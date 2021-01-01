Фантом «Черная Волга»

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:42

Причина: Изменен раздел.

ВячеславК Просмотров: 22 Комментарии: 0 0 Сегодня, 00:42 by

Существует очень много явлений связанных с призраками. Такие проявления могут быть физическими т. е. природного происхождения (миражи в пустыне), психо-физические(галлюцинации), и более странные(необъяснимые).Некоторые, причудливые фантомы ненавязчиво кружат вокруг нашего сознания не выходя из периферии нашего понимания. Все они порождают множество вопросов при этом не оставляют шансов получить ответы.Я расскажу несколько коротких исторических случаев, которые смог найти. Насколько они правдивы-не берусь ответить, однако эти слухи имели место в своё время.ЧЁРНАЯ ВОЛГАОдним из таких происшествий происходил на территории бывшего СССР. А фантомом являлся лучший автомобиль того времени «Волга», а точнее «чёрная Волга». В 60 — 70 годах, по рассказам очевидцев, безупречное, чёрное с белыми ободами «чудовище» возникало из ниоткуда со свистом колёс и рёвом двигателя сбивал людей. Почему-то предпочитая взрослым — детей, затем похищая их.Говорили, что те, кто пытался как-то увернуться или спрятаться падали замертво на месте и приходили в себя спустя сутки после встречи. Каждый следующий раз после столкновения автомобиль-убийца появлялся без повреждений. В украине также упоминали о таинственной машине.ФАНТОМ — ПОХИТИТЕЛЬСвидетель, мужчина средних лет наблюдал, как машина подъехала к двум молодым девушкам, после чего у неё открылись двери и их затянуло внутрь будь-то мощным пылесосом. Когда он подбежал и открыл дверь, что-бы помочь — упал, потеряв сознание, как и упоминалось в подобных случаях.Очнувшись через 24 часа с не выносимой головной болью, мужчина вспоминал, после того как он открыл дверь, он обратил внимания, что на водительском сидении ни кого не было. После чего его ослепила яркая белая вспышка и он «отключился». Неопределённость в отношении водителя порождало массу предположений, кто же мог быть за рулём «адского автомобиля»?ТЕОРИИ О ВОДИТЕЛЕХодили слухи, что это жертва убийства, бандиты, сатанисты или другой культ. Многие были убеждены, что сам Дьявол управлял транспортом. Так как Волга была на тот момент очень дорогим, роскошным авто ими владели богатые люди, считалось, что там находился богатый человек или с хорошими связями. Упоминания о «технической убийце» затихли после 70-х годов.

Ключевые слова: Волга фантом машина авторская история

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