Современная сказка

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:45

Крокозябла Просмотров: 106 Комментарии: 0 0 Сегодня, 04:45 by

— Дед, а расскажи мне сказку перед сном!— Сказку? Ну, давай расскажу тебе сказку. Едем мы, значит, с дядей Колей по объездной, а напротив «Ленты» — заправка лукойловская, дядя Коля немой полвека, а как закричит: «Смотри, Максим Геннадьич, девяносто пятый — двадцать семь пятьдесят!— Да нет, не эту!— А чем тебе моя сказка не нравится?— Скучная, я про дракона хочу!— Про дракона, значит. Хм, давай-ка подумаем, — дед почесал лысеющий затылок, он уже хотел было потянуться за сигаретой раздумья, а потом вспомнил. — Точно, ты ж не куришь!Пятилетний Никитка засмеялся и замотал головой.— Правильно, не кури, а то как дядя Коля язык проглотишь. Ладно, значит, так. Летит дракон. Над леса-ами летит, над поля-ями, мимо почты летит, над собесом кружит. Октябрьский район пролетает, видит, что дорогу плохо ремонтируют у Политеха, халтуру гонят лица нетрадиционной регистрации. Пикирует к ним дракон, лютует, жаром из ноздрей обдает и говорит суровым голосищем: «Ышь, вы, ироды треклятые! Супостаты недобитые! Почему геотекстиль на сыру землю не укладываете?»Встали молодцы-архаровцы все как один в полный рост. Лопаты заостренные да ломы пудовые на плечи загорелые подняли! Ответ держать самый крупный зверюга вышел и самый бородатый из всех, в белом шлеме прорабовом, с рейкой нивелировой.«Ты чьих будешь, змий большекрылый? Уж не из технадзора ли лютоглавого? Так мы твоим друзьям мордолицым золото откатное на прошлой неделе оттараканили да коня на автомате вашему главнокомандующему подогнали. Там геотекстиль свой и ищи. Зубищами и когтищами своими не козыряй, пообрубаем да в землю-матушку закатаем!»Выслушал дракон супостата пышнобородого, потянулся как следует, пасть размял и молвит спокойно заклинанье боевое в ответ: «Из прокуратуры я государевой. Буду сейчас акт составлять да дело на вас шить. Регистрацию у бойцов твоих проверять, за золото откатное и коня дарёного спрашивать».Позеленел тут супостат, а бойцы его врассыпную бросились, заклинанья драконьего испугалися.«Смилуйся, о великий и ужасный, не признали мы клейма государева!» — упал супостат на колени и гравий вокруг лап драконьих целовать начал.«Через час прилечу, чтоб геотекстиль лежал, а коль не будет — сожру, не побрезгую!» — и улетел.фото взято из интернетаЛетит дальше, потоки воздушные ему брюхо щекочут, облака от взмаха крыла точно пух одуванчиковый разлетаются. Видит дракон оборотня в погонах. Тот до рыцаря старого на осле карбюраторном докопался. Приземлился змей поодаль, в тени затаился и слушает, диву даётся.Оборотень рыцарю штраф на капоте выписывает.«Что ж вы, батенька, режим забральный не соблюдаете? Забрало подняли, инфекцию в атмосферу кашляете?»«Так ведь я на ослике своём с окошками закрытыми езжу, дышать с забралом опущенным сложно, ослик кипит, кого же я заражу-то? Да и не болею я, кашель у меня на нервной почве!»«Это вы сейчас не болеете, а вот залетит к вам в вентиляцию микроб неотёсанный, а у вас забрало не опущено, сразу заболеете и других заразите!»«А других-то я как заражу?»«Вы мне зубы-то не заговаривайте, давайте лучше протокол подписывайте и езжайте себе дальше. У вашего ослика, кстати, задний стоп не горит, будете сопротивляться, я вам ещё штраф выпишу, в казне денег сейчас мало, забрал на всех купить не получается, а вы на ослике личном катаетесь, да еще и постановления государевы игнорируете — не дела!»Тут дракон не выдержал и заголосил из тени, чем сильно напугал и оборотня, и рыцаря, и даже ослик чихнул от волнения.«Ты что же, оборотень, до дедушки докопался?! У него вон печка на ослике в красной зоне, тосол из бочка валит, а он даже окна не открыл, чтобы в атмосферу микроба лишнего не выплюнуть, сидит, живьём варится!»«Не положено!» — отвечает злобно оборотень, клыками белоснежными сверкает и копию протокола рыцарю старому отдает.«И почем нынче штраф за забрало?» — интересуется дракон у пожилого рыцаря.«Пять тысяч золотых, — дрожащим голосом произносит дедушка. — Вот так съездил за травами целебными да за гречкой по акции».Не выдержал дракон несправедливости этой, отнял у рыцаря протокол и машет им перед оборотнем: «И не стыдно вам дедушку обирать?»«Самоизоляцию дедушка соблюдать должен, а не на осликах разъезжать, пусть спасибо скажет, что за стопарь штраф не выписал!»Сплюнул дракон желчью огненной и говорит рыцарю: «Езжай за гречкой и за травами целебными, штраф твой я сам оплачу. Не за это ты стране своей служил столько лет, не за это».«Спасибо, — тихо молвил растроганный рыцарь и потер промокшие от слез морщины. — Ослика толкнуть не поможете?»Толкнули они с драконом ослика, и дракон полетел дальше.Летит он над лугами бескрайними, летит над морями черными и видит напротив «Ленты» заправку лукойловскую.— Дед!— Ладно, ладно, шучу. Летит дракон и видит принцессу. Стоит красна девица с пакетом возле «Бристоля» окаянного и курит через забрало. Подлетает к ней дракон и говорит: «Я тебя украду и к себе в башню на четырнадцатый этаж утащу!»«А какого чёрта я в башне твоей забыла?» — спрашивает принцесса без интереса.«Уют наводить будешь, детей воспитывать, в шахматы по вечерам со мной играть, по выходным на дачу ездить, картошку копать».А принцесса ему и отвечает: «Остынь, пучеглазый, я чайлдфри. И вообще — ничем никому не обязана. У нас равенство полов. На дачу только бухать езжу, а картошка у меня в «Дикси» не плохо рас…» — не успела она договорить, как дракон её сожрал. Ты чего хнычешь? — спрашивает дед.— Принцессу жалко…— Ну ладно, понял, не дурак, — потянулся дед за сигаретой раздумья, а потом вспомнил: — не сожрал он её, толерантный был дракон и мнение чужое уважал. За это его и любили. Смотрит дракон, а солнышко-то красное закатилось за гипермаркет заморский, небо прыщами звездными заблестело, а ему до дома ещё лететь и лететь, а по дороге дорожников проверять. Взмахнул он крылом и полетел на заправку к «Ленте», а та-а-а-м…— Знаю, девяносто пятый по двадцать семь пятьдесят и дядя Коля разговаривает, — зевая, произнес Никитка.— Спи, внучек, сказки это всё, — сказал дед, потянулся как следует, пасть размял и побрел к себе в темное логово. Достал там из кармана штраф за нарушение масочного режима и оплатил с мобильного банка. Пенсию должны были перевести только через две недели.Автор: Александр Райн.

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