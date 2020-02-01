Напугать призрака

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 13:19

Сделано_в_СССР Просмотров: 101 Комментарии: 0 +4 Сегодня, 13:19 by

- Деточка, зря ты сюда приехала. Нехорошее это место.Ленка, с любопытством посмотрела на чистенькую бабушку, которая сидела на лавочке возле подъезда.- Чем же нехорошее, бабуль?Бабушка боязливо подняла глаза на окна новой Ленкиной квартиры и, понизив голос, продолжила.- Нечисто там... Чертовщина, в смысле. Многие там селиться пытались. Но больше двух-трёх ночей никто не оставался. Бывало, так бежали, что и вещи забывали забрать.- Я не боюсь, бабуль! Ни чертей, ни людей. Постараюсь не сожрать вашего полтергейста на ужин - засмеялась Ленка.- Там, говорят, ведьма долго жила. И этот…как его…портал открыла!- Ну, значит придётся его закрыть.Ленка подхватила свои нехитрые пожитки - две клетчатые сумки, и направилась в подъезд.- Деточка, ты…Если что…Зовут меня Марья Трофимовна. Я в 38 квартире живу. Ночью почти не сплю. Если что - приходи, не стесняйся.Ленка остановилась и посмотрела на бабушку.- Спасибо, Марья Трофимовна!***Однушка была, как говорят, «убитая». Лена осмотрелась и прошептала: «М..да…Ясно, почему она сдаётся почти в двое дешевле остальных… Не знаю, как насчёт портала для чертей…Но для тараканов здесь точно портал!»Бросив сумки, Ленка пошла в магазин. Зарплата должна быть в понедельник, поэтому она смело потратила почти все сбережения на дешёвые обои, краску и моющие средства.Придя домой, она заметила странность - сумки, которые она закинула в комнату, стояли в коридоре, возле выхода!«Ага, размечтался!» – сказала девушка и, живо принялась приводить своё жильё в надлежащий вид. На это у неё было всего два дня выходных.Работа спорилась в цепких руках Ленки. Она была шустрая и выносливая. Детство в многодетной семье в деревне закалило её и научило бороться за место под солнцем. Именно поэтому, она пошла на борьбу, когда её подружки пошли на танцы. Именно поэтому, она прокусила ухо напавшему на неё ротвейлеру, а потом ещё и врезала пару раз подбежавшему хозяину за то, что отпустил свою псину без намордника. Именно поэтому она смогла так исколотить двух схвативших её насильников, что они вряд ли уже смогут на кого-либо напасть.Больше всего на свете, Ленка мечтала купить своё жильё. А накопить на него она могла, лишь снимая что-то дешёвое. Поэтому девушка решила для себя чётко: никакая сила не выселит её из этой однушки!Срывая очередную полосу старых обоев, Лена увидела, что что-то упало со стены. Она присмотрелась - это был странный пучок волос перьев и иголок, перевязанный нитками. Брезгливо поморщившись, девушка сгребла это вместе с обрывками обоев в мешок. В этот момент, на кухне что-то громко хлопнуло. Не обращая внимание на звук, девушка принялась обрывать следующую полосу.Вдруг, дверца старого шкафа, со страшным скрипом, начала сама, по себе, открываться! Девушка бросила на шкаф быстрый взгляд, и отметила, про себя, что и оттуда нужно будет выбросить хлам!Ба-бах!!! Дверца шкафа захлопнулась с грохотом. Ленка вздрогнула, громко, витиевато и совсем нецензурно рассказала, призраку, куда ему идти. А потом достала из сумки своё единственное ценное имущество - ноутбук и пару небольших колонок. Включив бодрую музычку на полную катушку, Ленка продолжила ремонт.Она уже не отвлекалась на хлопающие двери и падающие предметы. Иногда, стуки в квартире совпадали с ударниками треков, что, немало, веселило Ленку. Срывая старые обои, выкидывая из шкафов и дивана чужое барахло, девушка отмечала, сколько же среди всего этого мистических предметов: булавки, восковые безликие куклы, пучки волос, ногти в пакетиках, и т.д.Наконец, всё старьё было утрамбовано в мешки. Накинув курточку, Ленка поволокла их к выходу. В этот момент, в дверном проёме, появились клубы то ли дыма, то ли тумана. Девушка, с недоумением, уставилась на это явление. «Неужели так тянет от курящего на балконе соседа?»- подумала она.Но дым начал вести себя вопреки законам физики! Он стал сгущаться в определённых зонах, формируясь, постепенно, в человеческую фигуру. Наконец, образ вполне проявился. Полупрозрачный призрак смотрел на девушку глазами - дырами и, беззвучно, разевал чёрную пасть…«Ты закончил?» - спросила Ленка и потянула мешки прямо сквозь фигуру. Туман рассеялся и хаотично заклубился. Ленка выволокла мешки в коридор, громко хлопнув входной дверью.***Закончила намеченное девушка почти в три часа ночи. Обессиленная, она свалилась на диван, и вырубилась, как младенец. Она так глубоко спала, что не слышала, как трясётся её диван и как хлопают и падают её вещи…Проснулась Ленка в обед от мучительного чувства голода. Денег у неё осталось совсем мало. Все надежды были на завтрашнюю зарплату. Наскоро умывшись, девушка решила подкраситься, чтобы скрыть мешки под глазами. Она устроилась с косметичкой возле зеркала в ванной.Вдруг, сквозь её изображение, стал проступать другой образ… Чёрная тварь с белесыми глазами смотрела на Ленку из зеркала и ухмылялась клыкастой пастью.- Слушай, урод! Краситься мне не мешай! - сказала спокойно Ленка.Тварь приблизилась и, внезапно, её страшная когтистая лапа вылезла из зеркала и ухватилась за стену.Ленка выругалась и продолжила:- Слушай, ты! Я всю ночь отмывала эту халупу. И…я очень хочу жрать! Если ты хоть что-то здесь замажешь, я сделаю из тебя отбивные! И, вообще, ты себя в зеркале видел??? С такой рожей лучше сразу пойти и сдохнуть!Сказав это, Ленка достала маленькое зеркальце, закончила макияж, и пошла в магазин.Следующая ночь прошла спокойно…Почти… На завывания и стуки из зеркала девушка не обращала внимания.***В понедельник вечером Ленка сидела на вычищенном диване и отдыхала после рабочего дня. Она, с удовольствием, обвела глазами свою квартирку. Обои высохли. Дешёвые, но светлые и чистые они радовали глаз. Жёлтые хризантемки, которые ей подарил на работе клиент, наполняли комнату приятным ароматом. Призрак, вроде, заткнулся совсем. Всё хорошо. Одно плохо- голод! Зарплату задержали, и Ленка не смогла купить себе поесть.В дверь раздался звонок. Лена, устало, пошла открывать. На пороге стояла бабушка, Марья Трофимовна.- О, соседушка, заходите! - Ленка приветливо отошла, давая пройти гостье.- Ух ты! Вот ты порядочек навела! Ай, да молодец! Как тебе тут… Спокойно?- Уже спокойно!Бабуля протянула Лене свёрток.- Держи! Ещё тёплый.Ленка, смущённо взяла действительно тёплый бумажный пакет. Перекинувшись ещё парой слов, бабушка ушла к себе.Ленка развернула гостинец - ароматный пирог свёл её пустой желудок судорогой.«Всё-таки, жизнь - чудесная штука!» - подумала Ленка, и пошла варить кофе.Автор - Ирина Шведская.

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