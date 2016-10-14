Сон или явь?

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:28

Причина: Стилистика автора сохранена

Веснянка Просмотров: 602 Комментарии: 9 +16 Вчера, 21:28 by

Обычный весенний апрельский вечер. Я уложила спать ребёнка и не заметила, как уснула сама.Среди ночи проснулась от мягкого толчка и чувства лёгкости. Ну, не устала днём, выспалась. И такое тоже бывает, правда, проснуться среди ночи быстро и полностью отдохнувшей - такого ещё не было.За стеной соседи смотрят телевизор. За окном мягко светит фонарь, и я вижу в полумраке всю комнату: обстановка кажется какой-то уютной, богатой на вид, "добротной", чего при свeте дня и не скажешь, так как мы готовимся к переезду. Вроде всё моё и хорошо знакомое, но в то же время что-то изменилось. Как будто в фотоаппарате навели резкость, и всё стало исключительно ясным и чётким.Я встаю и иду в ванную умываться, заодно удивляясь тому, как ярко там горит свет. Такого яркого накала я не видела ещё никогда, и ванна сверкает в её свете, прямо как драгоценный камень.Умываюсь и думаю: "Ну почему же я ушла из больницы, никого не предупредив? Ах да, это же был сон! Минутку, какой сон?.. Мне ведь ничего не приснилось, а про больницу и тем более!".Снова произошел мягкий толчок, и я снова оказываюсь в комнате, снова в постели.Соседи за стеной смотрят телевизор, за окном горит тусклый фонарь, только комната выглядит теперь так, как ей и полагается перед переездом - уныло.Свет в ванной выключен, и когда я его включаю, то горит он по-прежнему тускло. Недавняя яркость всего вокруг исчезла, и я умываюсь, чтобы прогнать внезапно навалившуюся усталость и тяжесть.Что это было в течение нескольких секунд?.. Сон, который показался ощутимее любой яви, или что-то другое? Мне хотелось бы узнать ваше мнение.Благодарю за внимание.

Ключевые слова: Комната свет ванная мысли авторская история

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