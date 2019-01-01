Смелая девочка

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 20:34

Сделано_в_СССР Просмотров: 33 Комментарии: 0 0 Сегодня, 20:33 by

С самого детства, любила играть с мальчишками, бегать по гаражам, драться, в футбол играть. Все это, всегда было ближе, чем куклы и игры в дочки матери. Становясь старше, я полностью заменила в доме отца, который благополучно ушёл, к другой семье ещё до моего рождения. Человек я суровый, вспыльчивый, и несмотря на свой ум, дальновидность и эрудированность, чуть что лезла в драку.Никогда никого не боялась, наоборот, одним своим видом я внушала людям страх, так было бы и по сей день, если бы не тот случай... Апрель 2018 года, выпускной класс, мы с друзьями сидели в детском саду, который был прямо на против моего дома. Пили пиво, рассказывали разные истории.Обычно, друзья всегда провожали меня до самой квартиры, но в тот день, я отказалась от этой формальности, зря. Дом у нас самый обычный, 4 этажа, не новый, после войны построенный, в самом центре города. Зайдя в подъезд, я торопясь перепрыгивала ступеньку за ступенькой, так как время уже было далеко за 23:00. И вот, пройдя площадку второго этажа, я стремительно поднималась к пролёту, между вторым и третьим этажами. В углу пролёта, стояло тело: худощавое, высокое, голые, босые ноги, были сильно покрасневшие.Оно стояло ко мне спиной, словно его как ребёнка наказали и отправили в угол. Апрель месяц, босые ноги, шорты, мешковатая, чёрная куртка, с накинутым на голову капюшоном. Сведя его внешний вид, в одно целое, я естественно подумала что это какой ни будь наркоман, так как в нашем доме это не редкость.Люблю я лезть куда не надо, да и пиво дало о себе знать, я все же ступив на пролёт, спросила: — Извините, с вами все в порядке. Может вам скорую вызвать? Естественно ответа не последовало, я сделав пару шагов, пройдя на лестницу, вновь обратилась к тому, кто стоял у меня на пролёте: — Шёл бы ты отсюда, а то ментов вызову, ты тут живешь? Ну, чего молчишь, наркоман? У себя то поди не гадите, в чужие дома ходите, тут срёте.Я поднялась к двери, к слову, она находится слева от лестницы, то есть прямо рядом с ней, самая первая дверь. Достав ключи из кармана, я начала открывать дверь, боковым зрением поглядывая, на предполагаемого наркомана.Зайдя в квартиру, я потянулась закрывать дверь, и тут, мое периферийное зрение засекло его снова, он уже стоял лицом ко мне, я не успела его рассмотреть. Буквально через секунду, оно резко дернулось в мою сторону, легким движением балерины, оно перепрыгнуло через ступени.Рефлекторно, я захлопнула дверь, руки начали трястись от страха, я начала закрывать двери на замки, но успела лишь, повернуть один внутренний, который открывается только изнутри.Дверь с повышенной прочностью, начала трястись, существо, не знаю что это было, дёргало ручку и пинало дверь, которая вот вот казалось сломается. Как ранее упоминалось, я не из пугливых, по этому пару секунд постояв у двери, с ошарашенными глазами, я метнулась на кухню. Подходя к входной двери, увидела в коридоре мать: — Это что, кто это? Спросила меня, сонная женщина, выглядывая из приоткрытой двери, ее спальни. — Все нормально, наркоман какой то балуется, щас я быстренько манерам его научу, и спать пойдём, хорошо? Ты только зайди к себе, ладно, тихо сиди, не издавай не звука.К слову, я ещё будучи школьницей, посещала «военно патриотический кружок», имела навыки самообороны, прекрасно владела оружием да и вовремя боевых учений, показывала всегда отличные результаты. Будучи человеком здравомыслящим, я верила фактам, науке, хотя бы и глазам. Но никак ни в мистику и не в бога, я всегда находила логическое объяснение.Но именно в тот день я все же мельком увидела его физиономию: безжизненное, бледное лицо, покрытое розоватыми пятнами, темные круги под глазами, впалые скулы. Под темным капюшоном, кажется, скрывался лысый череп. Не мог наркоман с руками тоньше спички так долбиться в дверь повышенной безопасности, аж так, чтоб она ходуном ходила.Загнав маму в комнату и закрыв ее снаружи, предварительно объяснив ей дальнейшие инструкции, в случае если моя оборона падет, и в квартиру проникнут, я отправилась к двери. Моя рука, крепко сжимала, огромный нож, продумав у меня в голове тактику, я начала медленно и тихо открывать дверь, один замок, за другим. Как только я коснулась ключа дверь тут же перестала трястись, ручка приняла исходное положение, все стало тихо. Было понятно, что ему известно где я, и что удумала. Я продолжила тихо поворачивать ключ, от встречи с ним, меня отдалял лишь один поворот ключа, и вот, осталось только опустить дверную ручку.Мясников: Устал повторять! Если ноют колено или тазобедренный сустав, срочно уберите из пищи... Читать далее Я встав в позу, приготовила свою ногу, к резкому толчку, далее, все словно в замедленной съемке: - я открываю дверь, и резко, с размаху, пинаю, предположительно, в живот этому существу. Далее, по хорошему счету, я должна была заблокировать ему пути отступления, мол попался дружочек, не на ту квартиру ты нарвался. И при оказании сопротивления и попытке нанести мне телесные повреждения я должна была обездвижить его путём ранения в бедро.И все было бы так, если бы за дверью кто-то был... развалившись на площадке, я огляделась по сторонам, поняв что наркомана нигде нет, я забежала в квартиру, и закрыла дверь.Вариантов было мало, либо выйти его искать, либо успокоиться на этом. Я знала, что он все ещё в подъезде, так как звука домофона при открытии двери я не слышала. Ни шагов, ни банального дыхания, от пробежки по пролетам, гробовая тишина. Я не знала, где он, я не знала что он может сделать, когда я лягу спать, и это было полнейшим сумасшествием, но я решила выйти, и обыскать подъезд. Вопрос был лишь в том, запереть мне дверь на ключ, или же просто прикрыть. Если запру на ключ, то в случае погони, придётся попариться с дверью, а если не закрою, кто знает, вдруг он войдёт в квартиру.В итоге, я отперла маму и велела закрыть за мной дверь, стоять и смотреть в глазок, и молниеносно отпереть мне, когда я подойду. Я вышла в подъезд, первым делом, я пошла на этаж выше, тихо ступая босыми ногами, я осмотрелась - никого. Я начала спускаться вниз, благо лампочки у нас с датчиком движения и работают исправно. Я медленно опустилась до 1 этажа, на трясущихся коленях, я осмотрела каждый угол - везде пусто.Меня охватила паника, больше всего я боялась идти назад, минуту постояв, прижавшись спиной к стене, я начала подниматься. Я шла вдоль стены, плотно вжавшись в неё, так я могла охватить взглядом большую территорию, я шугалась каждого шороха, каждой мошки, и вот дойдя до двери, я трясущимися руками постучала: — Мам, открывай.Немного помешкав, мама открыла, я залетела в квартиру, как ошпаренная, закрылась на все замки. Ещё несколько минут, я седела у двери, обнявшись с ножом. Мама пила чай, и нервно расспрашивала меня о случившемся, попутно читая нотации. ... Ручка, она начала медленно опускаться, словно то, что за дверью, думало, что дверь не заперта и старалось тихо открыть ее. Не успела ручка до конца опуститься, как я подскочила и ударила в дверь кулаком: — Пошла вон, погань, только сунься сука, зарежу!Далее, все повторилось, стуки, какие то непонятные звуки, дверь снова ходит ходуном, такое чувство, словно вот вот сорвётся с петель. Мама уже стоит за моей спиной, трясущимися руками, она набирает 02, приговаривая «отче наш».Я тоже не пальцем деланная, вспомнила все прелести русского языка, и начала крыть все вокруг 3-х этажным матом. Мама, бросив попытки оттащить меня от двери, закрылась в своей комнате, крича что полиция уже подъезжает.Дальше, помню не много: помню как ключи начали сами поворачиваться, пытаясь повернуть их обратно, начинали поворачиваться другие, спустя время, я поняла, что это-борьба с неизбежным. Я встала, взяв в руки нож, и приготовилась к страшному. Дверь открылась, и я увидела руку, это было первым, что показалось в щели открытой двери. Не успев обдумать, я с криком «я бл@ предупреждала», воткнула нож в руку, этому существу.На этом, какие либо звуки прекратились, и сквозь ту же щель, я увидела как оно собирается уходить, и вот я уже обрадовалась, и думала что попустило. Глаз, я увидела в щели его глаз, он был бледно голубым, практически не имея чёрного зрачка, глаз был широко распахнут. Далее, я пошатнулась, но успела услышать звонок домофона, видимо это спугнуло его. Он ушёл, а я слышала только звонок домофона, лёжа на полу, мамины крики, но все было каким то глухим. Полиция, меня трясут, бьют по щекам, крики, телефон, скорая, труп.Я очнулась в местном госпитале, как оказалось, у меня была клиническая смерть, но меня вовремя откачали. Почти неделю, я провалялась в искусственной коме, тем временем, мама во всю напрягала полицию поисками этого существа. Меня пытались опросить: приметы, фоторобот, я же всем говорила что ничего не помню. Но мама, по моим рассказам, очень красочно его описала, а я наоборот, знала, что не человек это, что не найдут его, да и ненужно.Прошёл год, я удачно сдала экзамены, поступила в самый престижный колледж в городе, и тысячу раз просила маму переехать, но она была неумолима.Все твердила, что его найдут и бог поможет нам, и вроде бы я уже и успокоилась, смирилась, но каждый день, идя по подъезду после учебы, я вспоминаю те дни, что я провела в больнице. Оно приходило, стояло под окном моей палаты, и смотрело на меня. Я не боюсь, я смотрела в его бледно голубые, широко распахнутые глаза, и бросала ему вызов, каждую ночь.Я знаю, он скоро вернётся, он придёт за мной, но на этот раз, я буду готова к встрече.Автор - PERVUHA.

Ключевые слова: Подъезд стук в дверь существо девушка

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