Самая несерьезная история.

Слепой стрелец Просмотров: 30 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 20:17 by

Долгие годы Ганс работал в небольшой мастерской у Фрица, перематывал катушки электродвигателей, при том всегда старался, втихаря унести часть сдаваемой на переработку меди. И когда Фриц и так уже стал догадываться о том, что среди его работников завелась «крыса», обнаглевший Ганс увез себе в гараж упаковку приготовленной на сдачу в утиль медной проволоки. На что Ганс рассчитывал непонятно, зато на что он уж точно не рассчитывал, так это на то, что Фриц обратиться в полицию. И после первого же допроса, не дожидаясь, когда к нему явятся с обыском представители правоохранительных органов в сопровождении соседей, привлеченных в качестве понятых, сунув под нос только что полученный ордер, вывез ночью всю накопленную медь, утопив ее в искусственном пруду городской зоны отдыха. К тому времени у Ганса было припасено два брикета по сорок килограмм, и с тех пор жаба, примерно того же веса, являлась к нему по ночам, безжалостно давя на легкие и мозги всеми своими возможностями.Через какое-то время полиция закрыла дело за недостатком улик и истечением искового срока давности, а Ганс тем временем, изобразив обиду, уволился из мастерской Фрица и, надо сказать, удачно, в короткий срок он устроился слесарем в солидную компанию.Прошло еще несколько лет, но изрядно подорожавшая медь не давала Гансу покоя, а тут еще санкции, введенные в отношении России и ее крупнейших предприятий, способствовали резкому скачку цен на металлы. И после недели упорной борьбы авантюрист в душе Ганса возымел верх над весьма солидным, в меру упитанным горожанином.Взяв в аренду водолазный костюм, акваланг и фонарь для работы под водой по весьма сходной цене, так как зимой спрос на сии аксессуары минимальный, упитанный германский авантюрист решил ночью отправиться к тому самому пруду возле стадиона, на дне которого уже несколько лет, завернутые в плотные пакеты, покоились два спрессованных брикета медной проволоки. Оставив свой миниатюрный Volkswagen Polo на стоянке, взяв с собой сумку с аквалангом, ластами и фонариком, в водолазном костюме, под который надел несколько слоев, какого только нашел белья, а сверху этого всего - длинный плащ, быстрым шагом зашагал мимо стадиона по освещенным редкими, тусклыми фонарями дорожкам парка.Воспользовавшись полным отсутствием прохожих в это время, Ганс скинул плащ, нацепил маску и кислородные баллоны, сумку с плащом оставил в тени густо разросшегося кустарника, взял в руки ласты и фонарик, и через пару секунд уже стоял на берегу пруда. Включив фонарик, весьма излишне уверенный в успехе своего безнадежного дела, Ганс нырнул в темную, холодную воду пруда.Надежда на успех таяла с каждой минутой и каждым новым погружением. Нырнув очередной раз, но уже больше для очистки совести, он проявил невиданную настойчивость, упорно исследуя дно водоема, так что первым сдался фонарик, неожиданно погаснув. Пришлось всплывать в темноте и тут неожиданно рука зацепила какие-то водные растения, они помешали всплыть, запаниковав Ганс активно заработал ногами и руками, еще больше запутавшись в нитях растений. И при всей безобидности ситуации, но при обуявшей Ганса панике, ему все же удалось освободится из растительного плена и в жутком испуге всплыть на поверхность, сорвав с себя маску.Неожиданно для себя Ганс понял, что в глубине тускло освещенной парковой зоны стоит фигура, на первый взгляд напоминающая человека, но у нее совершенно не видно глаз, а тени, подобно змеям, шевелясь, расползаются от существа в призрачном свете ближайшего фонаря. Ушла немецкая душа в пятки, погрузился Ганс на какое-то время с головой в ледяную воду водоема, а вынырнув увидел, что загадочная фигура постепенно удаляется. И тут предательский организм выпустил, с ужасным звуком, солидную порцию газа, и ужас заключался в том, что темные воды пруда не смогли выполнить в достаточной мере звукопоглощающую функцию.Загадочная фигура вновь остановилась и начала изучать поверхность пруда. От страха и отчаяния на глазах у Ганса выступили слезы, даже потемнело в глазах, реальность на какое-то время растворилась в безумии. В следующее мгновение, дрожащим от холода и страха, ночной ныряльщик, обнаружил себя уже на берегу, возле собственной сумки. Надев сухие ботинки и закутавшись в свой длинный плащ, кое-как запихав в сумку все аксессуары для подводной охоты, Ганс бросился на стоянку, к своему автомобилю, по пути шарахаясь от каждого куста. Добравшись до дома он принял горячий душ, после чего в одно мгновение осушил маленькую бутылку шнапса, однако до утра так и не смог заснуть.Ворочаясь в кровати, со светом двух ночников, за это время он твердо пообещал себе, что с подобными приключениями покончено, а утром подойдя к зеркалу понял, что стал полным блондином. С тех пор Ганса на канате не затянуть в любое авантюрное мероприятие. Да и еще одно событие произошло той ночью. Пьяный сосед Ганса в ту ночь заснул прямо на улице, в припаркованной машине, а когда увидел нашего неудачника в водолазном костюме, вылезающего из машины, подумал что черти за ним приехали. Очень испугался. С тех пор не пьет.

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