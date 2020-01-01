Хорошо ли постоянство?

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:44

Причина: Изменен раздел.

Mc.Watson Просмотров: 23 Комментарии: 0 0 Сегодня, 12:43 by

Вот уже который год мне снится один и тот же сон. Каждый день моей сознательной жизни.Я иду по улице своего города. Вокруг такие знакомые деревянные дома, времён СССР, наверное. Я точно знаю, что в этих домах никто не живёт. Но почему-то в них горит свет. Мне становится интересно, кто же эти смелые(или наглухо отбитые) люди, решившие жить здесь.Я подхожу к одному из домов, встаю на носочки и пытаюсь дотянуться до окна,и вот пока я держусь за подоконник, пытаясь подтянуться, кто-то(или что-то?) хватает меня за руки и начинает тянуть внутрь.Я чувствую, что это нечто имеет очень холодные руки(или что это такое?), очень склизко и мерзко.И каждый раз я просыпаюсь за секунду до того, как попадаю внутрь.Так продолжалось около лет 17-19.Но сегодня ночью что-то изменилось.Всё тот же сон, те же дома. Но свет в них не горит.Я не особо верю в экстрасенсов, телепатов и подобных жуликов.Но не спроста ведь мой сон изменился.Не знаю зачем, но я начала вести дневник с того дня, как сон изменился.Ха-ха. Какой там номер у психиатрической лечебницы?Из-за того, что изменился сон - начинать вести учёт дней, это странно.Ну да ладно.Сегодня я проснулась как обычно, в 7:30, умылась, поела и поехала на работу.На работе случился забавный казус.Мой начальник, так вот, мой начальник, торопясь в свой кабинет, столкнулся со мной, разлил на меня свой кофе и. Извинился !Человек, который не платил нам зарплату больше трёх месяцев, чтобы накопить себе на отпуск, который удлинял нам рабочий день и сокращал количество выходных, извинился передо мной!Ну да ладно, подумала я. Может, у него девушка появилась и эта ночь была у него самой лучшей за последние лет пять.Но чем дальше в лес, тем больше азарта.Когда после мучительно долгого дня я ехала домой, с мыслями о том, что моя горячо любимая кошка опять пометила всё, что можно, кроме лотка, и что мне придётся потратить большую часть вечера на уборку и поиск её мин, и, зайдя в квартиру я поняла, что ничего она не заготовила. Война закончилась или кошки не стало?Но нет, зайдя в комнату я увидела её, мирно спящую на кровати. Никаких мин нигде не было. Я уже подумала отвезти её в ветклинику, мало ли, вдруг она заболела.Но, потратив освободившееся время на себя, я решила записать всё произошедшее со мной сюда и сейчас со спокойным сердцем я ухожу спать.сейчас почти три часа ночи, я спокойно спала, но сон стал вновь другим. Я всё так же шла по улице. Но домов вообще не было. Ничего не было, кроме бесконечной улицы. Я проснулась с чувством страха и решила, что если запишу это, то мне полегчает.Вроде помогло.

Ключевые слова: Сон дома изменения авторская история

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