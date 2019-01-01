Они сожрали моих друзей!

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:03

Причина: Изменен раздел.

Affaciolle (Дрим) Просмотров: 34 Комментарии: 0 -1 Сегодня, 00:03 by

Это произошло 7 лет назад. Мне трудно это вспоминать, но мне освежил память случай с моей соседкой, у которой пропал сын. Он до сих пор считается пропавшим без вести. В последний раз его видели возле заброшенной стройки. В народе это место пользуется дурной славой. Так. Пора перейти к моей истории.Я учился в девятом классе и у нас была группа сталкеров. В этой группе я состоял уже давно, и я прекрасно знал, что на заброшках нету ни капли мистики, а обитают там не монстры, а местные наркоманы и бомжи.В один из прекрасных солнечных летних вечеров мы собрались всей компанией и решили, что пойдём на знаменитую заброшенную стройку. Когда мы пришли уже стемнело и нас это радовало, потому что ночью гулять по заброшкам мы считали веселей, чем днём.Зайдя в здание нам в нос ударил трупный запах. Подумав, что это просто мёртвый кот или пёс, мы поднялись на четвёртый этаж, потому что на нём запаха не было. Немного осмотревшись, мы начали играть в прятки. Первым искал Серый. Я спрятался вместе с Андрюхой, и мы начали ждать, когда он нас найдёт.Мы услышали крик Серого, который резко оборвался. Мы подумали, что он нас разыгрывает, и продолжили сидеть не высовываясь. Через несколько минут мы услышали тихое клокотание. Я выглянул и увидел... Оно жрало моего друга! Существо было худое, как ветка с длинными пальцами с когтями на них. Ноги были длинной чуть-чуть больше рук, и они были с перепонками между пальцев.Я оцепенел от страха, друг тоже выглянул и, испугавшись, затянул меня за бетонную плиту.- Что это? - Сказал друг.- Я не знаю, но нам надо бежать! - Ответил я.- Но как же наши дру... - Андрея перебил вопрос девочек, которые вышли из комнаты.- Серёжа, с тобой всё...Девчонки быстро побежали вглубь здания. Тварь побежала за ними.- Это наш шанс. - Сказал я, и мы с Андреем побежали к лестнице. Я оглянулся и увидел ещё три твари. Тогда я потерял сознание.Я очнулся в больнице. Рядом сидела вся семья и Андрей. Всё списали на несчастный случай. Мне сказали, что Андрей принёс меня в больницу. После этого случая я стал плохо разговаривать. В мою голову надолго засела картина тех трёх тварей...Автор - N and D.

Ключевые слова: Тварь сталкер заброшка прятки стройка

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