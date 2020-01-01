Интервью

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:28

Причина: Изменен раздел.

Cойер Просмотров: 104 Комментарии: 0 +2 Вчера, 16:28 by

- Вы утверждайте, что были с самого начала? – спросил журналист.- Все верно. – ответил Демиург.- Не на миг не отлучались?- А куда мне отлучатся... кругом была тьма. – улыбнулся Демиург.- Пустота, вы имели в виду? – хотел поправить журналист.- Нет, вокруг зияла кромешная тьма. Ни звезд, ни планет, ничего вокруг. Только Тьма.Творец играл в шахматы с Тьмой. Сложно представить где они находились. Вокруг черная пустота, ни звезд, ни планет. Никого света, мерцания и блика. Чистый темный холст.- Ты же знаешь, что я никуда не уйду. – сказала Тьма и конем забрала пешку.- Нам не нужны ссоры – это ни к чему не приведет. Мы бессмертны – Творец сходил слоном и представил угрозу коню.- Что ты тогда хочешь?Творец поведал Тьме о земле; о голубом небе, о водах протекающие на земле. Рассказывал о живых существах и их роль в жизни вселенной, которые будут населять воду и сушу. И поведал о разумном существе: «человеке».- Это интересный проект. – говорила Тьма. – а какой мне прок с твоей земли?- Будет огромная горящая сфера согревать и давать жизнь всему живому. Земля будет кружиться вокруг сферы, когда она будет повернута другой стороной, сфера не будет освящать землю, и там будет твое правление.- А потом земля повернется к сфере другой стороной, то будет свет - твое царство. – говорила Тьма - день и ночь - добавил Творец.Тьма посмотрела на шахматную доску. Клетки... День и ночь. - думала Тьма. И бесцветные клетки шахматной доски, поделись поровну на белое и черное.- Зачем тебе все эти хлопоты? Ты не из тех кто любит тщеславие, зачем тебе так называемый «человек»?- ... мы живем очень давно с тобой... - говорит Создатель.- Я согласен. – поняла Творца на полуслове – одиночество любого наскучит.- Так, стоп. – сказал журналист. – вы меня уверяйте что присутствовали в разговоре о создание человечества? – Эдика предупредили что гость будет через чур странным, поэтому он не удивлялся что собеседник говорит.- Не только присутствовал, еще принимал участие в создании.- Что вы создавали?- Коротко объяснить, я подавал отвертку Богу. Так будет понятней.- Хорошо. Как появился человек или первые существа похожи на него?- Если имейте в виду приматов, то это заблуждение. Человек не от них произошел. На самом деле, прошло множество цивилизаций перед тем как появились вы, и вы об этом даже не знайте.- Например, Атлантида?- Это одна из цивилизаций. Атлантида - весьма удачный проект. Она существовала на самом деле, но мы сейчас не об этом.- Бог, договорился с Тьмой что бы сотворить жизнь на земле, я правильно говорю? – говорил Эдик- Разумеется. Во всех священных книгах не упоминается о тьме. Бог пришел, все сотворил, но что бы до прихода Бога... вечная тьма.Журналист молчал, ведь он был прав. Что было до прихода Бога? Бескрайняя Тьма. Почему же никто об этом не говорит. Уж очень быстро ответы свались на голову, не все успеваешь осознать.- У нас уже время подходит к концу. – подметил Демиург.- Почему?- Посмотрите новости. – журналист не сразу достал телефон. Он последние сводки событий в мире. Эдик несколько раз перечитал новости, просмотрел видео повторно как президент выступает с сообщением к народу. И все ровно не мог поверить происходящим.- Первые ядерные удары по городам... - промолвил бледный журналист.- Именно. – сказал Демиург вставая с кресла – пару недель покидайтесь ракетами как дети песком друг в друга, а выжившие будут основывать новую цивилизацию. – помощник Бога надел шляпу и накинул в пальто – этот сценарий я уже видел. А ты не бойся, душа бессмертна. Реинкорнируешь

Ключевые слова: Рассказ мистика демиург авторская история

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