Кризис веры
В дверь тихонько постучали.
- Можно? – спросил тоненький голосок.
- Что значит «можно»? Давно пора быть здесь, - рявкнул старший.
На пороге стоял крохотный худенький чертёнок.
- Извините, дороги такие, что чёрт ногу сломит.
- Не сломал же. Нет у нас средств на дороги, плохо вы работаете, душ мало и некачественные. Вот раньше, помню…
Начальник мечтательно закатил глаза к потолку.
- Дороги были гладкие, как зеркало. Души по ним к нам катились…
Он поискал, подходящее к своей мысли определение, накручивая на палец пышный ус.
- С удовольствием, в общем, катились! – не найдя сходу более приемлемого слова, сказал он. – А теперь? Нет средств, чтобы дорогу починить. Неужели все сразу святыми стали?
- Никак нет, - по-военному отчеканил мелкий. - Тут другая проблема. Ценные души по пальцам пересчитать можно, сражаемся за них с небожителями до последнего дыхания. У них ведь там тоже не лучше: лифт наверх барахлит, нимбы тускнеют, крылья облезли совсем…
- Что-то не припомню, разве был очередной потоп или обледенение? Куда все люди подевались?
- Никуда они не подевались, пустые только.
- Как?
- А так, сосут из них силы духовные и без нас. Когда находишь даже средненькую по качеству душу – удача. В основном наверху все бездушные ходят.
В каждом городе церквей, что грибов в урожайный год.
- Выходит, жатву светлые собирают, церкви же на них работают!?
- Нет, - со вздохом ответил чертёнок. – На себя они работают. Строить-то их строят, только в добро не верит никто, даже те, кто там «служит».
- Значит, они на нас работают?
- Тоже мимо. Им просто всё равно, как и тем, кто туда ходит. Кризис веры. Они только деньги любят собирать, а служить никому не хотят.
- Не понимаю, - удивился старший, - а зачем тогда люди туда ходят?
- Модно!
- Тьфу, ты! - возмущённо сплюнул начальник, потом, немного подумав, добавил, – Тогда вам должно быть проще. Раз храмы людей не прельщают, зовите их в злачные места. Хотят разврата – дайте им его, азарта – удовлетворите их желания!
- Бесполезно.
- Почему?
- Ничего они не хотят. Всё это могут получить, не выходя из дома и без нашей помощи. Называется – интернет.
- Ин… чего?
- Интернет. Это, как телевизор, но не совсем.
- А что с телевидением случилось?
- По нему давно уже такое показывают, что его никто смотреть не хочет, только плюются все. Там одни и те же старые тётки и дядьки поют под запись, фанера называется, сами украшены, как ёлки в новый год, блестят, в перьях, а некоторые вообще почти голые. А ещё есть парни немного моложе, но тоже разукрашены, как папуасы, в татуировках и в толстых золотых цепях, так эти что-то читают, только слов не понять, я пытался, честно. А в интернете и разврат, и матерщина, там такие словесные сражения бывают, что даже у меня глаза на лоб лезут, а уши в трубочки скручиваются.
Чертёнок покачнулся, но удержался, облокотившись на косяк двери.
- Можно мне чего-нибудь поесть? Очень кушать хочется, - попросил он.
- Эх, бедолага, ты не смотри, что я тут строжусь, должность такая, сам понимаешь. С продуктами в последнее время перебои, средств нет, да и дороги… видел же какие. Кипяточка могу налить, несколько котлов ещё работают, на всякий случай. На вот, держи…
Он достал из сейфа коробку с сухариками.
Чертёнок схватил сухарь и жадно стал его грызть, не дожидаясь обещанного кипятка.
- Что ж это творится-то? Сам пойду завтра, посмотрю, тут работы всё равно нет. Может быть, наладить что-то смогу, раз светлым не под силу. А ты отдыхай. Только тут без меня смотри не помри, вернусь, еды принесу.
Он сунул руку в карман, и грустно добавил:
- Немного.
Автор - Лана Ленц.
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Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:09
Сегодня, 11:09 by Сделано_в_СССРПросмотров: 20Комментарии: 0
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