написал человек который сказал мнеобидную фразу что он сказал я так не помню. Но я ему ответила чтоя такого не люблю. Но он не остановился. И тут мне начала писатьскорее всего его девушка. Она меня просто начал унижать иобзывать на весь чат. Я человек неконфликтный и матом не ругаюсьно это меня просто настолько разозлило что я просто обозваласьна неё в ответ. И просто вышла из чата и больше туда не заходила ине зайду. В ту ночь я не могла заснуть так как эта ситуация меняещё держала.На следующий день я успокоилась и начала рисовать. И такувлеклась что забыла что сегодня у меня игра. И я даже немногоопоздала. Но у нас так что любой время скажу мы начнём игратьпозже на полчаса от назначенного времени. Есть у нас правдачеловек который приходит раньше всех. Вот он опаздывать неумеет. Это не лидер клуба если что. Так вот я не поняла что средивсех есть этот человек с которого началась вся беседа. Но на игреэто все вскрылось. (Небольшая приставка для тех кто не играл вмафию скорее всего не поймут но автор обязан это рассказать). Онначал очень агрессивно против меня играть. Но как бы игра мы такиграем всегда кто-то агрессивно кто-то нет. Но он сказал что ониграет против меня агрессивно так как он меня не уважает и ещетам что-то. Если бы сейчас там не было бы людей то я бы егоубила. А так мне хватило смелости распустить руки. А именно якивнула в его маской а потом бутылкой. И просто встала иза застола. Я не буду терпеть оскорбления в мой адрес. Правда играсразу закончилась так как я встала и он. Так его лидер отправилсразу домой. Он ещё говорил что по желанию он может скинуть чатгде я там матерюсь. Но никто не захотел так как понятно что дажеесли это правда то при них я веду себя иначе. Не буду рассказыватькак прошёл мой вечер дальше так как это был первый случай прилюдях что я распустила руки. Это было необдуманное решение.Эму как бы повезло что моего парня тогда не было рядом. А томогла бы завязаться драка. Но потом полиция проблемы кому ононадо. Если бы он просто подошёл ко мне и сказал спокойно я быизвинилась перед ним и его девушкой. Но у меня отбило желание сним больше пересекаться а тем более разговаривать. Когда явернулась домой то от него поступило одно сообщение где онсказал что та девушка его изо моего мата в её адрес выбросиласьиз окна. Оказалось она впечатлительная. У меня настроение упалониже 0. Теперь я виновата была в смерти человека. Но это ещёцветочки. В ночь когда я спала ко мне явилась та девушка. Онабыла просто ужасна разбитое тело голова перевёрнута и вся как быпереломана. Она говорила что теперь она меня не отпустит онаменя будет мучать всегда. Я от такого честно говоря проснулась вхолодном поту в ту ночь я не спала больше. На утро я быланастолько разбита что мне ничего не хотелось. Даже вставать утромне очень то и хотелось. Ну ничего я все равно решила устроить себеленивый день. Раз в неделю можно. Ну а вот телефон рядом. Есличто-то будут писать то в любом случае я отвечу. И так весь деньпрошёл я просто пролежала весь день. Вечером когда в комнатестало немного темнее. Я заметила в тени движение. Я подумала чтомне могло вполне показаться но нет. Там что-то было. Но что японять не могла. Потом я услышала как в темноте кто говорит что яже тебе говорила. Голос хоть и был изменила но я узнала что этобыла та девушка. Но как она же умерла. Она что восстал измёртвых. Или это её призрак который не может уйти так как онахочет забрать меня с собой. Мне было так жутко что я просто немогла банально моргнуть. Но все изменилось когда пришёл мойпарень. И включил свет. Призрак пропал. Да парень меня простоспас. Но потом я узнала что мой парень вынужден уехать на месяцв командировку. Я не хотела оставаться сама так как знала что мнебудет несладко. Но все же идти мне особо некуда да и с ним япоехать не могу.И вот в день отъезда начался просто ужас. Призрак уже непрятался. Она постоянно была возле меня. Не знаю как но онаделала так что я не могла не есть не спать. И покинуть квартирутоже. Продукты начали портиться очень быстро. Только водаоставалась у меня. Спать я не могла нормально так как я её виделапостоянно. Она постоянно твердила мне что я виновата в её смертии что она заберёт меня с собой. В один из дней когда я хотелавыйти из квартиры я потеряла ключи. Я бы и рада оставитьквартиру. Но дело в том что квартиру изнутри можно открытьключом. А мы всегда её запираем. Через неделю я очень сильнопохудела настроение как и я вся было просто ужасное. Ещё и этотдух покоя не даёт. Через две недели я уже утратил счёт времени. Яне знала что сейчас день ночь или какой день недели. Я простолежала мне уже ничего не хотелось. Мне уже честно стало всеравно. Я уже не боялась того призрака. Привыкла. И вот сейчаснаступила 3 неделя. Я полностью разбита. Воды не осталось едытоже. Уже 3 день. Я не могу так больше призрак уничтожил меняполностью. Хоть я уже и привыкла к нему но и терпеть у меня силнет. Такой же интересный вид из открытого окна. Вот бы уйти издома…Из полицейского отчёта:Утром 21.10.2021 года была обнаружена 24 летняя Надежда(Фамилия засекречена). По заключениям экспертов она самавыпрыгнула с окна. Так как квартира была закрыта изнутри. Внутриследов борьбы не было. Продукты как и вода были на месте исвежие. Хотя как было установлено на момент смерти жертва былаистощена. Почему она не ела не понятно. Кровать была ухожена изастелена. Квартира была просто читая. Ан диване было найденлисток с историей. Из истории стало известно что у жертвы естьпарень. Который уехал на месяц в командировку. Но странно то чтонечего что бы принадлежало не жертве не обнаружено.

Ключевые слова: Чат игра общение авторская история

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