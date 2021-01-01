Кризис веры

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:09

Сделано_в_СССР Просмотров: 20 Комментарии: 0 0 Сегодня, 11:09 by

В дверь тихонько постучали.- Можно? – спросил тоненький голосок.- Что значит «можно»? Давно пора быть здесь, - рявкнул старший.На пороге стоял крохотный худенький чертёнок.- Извините, дороги такие, что чёрт ногу сломит.- Не сломал же. Нет у нас средств на дороги, плохо вы работаете, душ мало и некачественные. Вот раньше, помню…Начальник мечтательно закатил глаза к потолку.- Дороги были гладкие, как зеркало. Души по ним к нам катились…Он поискал, подходящее к своей мысли определение, накручивая на палец пышный ус.- С удовольствием, в общем, катились! – не найдя сходу более приемлемого слова, сказал он. – А теперь? Нет средств, чтобы дорогу починить. Неужели все сразу святыми стали?- Никак нет, - по-военному отчеканил мелкий. - Тут другая проблема. Ценные души по пальцам пересчитать можно, сражаемся за них с небожителями до последнего дыхания. У них ведь там тоже не лучше: лифт наверх барахлит, нимбы тускнеют, крылья облезли совсем…- Что-то не припомню, разве был очередной потоп или обледенение? Куда все люди подевались?- Никуда они не подевались, пустые только.- Как?- А так, сосут из них силы духовные и без нас. Когда находишь даже средненькую по качеству душу – удача. В основном наверху все бездушные ходят.В каждом городе церквей, что грибов в урожайный год.- Выходит, жатву светлые собирают, церкви же на них работают!?- Нет, - со вздохом ответил чертёнок. – На себя они работают. Строить-то их строят, только в добро не верит никто, даже те, кто там «служит».- Значит, они на нас работают?- Тоже мимо. Им просто всё равно, как и тем, кто туда ходит. Кризис веры. Они только деньги любят собирать, а служить никому не хотят.- Не понимаю, - удивился старший, - а зачем тогда люди туда ходят?- Модно!- Тьфу, ты! - возмущённо сплюнул начальник, потом, немного подумав, добавил, – Тогда вам должно быть проще. Раз храмы людей не прельщают, зовите их в злачные места. Хотят разврата – дайте им его, азарта – удовлетворите их желания!- Бесполезно.- Почему?- Ничего они не хотят. Всё это могут получить, не выходя из дома и без нашей помощи. Называется – интернет.- Ин… чего?- Интернет. Это, как телевизор, но не совсем.- А что с телевидением случилось?- По нему давно уже такое показывают, что его никто смотреть не хочет, только плюются все. Там одни и те же старые тётки и дядьки поют под запись, фанера называется, сами украшены, как ёлки в новый год, блестят, в перьях, а некоторые вообще почти голые. А ещё есть парни немного моложе, но тоже разукрашены, как папуасы, в татуировках и в толстых золотых цепях, так эти что-то читают, только слов не понять, я пытался, честно. А в интернете и разврат, и матерщина, там такие словесные сражения бывают, что даже у меня глаза на лоб лезут, а уши в трубочки скручиваются.Чертёнок покачнулся, но удержался, облокотившись на косяк двери.- Можно мне чего-нибудь поесть? Очень кушать хочется, - попросил он.- Эх, бедолага, ты не смотри, что я тут строжусь, должность такая, сам понимаешь. С продуктами в последнее время перебои, средств нет, да и дороги… видел же какие. Кипяточка могу налить, несколько котлов ещё работают, на всякий случай. На вот, держи…Он достал из сейфа коробку с сухариками.Чертёнок схватил сухарь и жадно стал его грызть, не дожидаясь обещанного кипятка.- Что ж это творится-то? Сам пойду завтра, посмотрю, тут работы всё равно нет. Может быть, наладить что-то смогу, раз светлым не под силу. А ты отдыхай. Только тут без меня смотри не помри, вернусь, еды принесу.Он сунул руку в карман, и грустно добавил:- Немного.Автор - Лана Ленц.

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