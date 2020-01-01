Зависть 1 часть

sara cat Просмотров: 50 Комментарии: 0 -3 Вчера, 22:14 by

Эх с чего бы начать? Всё началось с звонка друга-Алло ты скоро? Мы на хате собираемся у Егора.Егор- это мой самый лучший друг. Там ещё будет Катя и Яна это близняшки, которые внешне похоже друг на друга. Так же там был Олег ну это парень, который мне звонил. скажем одним словом- заводила. Там был ещё Андрий он был красавчиком и за ним бегали многие, но его сердце осталось холодным.Так вернёмся к диалогу:-Да скоро буду только без меня не начинайте.Мы собирались в честь Нового года. За этот год со мной произошло много перемен в лучшую сторону. Я стала серьёзней относиться к жизни и не собиралась больше тратить деньги на сигареты и алкоголь.Собиралась я медленно. Осматривая комнату пропитанную запахом моими любимыми духами я вспоминала об уходящем годе. Я вспоминала о том как я много сил потратила на отказ от алкоголя и сигарет как я посещала психолога который помогал мне душевно успокоиться как я старалась не в мед институте днями не спала курсовые делала. Кстати говоря я друзей тоже вытаскивала из этого дерьма. И честно сказать я об этом жалею так как появилась у меня новая соперница это Катька. Это очень серьёзный соперник. У неё даже пропусков нету! Но она помогает нуждающимся и при этом она берёт доп задания (всегда выполняет на отлично) и ещё при этом выглядит очень хорошо даже синяков нету не говоря уже об её габаритов. И преподаватели такие "Садись катенька как всегда справилась на отлично. Вот берите пример всегда всё делает на отлично!" Ну не может быть так чтобы человек был идеален... хотя постойте-ка у неё гастрит. Она в прошлом ела очень много фастфуда и была очень жирной. Теперь она стала худой и подтянутой.В этот день я была полна зависти и решительности. Немного покопавшись в интернете я узнала про непереносимость красного перца. План был спланирован. Когда все уйдут из за стола я ей насыплю в тарелку в бокал и вообще во все блюда красного перца (у других не было гастрита). И тут я подумала а вдруг не сработает? Я поняла что без яда не обойтись.Выходя на улицу я захватила яд и понеслась на последнюю маршрутку. Ехала не долго. Приехала когда все готовились Катька хвасталась своими салатами Яна сервировала стол Олег я так поняла был тамадой Андрий жарил мясо и картошку. Меня встретили хорошо. Я сразу принялась помогать с едой.И вот все уже сели за стол. и тут Катя просит передать ей голубца. Я не упуская возможности подложила немного крысиного яда когда та отвернулась. Но она чёрт возьми взяла не тот. Она взяла нормальный. И тут Егор берёт тот который был с крысиным ядом. Я оцепенела смотря как он его уплетает жадно вкушая этот голубец. Я поняла что он почувствовал странный привкус. После полуночи были танцы Олег был ещё и диджеем. И вот я вижу как он вяло идёт на кухню чтобы выпить воды. Так же он жалуется на мигрень и диарею. Я заметила ухудшение зрения и слуха...

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