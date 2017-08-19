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Страшилки

Одно новое сообщение

Меня зовут Елена. Мне 17, живу одна.

Это был самый обычный вечер. Такими вечерами я просто сижу дома, поедаю пачками чипсы за просмотром сериалов. Или общаюсь с друзьями в вк. Все было как всегда, ничего нового: все новости просмотрены, никто не пишет. Я ушла из вкладки, поставила скачиваться новый сериал. Сижу, жду. Как вдруг незакрытая вкладка вк выдаёт 1 новое сообщение. Мой аккаунт был не закрыт, поэтому писать мог кто угодно. И сейчас мне написал некий Егор. Я всегда пренебрежительно относилась к подобного рода сообщениям, ещё с детства мама говорила не общаться с незнакомцами. Но что-то все же сподвигло меня открыть это сообщение.

22:32 Е: Привет, красотка. Хочу тебе кое-что сказать, ответишь?
22:34 Я: Чего тебе нужно? Я не общаюсь с незнакомцами.
22:35 Е: Так будем знакомы.

Что-то в нем меня отталкивало, пугало. Но я почему-то все отвечала ему...

22:36 Я: Нет, я даже не знаю, кто ты.
22:36 Е: Этого не нужно, поверь.

Меня стало настораживать это, я кинула странного незнакомца в чс. Но тут же, будто бы он знал, как сложатся события, тот же самый Егор стал писать мне с другого аккаунта. Так повторилось дважды. Это были аккаунты совершенно разных людей, но писал он же. Я решила, что навязчивый гость не отстанет, и всё-таки ответила.

22:45 Я: Что тебе нужно? Отстань уже наконец, ты странный.
22:46 Е: Лишь предупредить. Но сперва давай все же познакомимся. Пришли фотку.

У меня на странице было много фотографий с моим лицом, так что я спокойно могла сфоткаться.

22:47 Я: Теперь ты
22:48 Е: re:
22:49 Я: Но это же моя фотка! Так нечестно.
22:50 Е: Я там, за твоей спиной.

Мне стало не по себе. Холодок пробежал по всему телу.

22:51 Я: Не верю, ты просто меня пугаешь.
22:52 Е: У тебя микроволновка скоро закончит работу, 20 сек. Не морочь мне голову, я боюсь не успеть тебе все рассказать.

Мне стало страшно. Ровно через двадцать секунд я услышала звонок. Это вчерашние макароны, которые я поставила минуту назад. Но я не могла просто заблокировать его.

22:55 Я: Кто ты, мать твою?!
22:56 Е: Егор Калинин. Послушай, времени мало. Тебе нужно срочно убегать из дома. Собери самое важное, иначе потеряешь. Я больше не смогу тебе писать. Это очень важно.

Дальше Егор отключился. Я ещё много раз пыталась писать на эти странички, но мне отвечали их хозяева. Они говорили, что, вероятно, их взломали или просто что я сошла с ума. Когда я пыталась делать скрины, ничего не было.

Но тут я вспомнила, что заблокировала страницу самого Егора, и решила посмотреть ее. Тогда я даже не обратила внимания.

Егор Калинин, 17 лет, последний раз в сети: два года назад. Я офигела, мягко говоря. Вся стена была усыпана соболезнованиями. Егор погиб два года назад, сгорела квартира. Та квартира, в которой я сейчас живу...

Я быстро собрала все вещи, к счастью, их было немного, и стремительно побежала вниз по лестнице. Села в машину и отъехала от дома.

Не знаю, как это объяснить. В один момент квартира снизу вспыхнула, из окон высовывались языки пламени. Люди отчаянно орали, через пару минут приехали пожарные. Квартира номер 33 сгорела дотла, ничего не осталось... Номер 33... Моя квартира...

0:33 Егор Калинин: Молодец...

Я давно уже уехала из города, но этот случай вспоминаю до сих пор. Кем был этот Егор? Как он смог предупредить меня? Квартиру, к слову, больше не сдавали. В ней сделали товарный склад. И Егор больше никогда не появлялся, как я ни старалась ему писать, отблагодарить...

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 19:23
Вчера, 19:23 by Sobolevaa077Просмотров: 62Комментарии: 1
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Ключевые слова: ВКонтакте сообщения знаки предупреждение беда пожар незнакомец страх благодарность авторская история

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
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И на "том свете" Егорка Калинин не забывает своих друзей! Молодец! blush
Зарегистрирован: 19.08.2017
               
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