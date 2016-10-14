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Истории из жизни / Сны

Сон или явь?

Обычный весенний апрельский вечер. Я уложила спать ребёнка и не заметила, как уснула сама.

Среди ночи проснулась от мягкого толчка и чувства лёгкости. Ну, не устала днём, выспалась. И такое тоже бывает, правда, проснуться среди ночи быстро и полностью отдохнувшей - такого ещё не было.
За стеной соседи смотрят телевизор. За окном мягко светит фонарь, и я вижу в полумраке всю комнату: обстановка кажется какой-то уютной, богатой на вид, "добротной", чего при свeте дня и не скажешь, так как мы готовимся к переезду. Вроде всё моё и хорошо знакомое, но в то же время что-то изменилось. Как будто в фотоаппарате навели резкость, и всё стало исключительно ясным и чётким.
Я встаю и иду в ванную умываться, заодно удивляясь тому, как ярко там горит свет. Такого яркого накала я не видела ещё никогда, и ванна сверкает в её свете, прямо как драгоценный камень.
Умываюсь и думаю: "Ну почему же я ушла из больницы, никого не предупредив? Ах да, это же был сон! Минутку, какой сон?.. Мне ведь ничего не приснилось, а про больницу и тем более!".
Снова произошел мягкий толчок, и я снова оказываюсь в комнате, снова в постели.
Соседи за стеной смотрят телевизор, за окном горит тусклый фонарь, только комната выглядит теперь так, как ей и полагается перед переездом - уныло.
Свет в ванной выключен, и когда я его включаю, то горит он по-прежнему тускло. Недавняя яркость всего вокруг исчезла, и я умываюсь, чтобы прогнать внезапно навалившуюся усталость и тяжесть.

Что это было в течение нескольких секунд?.. Сон, который показался ощутимее любой яви, или что-то другое? Мне хотелось бы узнать ваше мнение.
Благодарю за внимание.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:28
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 21:28 by ВеснянкаПросмотров: 602Комментарии: 9
+16

Ключевые слова: Комната свет ванная мысли авторская история

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Комментарии

#1 написал: Лесная ведьма
Вчера, 21:36
+2
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Комментариев: 19
Сон скорее всего, у меня нечто похожее было
Зарегистрирован: 14.10.2016
#2 написал: Zlev
Вчера, 21:50
+2
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Ехал однажды в деревню дном, чувствую засыпаю. Нашел удобный "карман", стал, затянул ручник. Поднимаю голову и вижу, что метрах в тридцати от меня стоит на встречке машина, прямо в середине полосы. Что такое думаю? Тут из машины медленно вылезает какая-то тень и пролетая мимо, толкает мою машину. Тоже запомнилось ощущение очень мягкого толчка. От него я просыпаюсь - проезжающая мимо фура качнула мою машину. На улице уже сумерки, гляжу вниз - ручник затянут, значит в сон провалился сразу после того, как его затянул...
Зарегистрирован: 7.01.2017
#3 написал: Tigger power
Вчера, 21:53
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Думаю, что был сон, приятный и яркий. Иногда такие сны снятся, и запахи там, и тактильные ощущения, и чувства сильные. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#4 написал: Elinor
Вчера, 22:47
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Думаю, это был сон
Зарегистрирован: 29.08.2016
#5 написал: Winnie-the-Pooh
Вчера, 23:03
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Комментариев: 9 115
Да, бывает подобное. Знаю человека, который с устатку может вот так вот на секунды нырнуть в сон, а буквально через полминуты вынырнуть оттуда, да еще и, как правило, с каким-нибудь забавным комментарием, типа "утка, утка жрет мои шашлыки!", или "я не брал пассатижы"....что уж он там видит в этих коротких снах, кто его знает. Он, когда приходит в себя, сам уже не помнит...
Зарегистрирован: 20.11.2011
               
#6 написал: adder
Вчера, 23:42
+1
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Публикаций: 7
Комментариев: 99
+ у меня нечто подобное иногда бывает. правда немного по-другому. проваливаясь в сон, могу одновременно ощущать себя и лежищей на кровати, и, например, посреди кухни. а если в такой момент меня что-то "вытолкнет" из сна - телефонный звонок, например, то глаза открываю полностью отдохнувшей
Зарегистрирован: 19.10.2015
#7 написал: Snejnay
Сегодня, 00:11
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Репутация: (186|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 194
Похоже это был сон - но как явь. Бывают такие сны - яркие, запоминающиеся с тактильными ощущениями.

Я например часто летаю в своих снах. Объяснить это толком не могу. Когда лечу набираю воздуха и поднимаюсь выше. Ощущения полета непередаваемы. И самое странное вижу дома друзей. Как то однажды мои друзья купили дом. Я ничего не знала об этом доме. И странно я увидила в одном из полетов дом на берегу реки. Залетев в этот дом увидила комнаты, мебель. Видила и друзей в этом доме. Потом им этот дом описала. Описала и противоположный обрывистый берег реки . Сказать что они были удивленны - ничего не сказать. В общем я описала их дом, который никогда не видила в подробностях. Понятное дело теперь стараюсь не рассказывать о полетах. У нас же как?! - что то увидишь и ярлыки приклеют. Да еще потом святой водой вслед брызгать начнут))))
Зарегистрирован: 14.10.2016
#8 написал: умница
Сегодня, 00:24
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Скорей всего - это был просто сон, у меня тоже иногда бывают такие реалистичные сны, когда сложно отличить сон от яви.
Зарегистрирован: 29.12.2014
#9 написал: Forgotten Doll
Сегодня, 07:47
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У вас было ложное пробуждение, вещь довольно популярная у тех, кто занимается осознанными снами. Насколько я поняла, перед пробуждением вы осознали, что спите? Очень часто одно только это будит людей, но если ОСы практиковать, то можно удерживаться в этом состоянии долгое время, познавать астральный мир и себя заодно, открывать новые границы, возможности и краски )
Зарегистрирован: 4.08.2015
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