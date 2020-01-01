Хорошо ли постоянство?Сон ли это?
Вот уже который год мне снится один и тот же сон. Каждый день моей сознательной жизни.
Я иду по улице своего города. Вокруг такие знакомые деревянные дома, времён СССР, наверное. Я точно знаю, что в этих домах никто не живёт. Но почему-то в них горит свет. Мне становится интересно (каждый,чёрт возьми,раз), кто же эти смелые(или наглухо отбитые) люди, решившие жить здесь.
Я подхожу к одному из домов, встаю на носочки и пытаюсь дотянуться до окна (рост 157, думаю, низкорослики меня поймут),и вот пока я держусь за подоконник, пытаясь подтянуться, кто-то(или что-то?) хватает меня за руки и начинает тянуть внутрь.
Я чувствую, что это нечто имеет очень холодные руки(или что это такое?), очень склизко и мерзко.
И каждый раз я просыпаюсь за секунду до того, как попадаю внутрь.
Так продолжалось около лет 17-19.
Но сегодня ночью что-то изменилось.
Всё тот же сон, те же дома. Но свет в них не горит.
Я не особо верю в экстрасенсов, телепатов и подобных жуликов.
Но не спроста ведь мой сон изменился.
Не знаю зачем, но я начала вести дневник с того дня, как сон изменился.
День 1.
Ха-ха. Какой там номер у психиатрической лечебницы?
Из-за того, что изменился сон - начинать вести учёт дней, это странно.
Ну да ладно.
Сегодня я проснулась как обычно, в 7:30, умылась, поела и поехала на работу.
На работе случился забавный казус.
Мой начальник (отвратительный человек. Если бы в нашем мире существовали орки, то он был бы их главарём), так вот, мой начальник, торопясь в свой кабинет, столкнулся со мной, разлил на меня свой кофе и. Извинился !
Человек, который не платил нам зарплату больше трёх месяцев, чтобы накопить себе на отпуск, который удлинял нам рабочий день и сокращал количество выходных, извинился передо мной!
Ну да ладно, подумала я. Может, у него девушка появилась и эта ночь была у него самой лучшей за последние лет пять.
Но чем дальше в лес, тем больше азарта.
Когда после мучительно долгого дня я ехала домой, с мыслями о том, что моя горячо любимая кошка опять пометила всё, что можно, кроме лотка, и что мне придётся потратить большую часть вечера на уборку и поиск её мин, и, зайдя в квартиру я поняла, что ничего она не заготовила. Война закончилась или кошки не стало?
Но нет, зайдя в комнату я увидела её, мирно спящую на кровати. Никаких мин нигде не было. Я уже подумала отвезти её в ветклинику, мало ли, вдруг она заболела.
Но, потратив освободившееся время на себя, я решила записать всё произошедшее со мной сюда и сейчас со спокойным сердцем я ухожу спать.
Дополнение: сейчас почти три часа ночи, я спокойно спала, но сон стал вновь другим. Я всё так же шла по улице. Но домов вообще не было. Ничего не было, кроме бесконечной улицы. Я проснулась с чувством страха и решила, что если запишу это, то мне полегчает.
Вроде помогло.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:44
Причина: Изменен раздел.
Сегодня, 12:43 by Mc.WatsonПросмотров: 23Комментарии: 0
Ключевые слова: Сон дома изменения авторская история