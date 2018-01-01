Клон

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:08

I`m not life Просмотров: 47 Комментарии: 0 +1 Вчера, 16:08 by

Шёл в магазин,по пути увидел объявление "увидь прошлое."Любопытство растерзало меня.Думаю - дома изучу его.Итак,на обратном сорвал объявление,пришёл домой,хотел сначала продукты разобрать,но ЧТО-ТО заставило меня сначала изучить объявление.Меня так и тянуло к нему.Сел за стол,начал внимательно читать.Потом ЗАЧЕМ-ТО пошёл в зал и сел за стол ТАМ.Я всё время думал,что увижу СЕБЯ.ЧТО-ТО заставило меня думать,кроме того,что ещё один листок бумаги,а значит и дерево,ушло в никуда.Почувствовал,что-то было за моей спиной.Это был клон.Клон.КЛОН моего деда.Настоящий жил там,где не пройти не проехать.Но даже если это и он-откуда у него взялась машина?Этот клон просто стоял,как статуя.Я успел глянуть в окно,до того,как меня ЧТО-ТО,душа меня,заставило идти к клону.В окне не было людей,не было машин.Не было домов и т.д.Был просто асфальт.Позже квартира стала как-будто стеклянной.Я стал видеть насквозь.Моего дома тоже не было,была просто висящая в воздухе квартира.Вдруг,клон пропал.Вместе с объявлением.Глянул в окно-всё было на своих местах.Я пошёл спокойно разбирать продукты.Разбирая,вспомнил-полгода назад дед всё-таки приехал ко мне (на электричке).Перед уходом он долго стоял на том же месте,что и клон,рассматривая обычный стол.Позже у меня начались галлюцинации,которые закончились ровно через то время,сколько у меня гостил клон.С того времени у меня паранойя.

Ключевые слова: прошлое фантазия клон странные вещи что-то

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