Необъяснимые явления

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:10

Причина: Изменен раздел.

Заманчук Просмотров: 21 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:10 by

1. Начну с менее мистическим. Это было ровно год назад. Я увлекся идеями вегетарианства и решил не есть больше мясо. Прошло пару недель, я уже не в силах был это продолжать, поэтому был на грани срыва. В это время я заметил, что мой внутренний голос иногда произносится не по моей воле. Он мне помогал в жизни, благодаря нему я мог найти спрятанный чужим человеком предмет, предсказывать будущее, правда редко, и тому подобное.Когда я бросил вегетарианство, голос пропал, я стал "простым смертным" и сильно расстроился. Поэтому я снова перестал употреблять мясо. Голос вернулся, но он не всегда срабатывал. Я решил больше никогда не есть мясо, но не тут то было: на дне рождения брата мне заставляли есть шашлыки, я от их давления не сдержался и съел несколько штук. Голос опять пропал.Через некоторое время я снова бросил мясо, но предсказания стали еле слышны. Потом опять заставляли есть мясо.Всё дошло до того, что моё последнее предсказание было в ноябре: оно было связано с итоговым сочинением, которое пишут одиннадцатиклассники. В мыслях пробегло число "3", я подумал, оно означает сколько людей в нашем классе получат не зачет. Но оказалось, что "три" означало количество учеников, которые были на грани не зачета сочинения.Больше у меня никогда не было предсказаний. А жаль, я бы мог написать тогда ЕГЭ на 100 баллов по всем предметам, если бы этот внутренний голос сохранился бы и я смог бы его развить до предела. Но он пропал.2. Вторая история по интереснее. Я делал упражнения для глаз: прилепил к морозильнику чёрную точку и начал смотреть на нее, двигаясь головой вокруг и не снимая с неё внимания. Через некоторое время произошло необъяснимое: морозильник как будто "исказился" и мгновенно передвинулся немного. Громким скрипом, который был во время передвижения, дал мне в этом убедиться.3. Это происходило 3-5 раз. Я просыпаюсь по утрам, а двигаться лень. Через некоторое время я чувствую как вибрирую, а потом взлетаю до потолка, затем сталкиваюсь с потолком и оказываюсь вновь на диване.4. Это было неделю назад. Была сильная гроза. Я, от нечего делать, решил смотреть в окно. Я представил, что было, если бы молния ударила недалеко от меня. И это произошло: в ста метрах от дома ударила молния, она была огромной, а гром был очень громким. Такого я никогда не видел. Самое интересное то, что молния ударила именно в то место, куда я смотрел.И вишенка на торте: в 5-9 лет (не могу вспомнить) я с родственниками проезжали рядом с кладбищем. Я увидел там собачку. Потом дерево загородило её. Затем на том месте, где собака была, никого не было.Вот такие были явления, которые я никак не могу объяснить. Я бы очень хотел понять, от чего это всё было. Я никогда не пил, ничего не употреблял, с психикой порядок.P.S. Возможно я допустил ошибки в тексте. Я просто пишу на телефоне, писать и проверять сложновато. Спасибо за понимание.

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