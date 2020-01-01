Дорога через кладбище

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:24

Причина: Изменен раздел.

Liana787 Просмотров: 77 Комментарии: 0 +3 Вчера, 22:24 by

Хочу рассказать историю которая случилась с моей тётей Аллой. Женщина она была с сильным но сложным характером, 30 лет проработала в советской торговле. Сталкивалась с контролем советской власти. Местные уголовники носились с краденным, подростки воровали булочки, девяностые не загорами. Стали ввозить сникерсы, жвачки. Находились смельчаки кто стал делать "левые" фальшивые накладные и делиться деньгами с начальством. Насмотрелась она на добрых и стервозных покупателей, так что могла уже сказать и предугадать некоторые вещи про них, и точно понимала людей. Но один момент она не поняла потому что это было нечто паранормальное. Об этом расскзывала не раз. В 4 - 5 утра, в январе ей нужно было идти пеши на работу чтоб открыть магазин и готовиться к проверке. Была заводская жизнь, коммунистический строй, униформа, люди не имели права отлынивать от труда какой бы тяжёлый он бы ни был, часто приходили проверяющие. Помойму хбсс называлось. Хлебные заводы работали ни свет ни заря и хлеб пекли для магазинов тоже очень рано. Вот тётя попросила завести ей будильник пораньше. Завели ей, она подумала что надо бы ещё пораньше, чего то он трещал, не завёлся как надо, так тётя снова его завела чтоб уже наверняка. Поснулась и побежала в потёмках на работу. Луна светила как всегда. А на самом деле ночь глубокая. Тётя пошла через старое кладбище что бы сократить дорогу, она часто так делала, говорила, живых бояться надо. На том кладбище были необычные кресты и полуразрушенные памятники, старорежимные имена. Идёт она по дороге и видит недалеко от неё женщина молодая ходит, одежда на ней летняя, а именно платье длинное и светлое, до пят, вроде из фаты. Зима на дворе. Тётя подходит ближе и эта женская фигура медленно так прохаживается туда, сюда. Женщина в платье нагнула голову и всё ходит. Что то она искала там на земле между могил. Волосы у неё были распущенные неопределённого цвета. Тётя её позвала, что то сказать хотела, а та всё в пол смотрит и не оборачивается, никак не реагирует, молчит, вроде обронила что то и не поднимая головы смотрит вниз только, плечи, руки опущенны.Тут тётя потихоньку поняла, что странно это и ускорила шаг. Женщину она видела в углу кладбища, в тупике возле оградки. Через какое то время тётя рассказала некоторым людям которым "повезло" жить недалеко к погосту, может ли такое быть, что за место возле ограды поспрашивала. И пожилой мужчина который жил рядом с этим местом вспомнил, был он маленьким, лет десяти, кладбище было шире, хоронили там невесту, много народу пришло с ней попрощатся, старухи в чёрном пособирались, причитали. Девушка отравилась ядом вообщем покончила с собой, нашли её в собственном доме. Отравилась из за парня, может беременная была и он отказался от неё или просто обезчестил, время то другое было, осуждения и правила. Одели умершую в платье невесты, вроде того. Церква таких не принимала. Попы отказывались совершать некоторые обряды за упокой. Всех приступников, самоубийц хоронили за оградкой кладбища или подальше, как раз в том месте где моя тётя и увидела этот призрак.Тётя Алла прожила еще долго, гадала хорошо мне и подругам, посбывалось всё и мелочи и большие предсказания! Трудно было поверить в нагаданное но потом всё со временем сбылось.Чувствовала она мистические вещи там где любой другой может не почувствовал бы и не увидел.

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