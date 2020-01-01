Красивая смерть

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:20

Сделано_в_СССР Просмотров: 35 Комментарии: 0 +3 Вчера, 21:20 by

Проснувшись, Степан, сладко потянулся – так, что захрустели косточки. После сытного воскресного обеда он прилёг в зале на диван и уснул. Проспал, наверно, час, а то и больше. Сев на диване и воткнув ноги в тапочки, он несколько раз протёр глаза – может, мерещится? Может, он еще толком не проснулся? Напротив, в кресле у столика, закинув ногу на ногу, сидела красивая дама. На ней было длинное тёмно-синее платье с высоким разрезом, который обнажил стройные ноги в чулках телесного цвета. Полуобнаженная грудь в декольте, изящная шея, тонкие, выразительные черты лица, высокая прическа из каштановых волос. Дама слегка покачивала ногой – на ней были бардовые туфли с высоким каблуком. Одна её рука с наманикюренными пальчиками свешивалась с подлокотника, а другой она поглаживала коленку. Дама прищурила свои большие карие глаза с длинными ресницами, приподняла уголки красивых губ в легкой усмешке и спросила:- Проснулся?- Ну да, - ответил Степан. – Проснулся, вроде. А ты кто?- Я? Я твоя смерть.- В смысле? – не понял Степан.- В смысле, что жить тебе осталось всего лишь… - дама взглянула на часики, которые обхватили сверкающим браслетом запястье её руки. – Два с половиной часа. Сейчас три двадцать.- Киллерша, что ли? – спросил Степан. Нет, наверно, он еще не проснулся. Вчера допоздна смотрел по телеку детектив, и вот теперь спросонок мерещится всякая фигня.- Просто смерть, - ответила дама. – Та, которую обычно на рисунках и в книжках изображают в черном балахоне и с косой на плече.- Что-то ты на неё не походишь, - заметил Степан.- Ну, мало что нарисуют и в книжках напишут, - рассмеялась дама.- Так я, вроде, не болею. Здоров как бык.- Случается и такое. Причём, нередко.- А с чего же это тогда я помереть должен?- А вот этого я, Степан, тебе сказать не могу. Извини. Только время – семнадцать пятьдесят. Можешь пока завещание составить.- Я что, олигарх какой? Мне завещать нечего.- Тогда, просто посидим, поговорим.В это время с кухни зашла жена Степана: толстая, в бигудях, в маске из зелёной глины, в коротком халате и в своих дурацких тапочках-котиках с ушками. В руках она держала тарелку, которую протирала полотенцем.Взглянув на жену Василия, дама пренебрежительно усмехнулась. Василию стало как-то неловко.- Проснулся, наконец-то? – спросила жена. – Надо бы в магазин сходить. Хлеба мало осталось. На ужин может не хватить.- Сейчас схожу, - ответил Степан, посматривая то на даму, то на жену.- Твоё «сейчас» может до завтра протянуться. Чего головой вертишь? Отлежал шею, что ли?- Сказал, схожу, значит схожу.Жена развернулась и снова ушла на кухню.- Не волнуйся - она меня не видит и не слышит, - сказала дама. – Только ты. Для тебя – исключение.- Спасибо, - проворчал Степан, - успокоила. Значит, говоришь, два с половиной часа осталось?- Уже меньше.- Можно, тогда, я выпью?- Как хочешь. Могу составить компанию.Степан прошёл на кухню и достал из холодильника бутылку водки.- Это ты так за хлебом пошёл?! – возмутилась жена.- Мне, может, жить осталось пара часов, а ты со своим хлебом!- Ему жить осталось всего пара часов! Да тебя лопатой не убьешь! Бездельник! Третий день прошу в ванне кран и душ починить – вода капает!- Дай, лучше, что-нибудь закусить. Я в зал пойду. На морду твою зелёную глядеть не могу. И так тошно.- Сейчас я тебе дам закусить! Я тебе так дам! Дай сюда бутылку!Жена отобрала у Степана бутылку и поставила обратно в холодильник.- Если возьмёшь – разобью или в унитаз вылью, - пригрозила она. – Купишь хлеба, починишь кран с душем, а там посмотрим.- Не успею, - сказал Степан.- Успеешь.Жена пошла в ванну, но вскоре вернулась и забрала с собой бутылку.«Вот грымза!» - ругнулся про себя Степан.В зале его ожидал приятный сюрприз: на столе стояла бутылка коньяка, два пузатеньких бокала и порезанный лимончик.- Наливай, Степан! – мило улыбнулась дама.«Красивая стерва! Хоть и смерть», - подумал Степан, разливая по бокалам коньяк.- За тебя! – подняла бокал гостья и причмокнула накрашенными губами, изображая поцелуй.Когда жена вышла из ванны, гостья сидела у него уже на коленях, а коньяк был весь выпит.- Нет, вы посмотрите на него! – возмутилась жена. – Пока я в ванне была, он уже успел за коньяком сбегать и весь выжрать. Даже мне не оставил. Хлеба, конечно, не купил?- Уйди, грымза! – огрызнулся на жену Степан. – Дай красиво умереть!- Это кто грымза? Это я грымза, сволочь ты этакая?! – угрожающе спросила жена и, круто развернувшись, убежала на кухню, загремев там посудой.- Это я грымза?! – вернувшись, переспросила она и с размаху вмазала Степану по лбу скалкой.- Ровно в семнадцать пятьдесят, как и следовало ожидать, - сказала гостья, освобождая свою руку из-под могучей шеи откинувшегося Степана и взглянув на часики.Автор - Сергей Савченков.

Ключевые слова: Степан красивая дама смерть жена

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