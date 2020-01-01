Не та, за кого себя выдаёт

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 16:27

Причина: Изменен раздел.

Pifagor Просмотров: 80 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 16:27 by

- Девушка! - обратился Матвей- Вы что-то хотели?- Да нет, просто решил с вами познакомиться. Вы меня очень впечатлили своим внешним видом- Ой, ну спасибо, - засмущалась молодая девица- Давайте сходим вместе куда-нибудь, не могли ли вы, оставить мне свой номер телефона?- Я вижу вы умеете приглашать девушку на свиданье, записывайте...Девица продиктовала Матвею свой номер телефона. Молодой человек не мог оторвать глаз от неё, она была очень красива. Её длинные светлые волосы были будто позолочены, глаза сверкали словно изумруды. Матвей сразу же влюбился. Это была любовь с первого взгляда...Он шёл домой и сиял от счастья.- Как мне могло так подфартить?! - говорил, в уме про себя паренёкМатвей не знал как удивить эту красотку. Он простой парень с села, который недавно приехал в город. Матвей решил позвонить своему старому знакомому, что бы тот дал совет. На следующий день у Саши звонит телефон.- Алло, - ответил Александр- Привет Саш, мне нужна твоя помощь, - сказал Матвей- Хорошо, говори...- Это не телефонный разговор, когда сможешь приехать ко мне?- Ну если хочешь через 30 минут буду у тебя- Окей, жду!С небольшим опозданием, Саша приехал к своему другу домой. Матвей с нетерпением ждал его.- Ну ещё раз привет! - сказал Саша- Привет, слушай есть дело, мне тут девушка одна понравилась и я хочу её пригласить на свидание, не поможешь?- Конечно помогу! Давай размышлятьДолго они думали как удивить девушку. Было много разных версий, но остановились на одной - полёт на воздушном шаре. Это был рискованный шаг, ибо они ещё друг друга толком не знают, что тут говорить, Матвей даже имени её не знает, но паренёк смелый и всё-же решил рискнуть. Спустя два дня, после встречи парень звонит своей возлюбленной и приглашает её погулять. Девушка ждала этого звонка и не долго думая - согласилась. Матвей, как настоящий джентльмен, приехал с букетом роз к ней домой. Она поблагодарила за подарок, и они пошли гулять - ну так думала девушка. По пути Матвей много чего спрашивал у неё. Он наконец-то узнал как её зовут. Её звали Нелли. Уже темнело, Нелли спросила у Матвея:- Куда мы идём?- Пока секрет, - сказал Матвей- Я надеюсь ты не маньяк- Ну увидишь, - смеясь сказал пареньИ вот, они вышли в открытую местность. Там их уже ждал большой воздушный шар. Нелли заплакала от счастья. Такого она точно не ожидала. Она обняла Матвея и поцеловала его в щёку. Они долго парили над ночным городом, всё сверкало... Это было неимоверная красота.- Я никогда не забуду этого, спасибо тебе большое, - сказала Нелли- Для такой милой и красивой девушки нечего не жалко!И вот пришло время расходиться по домам. Девушка ещё много раз плакала от счастья и благодарила парня. Когда они разошлись, Матвей позвонил другу и сказал: "Вечер удался!"Через неделю девушка сама решила сделать ему сюрприз и первая позвонила ему. Он не ожидал. Нелли пригласила парня поехать вместе в маленькое путешествие. Матвей не зная куда согласился.- Собирай вещи, я тебе обещаю, поездка тебе запомниться на всю жизнь!- Я в предвкушении, - сказал МатвейНа следующий день парень как всегда подъехал к дому девушки и ждал её. Нелли была одета очень красиво. Такси она заранее вызвала. Парень даже не знал куда они едут, но он и не хотел знать, с такой красавицей хоть на край света! Они сели в такси и поехали. Ехали они долго, очень долго. Прошло уже 30 минут как они выехали за город. И тут у парня возник вопрос:- Так куда же мы едем?Но девушка сразу начала разговор о другом и он уже забыл что спрашивал. Прошло ещё 20 минут и они были на месте. Матвей с Нелли вышли с машины. Они приехали к какому-то огромному заброшенному зданию.- Пошли кое-что покажу, - сказала девушкаВлюблённый парень взял её за руку и они вместе направились в не очень безопасное на вид здание. Когда они вошли он увидел светлую, большую комнату, с высокими потолками. Матвей удивился, комната была пуста. Девушка с ухмылкой спросила:- Страшно?- Та нет вроде, - ответил МатвейНу вот и хорошо, самое интересное ещё впереди! У Матвея зазвонил телефон, парень посмотрел на экран, и увидел что ему звонит Саша, но он не хотел ему отвечать, слишком уж не та обстановка. Нелли взяла его телефон и выключила на нём звук, сказав: " Что бы не мешал." И тут она скручивается и падает от боли на холодны пол, Матвей подбежал к ней и начал её поднимать, в ответ она кричала: "Не подходи ко мне! Отойди сказала!". Парень не понимал что происходит и отошёл от неё. У Нелли сзади начали прорезаться сквозь одежду крылья. Её красивые волосы выпали в один миг. Глаза, которые сияли словно изумруды, вмиг стали чёрными, как ночь. Вокруг девушки кружил холодный ветер, её скручивало от боли. Матвей испугался, он не понимал что происходит. И тут, в какой-то момент, ветер стих. Нелли взлетела и заорала! Девушка нечеловеческим голосом сказала: "Прежде чем ты умрёшь - ты будешь очень долго мучиться!" Матвей был сам не свой. Он хотел кричать, но его страх ему не давал этого сделать. И тут из неоткуда в здание врывается Саша и кричит:- Выходи отсюда, пока эта тварь тебя не убила!Матвей повернулся к выходу, где стоял его друг и увидел как ржавые железные прутья протыкают его насквозь.- Тварь! Что ты сделала?! Что ты такое?! - прокричал МатвейНо чудище не захотело с ним дискутировать на эту тему, и достало из под своей чёрной мантии острый, словно лезвие серп.

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