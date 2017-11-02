Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


НЛО

НЛО

Это произошло летом, когда я был в классе втором или первом. Уже давно стемнело, но мы с друзьями все равно продолжали гулять во дворе. Никак не могли придумать, чем всё-таки заняться.

Случайно взглянув на небо, я смог разглядеть нечто, напоминающее летающую тарелку. Я видел те самые очертания округлого объекта с выпуклостью сверху и разноцветными огоньками по краям. Сказать, что я был поражён - это ничего не сказать. Это был один из редких случаев, в которых мне удалось почувствовать самый настоящий страх. Впервые за всю жизнь.

Летающая тарелка зависла в воздухе на мгновенье и полетела в нашу сторону. Я что есть духу рванул домой. Бегом поднялся на третий этаж, залетел в квартиру, и, не разуваясь, выбежал на балкон. Выглянув во двор, я ничего не увидел. Мои друзья и летающая тарелка пропали.

Я рассказал всё это родителям. Не думаю, что они поверили мне.

Спросив у друзей на следующий день, что с ними произошло и куда они пропали, я узнал что они просто застыли на месте, а летающая тарелка исчезла на подлете. Скорее всего, включилась защитная маскировка. Но я не уверен, так ли это.

Инопланетяне могли улететь домой, но тогда встает вопрос: зачем они прилетали в наш двор? И не были ли мои друзья похищены для невообразимых научных опытов на их корабле а потом возвращены со стертой памятью?

С той истории прошло много лет. Я уже не уверен, бы ли прилет НЛО на самом деле, или все это мне показалось.

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 22:02
Причина: Стилистика автора сохранена. Изменен раздел.
Вчера, 22:02 by HoLoPeNjOПросмотров: 89Комментарии: 6
+2

Ключевые слова: Неопознанный летающий объект друзья похищение авторская история страшилки

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Космонасть
Вчера, 12:46
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (552|0)
Публикаций: 22
Комментариев: 1 111
Рванул домой,а друзей оставил,герой))) Не знаю,зачем инопланетяне прилетали именно в ваш двор,но ваше поведение их наверняка развеселило))
Зарегистрирован: 2.11.2017
   
#2 написал: t.eir
Вчера, 13:06
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 70
Кто верит в инопланетян. тот их и видит.
Зарегистрирован: 18.05.2018
#3 написал: Космонасть
Вчера, 13:38
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (552|0)
Публикаций: 22
Комментариев: 1 111
Цитата: t.eir
Кто верит в инопланетян. тот их и видит.

Я вас умоляю.
Зарегистрирован: 2.11.2017
   
#4 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 14:35
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (1972|0)
Публикаций: 872
Комментариев: 7 898
А я вот никогда ни с чем таким не сталкивался. Завидую людям, которым хоть что то явно привиделось. Может это их карма такая, видеть то, чего другие не видят. smiley
Зарегистрирован: 19.08.2017
                        
#5 написал: Spirit Forester
Вчера, 15:27
0
Группа: Посетители
Репутация: (155|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 870
Я вот тоже видел нечто подобное. Был вечер, бабушка забрали меня из школы(год 2007-2008) и вела к себе, и вот когда мы подошли к её дому то увидели над школой (не моей, а другой) за тучами 3 светящихся шара, которые повисли над облаками и громкий гул. Продолжалось это секунд 5, а потом плавно стихло.
Зарегистрирован: 18.11.2015
  
#6 написал: Fleur Delacour
Вчера, 18:09
0
Группа: Посетители
Репутация: (77|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 222
Мог и сон с явью спутать, за столько лет. А вообще правда, оставить друзей - не очень славный поступок)
Зарегистрирован: 18.07.2016
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.