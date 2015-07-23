Шаги в сумерках

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:56

Причина: Стилистика автора сохранена.

Слепой стрелец Просмотров: 108 Комментарии: 4 +5 Вчера, 22:56 by

Эта история произошла теплой, летней ночью, одной из тех летних Нижневартовских ночей, в которые серые сумерки проползают за полчаса, ну, может быть, почти за час, по сонному городу, а солнце, едва опустившись за горизонт, восходит снова. Было мне тогда лет десять - одиннадцать, мама улетела в командировку, младшая сестра была отправлена на отдых в пионерский лагерь под Алма-Атой, и мы вдвоем с отцом хозяйничали в нашей трехкомнатной квартире. Ну без краткого описания квартиры, я думаю тут не обойтись: из крохотного коридорчика направо вели двери в такую же крохотную ванную комнату и туалет, а так же узкий и короткий проход в маленькую кухоньку, дальше по коридору - прямо напротив входной двери, располагалась комната родителей, а дверь слева вела в зал, который, по совместительству, и был моей комнатой, в дальнем конце зала, справа, была дверь, которая вела в детскую, по совместительству - комнату сестры.Ночью, примерно в третьем часу, отец проснулся, и ему показалось, что я хожу по комнате. Он встал, вышел в коридор и, через открытую дверь зала, в сером свете белой, сибирской ночи, увидел, что я преспокойно сплю у себя на диване. «Значит, показалось», - подумал отец и отправился к себе спать, но тут отчетливо услышал шаги по паласу в зале, начал прислушиваться, и снова шаг, затем еще и еще. Ему пришлось снова вставать и идти проверять, кто же там ходит, как только вышел в коридор, шаги тут же прекратились, я все так же спал и, могу точно сказать - до утра так и не просыпался, в зале же никого постороннего не было, как и в коридоре. Как только отец вернулся к себе и лег, тут же послышался шаг, другой, кто-то явно выходил из зала и вдруг плюх и еще плюх, шаги уже слышались из коридора, где отчетливо плюхали по линолеуму, но насколько позволяло видеть зрение и скудный свет, коридор оставался пуст. И как только шаги перешли в комнату, направляясь прямо к кровати, на которой лежал отец, прислушиваясь к бесплотному хождению непрошенного ночного гостя, он увидел небольшую лягушку, прыгающую прямо к нему.Все оказалось совершенно просто - лягушку не присылали какие-нибудь потусторонние силы. В детской комнате у меня было несколько аквариумов с рыбками, и один, на тот момент, не использовался по назначению. Я частенько кормил рыбок живым кормом, который ловил сам, вот и за день до сего ночного происшествия мы с друзьями ходили за кормом, там, возле карьера, в котором водился рыбий провиант, мне случайно и подвернулась пара лягушек, которые в тот же день, ради эксперимента, были заселены в пустующий аквариум. Одной из лягушек удалось допрыгнуть до верха аквариума (а это примерно сорок сантиметров), зацепиться за край и пролезть через небольшую щель под стеклом, закрывающим их временное прибежище, далее - свалившись с полутораметровой высоты, прыжками преодолеть почти всю квартиру. В награду она первой обрела свободу, мой отец, увидев «это», прыгающее среди ночи, при помощи газеты «ПРАВДА» выбросил земноводное через открытую дверь балкона прямо в зеленые насаждения. А оставшуюся пленницу я днем выпустил на волю, в том же месте, где ее и взял.

Ключевые слова: Ночь шаги лягушка авторская история

Другие, подобные истории: