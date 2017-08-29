Топот

Новость отредактировал Elfin - 2-07-2021, 08:06

Юлия Рысь Просмотров: 295 Комментарии: 2 +3 2-07-2021, 08:06 by

Лето, жара, 32 в тени. Из города выбрались на дачу. Днем невыносимо даже там. На ночь окна и двери завесили марлей и оставили нараспашку. Хоть какой-то сквознячок. В полудреме слышим топот. Сначала в прихожей, а затем на кухне. Глаза квадратные, муж, стараясь не показать страха, предпринимает попытки встать и пойти проверить. Ну как предпринимает... Сел на кровати и таращится в темень дверного проёма, сжимая в руках монтировку, поставленную возле кровати на случай непрошенных гостей. Не перекидываясь словами, а только взглядом, оба понимаем, что в этом топоте что-то не так. Это не шаги человека и оттого страшнее. Когда топот пересёк порог комнаты, а в дверном проёме все также никого не было видно, пришлось визжать. Муж резко вскочил и включил свет. Посреди комнаты стоял виновник торжества, правда, слегка охреневший от происходящего. Обычный ёжик. Кто бы мог подумать, что эта мелочь так топает. Раньше видели их только в лесу, а на участке никогда. Но то были взрослые ежи, а этот – ежонок, у которого пуха больше, чем иголок. Пришлось угостить его кусочком дыни и отправить обратно в лес.

Ключевые слова: Дача жара топот ночь авторская история

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