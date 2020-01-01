Настольная игра "Rizzah the pig"

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:41

Причина: Изменен раздел.

4fi Просмотров: 39 Комментарии: 0 0 Вчера, 22:41 by

---Глава 1 "Rizzah"---Когда мне было 6 лет, игры "бродилки" были очень популярные, но дорогими.В один из дней мне мама подарила всё же одну из таких игр она называлась "Rizzah the pig".Очень красивая была упаковка так что я не за медлительно приступил смотреть видео-обучение которое шло в комплект.По началу всё шло гладко.На видео была стена в которой была дырка а в ней был Rizzah который объяснял правила игры.Но в один момент стал крававо-красным он, был молчал и смотрел на меня своими пустыми белыми глазами.Я слышал чьи-та голоса, которые шептали "Это Rizzah он здесь главный!"В тот момент я не выдержал и побежал к маме всё рассказывать, после этого мама выдернула шнур и видео выключилось.---Глава 2 "Уничтожение"---Когда я уже повзрослел у меня появилась девушка.И вот мы с девушкой решили прибраться в кладовой и тут бац!Я вижу ту самую игру после этого ко мне подходит моя девушка и спрашует "Всё ли в порядки?"Тогда я ответил "НЕТ".И объяснил почему, после этой истории она предложила сломать эту кассету.Тогда я подскочил и сказал точно!Я включил кассету и началось...у Rizzah'a начала идти кровь из глаз, а сам Rizzah стал крававо-красным он был весь в крови, а самое главное он молчал и смотрел на меня своими пустыми белыми глазами.Я слышал чьи-та голоса, которые шептали "Это Rizzah он здесь главный!"Тогда я сказал "Ну, давно не виделись?"Я взял лом и начал у него на глазах Ломать кассету, но он лишь усмехнулся.Открыл рот во всю пасть и Сожрал нас....---Глава 3 "Это был сон"---Тогда я резко проснулся, пробормотал себе под нос "Вух...это был сон, всего лишь-то про Rizzah'a".Потом я резко вскочил с кровати и заорал "проRIZZAH'a!?!?".Потом я побежал в кладовку, а там была моя девушка и она сказала "А!Вот ты где, я как раз хотела сообщить тебе то что выбросила там какую-то игру настольную".Я успокоился, извинился и начал убирать в кладовой, тогда я решил не говорить что это была за игра...---Эпилог---В тот день после уборки я, как обычно, залипал в интернете и тогда я наткнулся на такую статью.То что на фабрике этих игр перед выходом игры "Rizzah the pig" прямо в 1 дубле рекламы у Rizzah'a начала идти кровь из глаз, а потому что внутри оставалось ещё немного мыла, причём прошу заметить ТОКСИЧНОГО!И из-за этого актёр игравший Rizzah'a умер прямо во время съёмки рекламы.После этого на следующий день мать этого актёра пришла и сказала что-бы эта кампания оплатила похороны своего сына то-есть актёра так как, актёр умер из-за костюма этой кампании.Но кампания отказалась оплачивать.Тогда мать этого актёра натравила мясом свиньи демона Хаззира на эту кампанию.Но кампания лишь сильно засмеялась и даже ради "прикола" назвала Свинью ведущего этой игры, Риззахомм.Если перевернуть слово Риззах получиться имя этого демона Хаззир, а назвать имя демона пускай даже и задом наперёд это означает пригласить его в гости.Из-за этой "шутки" кампания уже через год закрылась, а начальник этой кампании уже через 2 года умер.

Ключевые слова: Игра настольная игра свинья авторская история

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