Паразит

Новость отредактировал Estellan - 7-08-2021, 22:29

Причина: Изменен раздел.

jopa Просмотров: 152 Комментарии: 0 -3 7-08-2021, 22:29 by

Помню, то что раньше у меня был один друг, мы с ним часто общались,разговаривали на разные темы,веселились,сразу скажу,друга звали Артем,меня же зовут Давид.Один раз мне звонит по видео звонку Артем по среди ночи и начинает жаловаться на бессонницу,я начал расспрашивать его,откуда она,принимал ли он чего то перед тем как леч спать,но он постоянно уходил от ответа.Некоторое время мы просто молчали,но спустя где то пять минут он все таки начал говорить.Он начал говорить о том что он в последнее время видит некое "чудовище".После его слов восцарилась бывалая тишина.После десяти минут я все таки начал его успокаивать,но он твердил лишь одно:"этот монстр! я его вижу! оно сейчас в твоей комнате!".После нескольких его фраз я отключился.Тогда я думал,какой бред же он мне наговорил.Я долго обдумывал его слова,иногда мне казалось что кто то наблюдает за мной,это такое неприятное ощущение.Но на тот момент я был дома один.Мне уже начали приходить мысли о том что все что сказал Артем правда.Но потом я начал постепенно засыпать.Мне ничего не снилось,просто,одно большое ничего.Кода я встал у меня осталось ощущение что за мной кто то следит.То неприятное чувство все никак не уходило.В конечном итоге я решил позвонить Артему,но на удивление он не брал трубку.Мой дружбан так то очень общительный,если ему позвонить он моментально берет трубку,но не в этом случае.Я пытался дозвониться до него,звонил ему раз 5,но все безуспешно.Мне в голову начали приходить разные плохие мысли,но вдруг я вспомнил слова Артема.Я подумал "а что если он не врал?Что если эта тварь о которой он говорил убила его?".И тут меня пронзил острый взгляд,я сразу же понял откуда на меня глазеют.Повернувшись в ту сторону откуда чувствовался взгляд я увидел нечто.Это была странная фигура,я не мог разглядеть кто именно там стоял но одно я понял точно,это та самая тварь о которой говорил Артем.Я очень перепугался тогда,но потом я начал успокаивать себя мыслями о том,что мне показалось и то что я себя накручиваю.По итогу я все таки поехал навестить родителей.После двух часовой дороги я приехал в свой родной дом.Но первый кто меня встретил был далеко не один из моих родителей.Меня встретила эта тень,но в этот раз я смог разглядеть ее.Это страшное чудовище было покрыто на вид какой то слизью,возможно это была не слизь а что то другое,глаз у твари не было,на месте глаз были пальцы,ушей не было,рот был,страшный и просто огромный.Одним словом "жуть",но не успел я и сказать как на пороге стояли родители.Я был рад что с ними все хорошо.Я начал у них спрашивать видели ли они черный силует у двери,родители ответили что никого не видели.Я был в ужасе но не подавал виду.После всего я направился домой.Дома я начал рассуждать что же это за тварь,искал в интернете хоть малейшую информацию о нем,все было бестолку.По итогу я все же наткнулся на один сайт где кто то спрашивал видят ли люди черный силует.Этому посту было около трех лет,но самое странное было то,что этому пользователю никто не ответил.За три года,три года он ждал этого ответа,и тогда я подумал "что то здесь не так" ведь я наткнулся на еще один пост.Он был написан в более подробном описании но смысл был таким же.Взглянув на дату я понял,что этому посту около шести лет,и все так же нет ответов.И тут я начал понимать,что все посты с этим концептом были не замечены только по одной причине,обычные люди не могли найти эти посты,их просто не существовало для людей которые не видят эту тварь.Также я понял то что эта тварь сидит у меня в голове,только я могу видеть его,также только Артем ее видел,и походу он видел как эта тварь выбирает себе новую цель.Я осознавал все что со мной происходило,эта тварь как паразит,но если это и паразит то он явно не относиться ко всем тем паразитам,которые были когда то изучены,это новый паразит.Так как это еще неопознанный паразит я не знал смертелен ли он,смогу ли я как то излечиться от этого,если вирус смертелен то когда я умру,каким путем я получил это,все эти вопросы я никогда не узнаю.Было одно место которое я хотел проверить,это был дом Артема.Когда я прибыл в раен где жил мой друг,когда я начал звонить в квартиру никто не ответил.Это было ожидаемо,я еще немного подождал и потом заново позвонил.На мое удивление мне открыли дверь.Когда я начал подниматься я чувствовал некий запах.Я сначала не понял что это был за запах,но стоило мне подняться выше,запах становился невыносимо ужасным.Когда я все таки пришел к квартире друга запах резко исчез.Это было странно,ведь этажом ниже стояла жуткая вонь.Когда я постучался в дверь никто не открыл ее,"странно" подумал я,"мне же недавно дверь открыли".Я еще немного постучался и когда я собирался выходить дверь все же открыли.Когда я зашел в квартиру снова появилась невыносимая вонь.Меня немного насторожил тот факт что никто не встретил меня когда я зашел внутрь.По всей видимости дома никого не было,я понятия не имею кто или что открыло мне дверь.Я начал обыскивать комнаты что бы убедиться наверняка что внутри никого нет.Немного походив я решил зайти в последнюю комнату,эта комната из которой воняло сильнее.Я не понимал откуда эта вонь,но я зря пошел в ту комнату.Зайдя в комнату я увидел непонятный мне кокон,он был сделан из кожи человека и сильно вонял.Я начал чувствовать тяжесть после того как зашел в комнату.Кокон сам по себе был не страшным,но меня пугали его размеры.Я начал осматривать этот кокон."Обычный кокон"подумал но только чей?Осмотрев комнату еще немного я нашел записку.В записке было написано:"Давид,если ты это читаешь значит ты все таки заразился.Немного расскажу про эту болезнь.Это паразит который может попасть к тебе в организм всеми путями,от этого нельзя излечиться,к счастью она может быть только у одного человека,если ты пришел ко мне домой и увидел эту записку и кокон,это значит только одно,в тебе есть этот паразит,а если этот паразит в тебе то я уже мертв.Если быть по точнее я превратился в кокон и скоро паразита будет два.Раньше паразит был всего один но он мутировал, и из за этого он может размножаться.Ты должен покончить со всем этим,если кругом не будет людей то паразит не заразит других.Хочу еще сказать на последок,я заразил тебя этим,остановить я это уже не в силах,зато можешь ты".После прочтения этого письма я понял,нужно уничтожить кокон Артема и изолироваться от общества.Это было самое умное решение которое пришло мне в голову.Я пытался сжечь кокон но ничего не получалось.Внезапно я почувствовал взгляд на себе,тот самый взгляд этого паразита.Он что то сказал на непонятном мне языке и я отключился.Когда я проснулся я был у себя дома,казалось бы обычный сон,но кое что поменялось.За то время пока я спал на меня глазел этот паразит,из за этого у меня началась боль в голове,похоже я не смогу спасти всех от этой болезни,С каждым днем мое состояние ухудшалось,у меня начала слазить кожа по всему телу,кожа слазила в большом количестве и довольно быстро.Я чувствую что скоро стану таким же ужасным и противным коконом,из которого в итоге выйдет паразит.

Ключевые слова: Паразит друг заражение авторская история

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