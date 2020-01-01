Домовой

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 05:22

Причина: Изменен раздел.

Вятка Мистическая Просмотров: 137 Комментарии: 0 +2 Вчера, 05:22 by

Ща расскажу чо вспомнила...работала я как-то в магазине и девочка со мной работала,серьезная такая,она врать бы не стала и выдумывать и когда рассказывала чуть слезы у нее не покатились...Вобщем:приехали они загород с ее ухажером и его сыном, сидят пьют пивко на первом этаже и баня топится. А шкаф с одеждой и бельем у них на втором этаже. Эта девушка говорит (буду как будто она рассказывает): мужикам говорю,пошла я на второй этаж полотенца да простыни приготовлю в баню,они-иди и сидят телик смотрят.Я значит поднялась,открыла шкаф,роюсь песенки пою под нос. А там как дверь у шкафа откроешь она получается обзор на лестницу загораживает. выбираю белье и слышу ступеньки скрипят от шагов,думаю ну гады мужики напугать меня решили,подкрадываются, как шаги стали совсем близко,я хоп и голову из-за дверцы высунула...ииииииии...дар речи потеряла,знаете как бывает во сне ни орать ни бежать не можешь,также, на лесницах стоит дед мохнатый ростом с ребенка лет 7-8 смотрит на меня и улыбается,секунд 30 смотрели друг на дргуа,потом я опять за дверь шмыг-воздуха глотнуть чтоб заорать ,обратно выглядываю нет никого. Заорала,мужики прибежали чо случилось?Думала насмех поднимат,а сын у мужика сказал,что тоже видел,но его обсмеяли,теперь не до смеха,подтвердилось.И она нам говорит,девочки могу поклясться хоть на иконе что это не померещилось и что я не вру, я говорит его всего рассмотрела и он шевелил губами глазом подергивал, такое не может показаться,не пьяная же и не сумашедшая. Я ей поверила. Вот такая история. Чо за дед был фик знает,домовой наверное.Автор - Маруся.

Ключевые слова: Кировская область Вятка нечистая сила домовой напугал деревня

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