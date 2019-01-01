Непрошеная гостья

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:45

Сделано_в_СССР Просмотров: 321 Комментарии: 0 +2 Вчера, 22:45 by

Эта история произошла с моей мамой, когда она гостила у своей сестры.Был будний день. Мама находилась дома и смотрела в зале телевизор. На ее коленях мирно спала хозяйская кошка. В какой-то момент мама услышала, как хлопнула входная дверь. Кошка неожиданно проснулась, ощетинилась и зашипела, после чего убежала в соседнюю комнату.Решив, что это сестра пришла с работы, мама перевела взгляд на закрытую дверь со стеклянной вставкой посередине, ведущую из зала в коридор. Через слегка мутное стекло она увидела, как у двери остановилась какая-то неизвестная ей пожилая женщина в цветастом платке и с тростью в руке.Незнакомка приблизилась и несколько секунд вглядывалась в комнату через стекло. Мать кивнула, поприветствовав женщину. В ответ старушка коснулась двери и провела по стеклу рукой, а затем прошла в сторону кухни.Мама решила, что сестра привела гостью и стала дожидаться, когда родственница заглянет к ней и обозначит свое присутствие, но этого не произошло.Спустя несколько минут, мама сама решила пойти на кухню и поприветствовать женщин. К своему изумлению она обнаружила, что в квартире кроме нее никого нет. Входная дверь, как и положено, была закрыта на ключ.Дождавшись возвращения сестры, мама поинтересовалась у нее о женщине, с которой та приходила сегодня днём домой. Но когда выяснилось, что сестра весь день находилась на рабочем месте, мама с недоумением поведала ей свою загадочную историю о непрошеной гостье.По описанию этой женщины, сестра узнала в ней свою соседку из квартиры напротив – старушку, которая за несколько дней до приезда моей мамы скончалась. К слову, мать ничего не знала об этом.Ошарашенные женщины отправились к еще одной соседке, которая была близка с умершей и присутствовала на её похоронах, и рассказали о случившемся. Когда мама в своем рассказе дошла до описания одежды, в которую была одета привидевшаяся ей пожилая женщина, то соседка заявила, что именно так и была одета покойница в день похорон.После мама вспоминала, что перед появлением призрака старухи, в комнате стал внезапно ощущаться неприятный запах сероводорода, который ранее никогда не возникал. Поведение кошки, которая обладала покладистым характером, в тот день было несвойственным для нее. Форточка на кухне оказалась открыта, хотя мама точно помнила, что не открывала ее, т.к. на улице в то время была морозная погода.Автор - Евгения.

Ключевые слова: Мама в гостях призрак пожилой женщины похороны соседка кошка

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