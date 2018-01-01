Больница. Часть 1

Больница. Часть 1История эта случилась,когда мне было 17.Я давно хотел чего-нибудь экстремальненького и попросил своих друзей пойти на заброшку.Она довольно страшно выглядела,отчего все задрожали.Для атмосферы пошли ночью.
Всего нас было семеро:Настя,Миша,Лера,Дмитрий,Егор,Юля и я.Меня звали Алексеем.Через минут 10 пошли к дверям бывшей больницы.Первым делом спросили,есть ли тут кто-нибудь.В ответ безмолвная тишина....
-Кто будет первым?- спросил Дима.
-Не ты ли всю дорогу говорил,что самый смелый,пойдет вперед и все такое? - напомнила ему Анастасия.
-Ладно уж,так и быть,я пойду,- ворчал он.
-Заткнитесь,слышите?- сказала Юля.
На втором этаже был какой-то звук.Как будто кто-то постукивает по полу.
-Отлично,только пришли и начала происходит ахинея,- произнес Миша
-Все,все,не бойтесь,пойдемте лучше на второй этаж,посмотрим что там,-раздраженно сказал я.
-А если там маньяк?- спросила Лера.
-Нас семеро и у нас есть дубинки,вряд ли он нас победит,тебе не кажется?- огрызнулся я.
Вскоре,после некоторых ссор,мы наконец-то пошли на второй этаж.Было много разных палат.Начали по очереди проверять их.Пока что ничего мистического не было,но одна из палат была заперта.
-Давайте выбьем ее,- предложил Егор
-Отличный план,тут кто-то ошивается,а тут мы выбиваем дверь и приветик нам,- сказала Настя.
-Может все-таки проверить незапертые...-начал я,но мои слова утонули в диком хохоте.
-Что за....
Затем пол обвалился,и мы услышали крики Юли наверху.
-Она осталась там,на втором этаже,-заорал Дима.
-Алекс,если мы здесь умрем...- прикрикнула на него Лера.
-Бежим к выходу!-крикнул я.
Продолжение следует.
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 20:16
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 20:16 by SetronПросмотров: 11Комментарии: 0
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